Браслет любви

Iris2312 Просмотров: 51 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:41 by

Всё началось слишком красиво, чтобы быть правдой. Мы встретились случайно - переглянулись взглядами и прошли мимо. Лишь спустя несколько дней встретились на пляже с компанией общих друзей и завертелось... Прогулки и свидания, разговоры обо всём на свете. Я тогда училась в закрытой академии, возвращалась домой в четверг и снова на учебу в воскресенье, так что не думала, что из этого выйдет что-то серьёзное. Думала, так, проведу время, всё равно терять нечего, а когда тебя любят - это всегда приятно. Так думала я, пока не поняла, что его любовь нашла взаимность с моей стороны.Спустя неделю он познакомил меня с мамой. Спустя еще две - с отцом, к которому никогда в жизни не приводил девушек. Всё было настолько стремительно, что порой я сама пугалась этого.На месяц отношений он подарил мне браслет. Обычный золотой браслет, тоненький и нежный - он знал мои пристрастия. Спустя неделю-полторы я поняла, что влюбилась в него. Без памяти, мне оторвало голову настолько, что и думать не могла ни о чём другом. Его семью полюбила больше, чем себя. На окончание академии он привез ко мне мою маму, которая была в другой стране - сюрприз, который затмил мне всё остальное. Все были уверены, что свадьба и т.д. Но нет.После его дня рождения, спустя четыре месяца, мы расстались. Чем это было для меня - только Бог знает. И он будто обозлился на меня. Мы не то, чтобы расстались - живя в 50 метрах друг от друга, мы перестали разговаривать и смотреть друг другу в глаза. Он начал, будто назло мне, приводить девушек, гулять по всем возможным вечеринкам.Я начала стремительно терять в весе. Перестала спать. Потеряла аппетит. Старалась держаться и не показывать друзьям. Но они сами всё видели - уставшую и заметно похудевшую меня. Коллеги по работе хотели найти его и расправиться своими силами, но, с другой стороны, они были рады за меня, что рассталась с человеком, который не ценил меня.Спустя месяца два после расставания получилось так, что я встретилась с подругой, которую давно не видела, но она была в курсе всей истории. Она видела, что мне до сих пор тяжело и, бросив взгляд на мою руку, сказала : "Сними браслет, может это его подарок до сих пор тебя держит". Я не придала значения её словам и продолжила насталжаться вечером.Еще, спустя примерно месяц после вечера с подругой, была на вызове по работе. Была задержанная, которая буянила, и где-то на задержании браслет порвался и упал с руки. Заметила только утром, вернувшись домой. Расстроилась жутко, но уже ничего не поделать.Спустя неделю вернулся сон. Еще через две вернулся аппетит. Я не верила этому и не хотела связывать это с браслетом. Но потом случилось нечто, что заставило меня не просто поверить, а открыть глаза и понять, что, похоже, подруга была права. Я встретила женщину, удивительного человека, который объяснил мне многое. В жизни она занимается тем, что помогает людям - множество волонтёрских организаций и тому подобное. А дома иногда принимает людей на беседы, кому чем помочь, по мелочи. После бесед с ней люди заметно меняются. Она видит многое, то, что не все мы и далеко не всегда можем объяснить.И вот что она мне сказала:"Долгое время на тебе был любовный заговор. Получила ты его с подарком, который любила. Не знаю как и когда, но подарок не отпускал тебя, пока ты его не передала, либо же не потеряла". И тут она прикоснулась к моей руке. К руке, на которой я и носила тот самый браслет. После чего она добавила: "прошел заговор, да не до конца. Тот, кто сделал это, теперь за спиной твоей много гадостей говорит, пытается отвадить от тебя то ли друзей хороших, то ли того, кто в тебя влюблён". Я попросту открыла рот. Потому что знала это, хоть и не говорила об этом ни с кем. Эта женщина дала мне выпить какой-то чай и отправила домой. Сказала "возьми выходной, выспись и старайся не возвращаться воспоминаниями к прошлому перед сном". Легко сказать.Но я поступила, как она и сказала. И меня как будто отпустило - проснувшись утром, я почувствовала себя другим человеком. настроение поднялось как бы само собой, будто очнулась от каких-то чар. Спустя какое-то время сон пришёл в норму окончательно, вес стабилизировался - я перестала быть ходячим "зомби". Снова захотелось жить, чувствовать. Друзья и коллеги обрадовались переменам, что я пришла в норму.Я не знаю, есть ли в этом что-то мистическое, но я словно проснулась к новой, нормальной жизни от каких-то чар.

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