Предупреждение домового, или Гадание по тени

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 00:42 by

Эта история произошла лет тридцать назад, когда я был ещё беззаботным дошкольником. Однако, несмотря на столь юный возраст, я категорически не признавал существования сверхъестественных сил: ведьмы, водяные, лешие, привидения и им подобные казались мне полной чушью. Возможно, сказывалось авторитетное влияние старшего брата, который был материалистом до мозга костей и не верил ни в рай, ни в преисподнюю. А разве могло быть в то время иначе, если за одну лишь веру в Бога могли легко исключить из школы? Но вот случилось то, что поколебало все мои убеждения в абсурдность «ненаучных» взглядов.Жили мы тогда в частном доме, и моим соседом был лучший друг детства, Вовка. Однажды утром Вовка сообщил мне сногсшибательную новость:– А мы с бабушкой сегодня ночью с домовым разговаривали!Разумеется, я не поверил. Но мой товарищ был настолько серьёзен, что я всё-таки поинтересовался подробностями минувшей ночи.И вот что я услышал. Едва стемнело, в старом шкафу спальной комнаты ни с того ни с сего начали раздаваться громкие стуки, сопровождавшиеся поскрипыванием дверных петель, словно дверцы то приоткрывались, то вновь закрывались сами собой. Бабушка присела на кровати, а перепуганный Вовка опрометью бросился к ней.– К добру или к худу? – произнесла бабушка.– К худу, – донеслось из шкафа.После этого стуки и скрипы прекратились.– Это был домовой. Нужно погадать, – сказала бабушка. Затем она достала газету, скомкала её, положила на тарелку и подожгла. Когда газета сгорела, перед тлеющими остатками женщина поставила горящую свечу и взглянула на образовавшуюся на стене тень. Вовка тоже взглянул и… обомлел. Тень превратилась в отчётливую фигуру человека! А через несколько секунд её сменило изображение мотоцикла, которое через пару мгновений разлетелось в разные стороны на множество осколков. На этом «кино» закончилось, и тень больше ничего не показала.Рассказ Вовки не развеял моих сомнений. И, скорее всего, я уже давно забыл бы эту историю, если бы на следующий день не разбился на мотоцикле родной дядя Вовки! Авария была страшной, и человек несколько дней пролежал в коме на грани между жизнью и смертью. Слава Богу, врачи его всё-таки спасли.Вот и не верь после этого ни в домовых, ни в гадания…

Ключевые слова: Друг бабушка гадание худо домовой авария

Другие, подобные истории: