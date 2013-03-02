Как я общалась с домовым

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:11

Маруся0311 Просмотров: 299 Комментарии: 4 +11 Вчера, 22:11 by

Говорят, что дети до определенного возраста видят то, что взрослым видеть не дано. Еще слышала о том, что домовые или полтергейст (что чаще всего) «показываются» и проявляют себя подросткам примерно лет с 11-ти до 16-ти, ну, плюс-минус год, в зависимости от ребенка. Говорят, что у подростков какая-то энергетика, ну... для этих созданий подходящая. Уж не знаю, каким образом.Так вот, со мной произошло это в промежутке от 14-ти до 17-ти лет.Мне 14-ть, я живу с родителями в двушке. Хорошая квартира на седьмом этаже девятиэтажки. Переехали мы в нее, когда мне было 8-мь лет. Жилось спокойно, спалось тоже. В этой квартире всем было уютно, особенно в моей комнате. Мама даже иногда там спала, когда я была у бабушки, а папа на сутках. Она говорила, что ей очень хорошо и она всегда там высыпается. Даже если вздремнет пару часов, то встает бодрой и отдохнувшей.Было все спокойно до определенного момента, пока я не начала взрослеть.Странности начались сначала с самого простого, поэтому не обращали внимания. У нас стали пропадать вещи, а затем появляться в таких местах, что мы, даже если и постарались бы, туда их не запихали.Например, я собиралась с мамой по магазинам и хотела забрать волосы в хвост. Взяв резинку, я не обнаружила расческу на своей полке и решила спросить у мамы. Я положила резинку (она была большая, ну, раньше такие модные были - под бархат с висюльками) на диван и пошла за расческой. Взяв расческу из другой комнаты, я вернулась за резинкой, но на диване ее не оказалось. Я начала искать во всей комнате и под диван даже полезла, ведь это была моя любимая резиночка. Мама уже торопила меня, а я так и не нашла своей вещи. Потом еще долго искала по всей квартире, но безрезультатно.Нашла я ее через полгода, когда купили новый диван в родительскую комнату, а старый, чтобы вывезти, нужно было разбирать. Так вот, моя резиночка лежала с задней стороны дивана в обшивке. Ну вот как она туда могла попасть? До сих пор для меня загадка. Таких случаев было несколько, все они в этом же духе: вещь пропадала, а находили через время в разных труднодоступных местах.Ну, это были цветочки, а теперь - ягодки. У меня комната была всего одиннадцать метров, из мебели: кровать, письменный стол, стул и небольшой шкаф для одежды.Так вот, лет в 15-ть меня начал пугать этот шкаф. Когда я ложилась спать, из него часто доносились звуки шуршания и стуки, словно кто-то маленький копошится и постукивает маленьким кулачком.Хочу сказать, что животных в доме не было. Звуки были не каждую ночь, а чтобы родители не подумали, что у меня не все в порядке с головой, я им не говорила. Поначалу я пугалась, но затем взяла себя в руки и решила поговорить с нарушителем моего спокойствия.Ночью, когда снова началось это шуршание, я спросила: "Кто там?", но ответа не было. Затем я спросила: "Слышите ли меня?", а в ответ услышала два стука. Меня это удивило, и я решила пообщаться, задав еще несколько вопросов, на которые мне с удовольствием отвечали: один стук означал «нет», а два значит «да».Этот товарищ отвечал в ночь не более чем на пять вопросов. Общаясь с ним, я поняла, что он живой и что мужского пола, что воровал и прятал вещи именно он для собственной забавы.Наше общение продолжалось несколько месяцев. Я спрашивала у него советов, например, какой билет взять на экзамене - справа или слева, и он мне помогал. Единственный вопрос, на который он мне не ответил, - домовой он или нет. Как только я спрашивала у него, он не отвечал и потом несколько дней не шуршал. Не знаю, может, этот вопрос его обижал.Я никому не рассказывала о своем новом знакомом, только конфетки и печенье за шкаф прятала.В один пасмурный день мы с двоюродной сестрой решили встретиться, но погода подвела - прогулка не получилась, поэтому мы остались у меня дома смотреть фильм.Как только сестра спросила, можно ли остаться у меня с ночевкой, так сразу под столом раздался такой удар, что стол немного подпрыгнул. Она так испугалась, сразу спросила, что это такое творится. Я, конечно, тоже испугалась, но сделала вид, что ничего не услышала, и прикинулась дурочкой. Похоже, мой товарищ был против, чтобы сестра осталась, поэтому я предложила ей пойти с ночевкой к нашей общей бабушке, а она согласилась.На следующее утро я вернулась домой. На пороге меня встретила испуганная мама и начала свой рассказ. Далее с ее слов:«Я решила поспать у тебя в комнате, мне же всегда тут нравилось, но как только я прилегла, то услышала стуки из шкафа. Я знаю точно, что не спала. Затем стуки стали громче и еще по столу твоему письменному. После этого дверь шкафа резко открылась, даже шкаф пошатнулся. Я ночник не выключала, так что мне померещиться не могло. Со мной такое впервые! Я так перепугалась, выбежала из твоей комнаты и заперлась у себя, так и не смогла уснуть. Ты ничего раньше странного не замечала?».Я начала успокаивать маму. Пришлось ей рассказать о своем ночном общении и о печеньках за шкафом. Рассказала, что ничего плохого со мной не случалось, возможно, что просто это существо не хочет, чтобы в моей комнате еще кто-то спал. Мама с трудом мне поверила. Мы с ней договорились, что папе не расскажем, а то подумает, что девки совсем ку-ку.После этого я больше не слышала своего ночного друга. Я пыталась с ним заговорить, спрашивая, тут он или нет, но ответов не было. Я долго еще прятала печенья за шкаф, периодически меня их на свежие, ведь говорят, что домовые питаются только ароматами, хоть он и не признался, что является таковым.Прошло время, вот мне 17-ть. Я сплю в своей комнате, проснулась оттого, что захотелось пить. Я встала с кровати и зачем-то пошла к окну, словно неведомая сила меня заставляла. Я подошла и взглянула на ночной город. Постояв у окна как вкопанная (мне показалось, что несколько минут), я развернулась в сторону двери и пошла так, будто лунатик. Мои глаза были открыты, и я все видела. Подошла к двери, она была приоткрыта, а чтобы открыть ее и выйти из комнаты, я потянулась к дверной ручке. Дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Дернув за ручку, я поняла, что не могу ее открыть. Затем в какую-то секунду меня словно накрыли одеялом и начали сдавливать в сильных объятиях. Тут я делаю шаг и падаю на кровать, а на меня наваливается такая тяжесть, будто на меня положили бетонную плиту весом в килограмм сто или больше, и я начинаю задыхаться. Проходит какое-то мгновение, и я засыпаю.Утром я проснулась как обычно, ничего не болело. Только странно, вот что это было? И я так ясно все помню.Начала шарить в интернете, что это такое может быть. Наткнулась на форум, где люди писали про домовых, и кто-то рассказывал, что если во сне вас душит домовой - это к свадьбе. Я, конечно, посмеялась, мол, какая свадьба в семнадцать-то лет.Спустя пару недель я узнаю, что моя подруга, которая была старше меня на два года, выходит замуж, а меня пригласила в подружки невесты. Вот вам и свадьба.Та ночь с непонятными ощущениями была последним мистическим проявлением в моей комнате, больше ничего не происходило. Там по-прежнему иногда ночует моя мама, когда папа уходит на работу. Мой сын тоже там спит, когда приходит в гости к бабушке. Одним словом, всем там комфортно.Так что же за друг ночной у меня был? Почему он затих? Был ли это домовой? Может, вы подскажете.

Ключевые слова: Домовой ночной гость полтергейст звуки стуки авторская история

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