Карасик

V.V.Pukin Просмотров: 481 Комментарии: 12 +6 Сегодня, 14:59 by

Этот необычный случай произошёл с моим приятелем, в те далёкие семидесятые годы третьеклашкой, Серёжкой Ивановым. Не знаю почему, но несмотря на то, что последние наши контакты оборвались тогда же в семидесятые, и фамилию, и имя закадычного товарища по играм я помню до сих пор.Познакомились мы с ним не во дворе, не в школе, а в саду. Коллективном садоводческом товариществе, где у наших родителей были участки почти по соседству. Когда тебе десять лет в саду не грядки копаешь и сорняки рвёшь (хотя и этим, по «убедительным просьбам» родителей, приходилось частенько заниматься). В основном, мы с Серёгой, прихватив за компанию ещё несколько таких же нарушителей покоя садоводов-пенсионеров, гоняли по огромной территории товарищества, охотились с рогатками на всё, что движется, и, конечно, с превеликим удовольствием просиживали часами с неказистыми удочками на берегу небольшого прудка.Вот с одной из таких рыбалок и началась история…Как-то раз, помимо надоевших уже вьюнов, гальянов и мелких пескариков, мы наловили с Серёжкой, кого бы вы думали… самых настоящих карасей!!! Ну, как карасей… Были они величиной с наши мальчишечьи ладошки. Совсем малыши, по карасьим меркам-то. Но такие красавцы! Все как на подбор, ладные да гладкие, с переливающейся перламутром серебристой чешуёй. Не чета скользким и невзрачным вьюнам да гальянам.Воодушевлённые редкостной удачей вприпрыжку примчались с рыбалки, чтобы похвастаться перед Серёжкиной бабулей невиданным уловом. Серёжка в летние каникулы жил в саду с бабушкой. А мои родители вообще только на выходные приезжали…Но и меня, и Серёгу ждало разочарование. Его бабушка, конечно, похвалила нас за рыбацкое мастерство, а потом говорит:- Вова, Серёжа, на сковородку таких малюток не положишь – после жарки от них одни хвостики останутся, а кошки наши пусть лучше мышей ловят и ими питаются, так что давайте этих малышей-карасиков выпустите обратно в пруд. Пускай ещё подрастут!Ну, поспоришь разве супротив этаких весомых аргументов?..Ох, и жалко было расставаться с карасиками! Причём, пойманными не влёгкую, а с большим усердием и трудностями! Но в глубине души мы оба понимали, что бабушка права. Конечно, надо выпустить. Нагуливать рост и вес. Потом же самим интереснее рыбачить будет.Вот и понесли карасиков в большой алюминиевой кастрюле выпускать обратно в их родной водоём. А они живучие черти! Несмотря на долгое время, проведённое в заточении, едва попали в пруд, перелившись через край кастрюли, словно маленькие искристые молнии, ринулись врассыпную на глубину. Только их и видели!Наш коллективный сад находился в черте Новосибирска, на «Золотой Горке». Поэтому я иногда ездил на своём велике то за продуктами в магазин, а то и до дома добирался. На другой конец города. Вот и в тот раз, порыбачив в саду с Серёжкой, потом отпустив карасиный улов на волю, сел под вечер на своего «железного коня» и покрутил педали домой, ночевать.В сад вернулся только в выходные с родителями. А там нас ожидали такие новости, о которых долго ещё после всего случившегося судачили соседи…Вобщем дело было так. На следующий день после моего отъезда Серёжка Иванов в одиночестве пошёл на пруд с удочкой пытать рыбацкую удачу. Сел, как обычно, на наше насиженное и прикормленное место, забросил нехитрую поплавочную снасть. Терпеливо стал ждать поклёвки. Но клевало вяло. Опять всё те же мелкие вьюны с гальянами. Да ещё дождик мелкий заморосил некстати. Но разве заядлого рыбака этим испугаешь! А особенно после памятной удачи с красавцами-карасиками. Сидел упрямый Серёга и надеялся, что опять клюнет карась. Да не малыш с ладошку, а настоящий, огроменный! Чтобы целиком на сковородку не поместился! Вот тогда пусть только бабушка попробует отказаться от улова!..Внезапно поплавок как-то необычно повело в сторону, потом он резко нырнул под воду и исчез в глубине. Мелкие вьюны так никогда не клевали!От неожиданности Серёга даже поскользнулся, чуть не уехав с крутого берега в воду. Но всё же удержался и дёрнул ивовое удилишко. Первая мысль была – зацеп. Леска не поддавалась. Но тут же сама пошла в сторону, потом в другую. Бабушка родная! Да это рыбина попалась!! Какая-то просто гигантская!!!Обычно в небольшом старом пруду ничего страшнее пескарей не лавливали. Даже те вчерашние малыши-карасики казались каким-то чудом. А тут на крючке прямо чудовище!Обалдевшему от удачи Серёге удалось-таки подтянуть к поверхности воды рыбину. Показалась огромная голова с выпученными круглыми глазами и открытым ртом. Карасище!!! Да какой! Килограмма на два точно! А может, и больше!.. Да наверняка больше!!Мальчишка понял, что такую зверюгу ему не вытянуть без подсачека. Но кто же с подсачеком на вьюнов ходит? И в помине никогда не бывало с собой такой снасти. В отчаянии он заорал на весь пруд:- Помогите!!!Но в этот будний день на маленьком забытом водоёме никого, кроме нашего горе-рыболова не было. Через мгновенье, то ли испугавшись Серёжкиного вопля, то ли просто решив закончить затянувшуюся борьбу, карасище мотнул здоровенной головой, зыркнув напоследок на незадачливого рыбака круглым глазом, оборвал леску и растворился в тёмной глубине пруда.Ошеломлённый пережитым потрясением пацан сел прямо на мокрую землю и несколько минут ещё лихорадочно осмысливал случившееся. В отличие от меня, уже побывавшего в Монголии и половившего крупных чебаков, хариусов и ленков в горной речке, Серёжка до этого момента держал на крючке только рыбью мелочь, вроде гальянов. Ну, и карасиков вчера… А тут такое чудище прицепилось!..Но, быстро придя в себя, всё ещё дрожащими от волнения руками, начал привязывать новый крючок на оборванный конец лески. Хотя шансы на то, что сорвавшийся карасище вновь позарится на коварную приманку практически нулевые. Тем не менее, удочка заброшена, поплавок застыл в ожидании, а сердце рыбацкое так и колотится в груди!..И, о, чудо! Через минуту буквально, так же, как и в первый раз, поплавок медленно поплыл в сторону, а потом уверенно ушёл под воду. Серёжка подсёк и тут же почувствовал на другом конце снасти могучее сопротивление. Теперь он старался вываживать добычу побережнее, без рывков. Хотя надежда на удачу продолжала оставаться весьма призрачной. Леска – 0,2 мм (не забывайте, что это советское время, грузоподъёмность максимум 2 кг). А на том конце рыбина не меньше первой.Так и случилось. Едва мальчишка подвёл ворочавшегося с боку на бок карася поближе к берегу, тот резво дёрнулся и, оборвав второй крючок, уплыл прочь.Раздосадованный, но возбуждённый от рыбацкого азарта, Серёга снял с подворотки рубашки третий крючок. Теперь уже последний. Раньше подобных приключений на пруду с ним не случалось, да и дно водоёма было без особых коряжин, так что надобности в запасных крючках не возникало. Пацан и не брал их с собой больше одного-двух, прицепив жалами за внутреннюю сторону воротника.Да… Видно там целое семейство карасей-гигантов обитает. Не мог же один два раза уколоться. Обычно после укола губы и схода обиженный карась сразу в ил зарывается.Но вот снасть снова заброшена. Увлечённый рыбалкой пацан, забыв обо всём на свете, гипнотизирует качающийся на мелкой водной ряби поплавок.Ура, снова! Клюёт!.. Всё в той же захватывающей манере – повело и под воду… Подсечка! Вот она, упирающаяся где-то в глубине, огромная рыбина! Врёшь, не уйдёшь!!!..Очень осторожно, шепча про себя «только не сорвись, только не сорвись!..», Серёга медленно подтягивал согнувшимся почти пополам удилищем зацепившегося огромного карася.Вот он уже у самой кромки берега. Ну, великанище! Эх, берег крутоват! Сразу обрывисто в глубину уходит, а то бы можно на мелководье и в воду кинуться, чтобы руками схватить карася за жабры.- Ну, давай, родной, держись на крючочке! Не сорвись, пожалуйста, миленький!..Серёжка, шепча карасю ласковые слова, уже стоял на коленях на самом краю берега и, держа удилище обеими руками, подтягивал того к себе. На удивление, здоровенная рыбина почти не сопротивлялась и покорно шевелила плавниками буквально в метре от Серёгиных сандалет.Мальчишка уже протянул руку, чтобы ухватить добычу, но в этот момент двухкилограммовый серебристый карасик открыл свой толстогубый рот и парнишка с изумлением увидел три крючка впившиеся в белую живую мякоть, из-под которой выступали и тут же растворялись в воде капельки крови. На двух крючках болтались обрывки лески, а к третьему натянутой струной тянулась, ещё пока целая, леса его удилища. Так это клевал один и тот же настырный здоровяк! Который обрывался первые два раза! Неужто ты такой голоднющий?! Или совсем страха и боли не чувствуешь?.. Ну, сейчас, в третий раз я тебя точно вытащу!Куда там… Карась укоризненно глянул на жадно тянущегося к нему мальчишку, словно читая его мысли. Потом издал звук, похожий на печальный вздох, резко крутанул на месте и, блеснув широким серебристым боком, ушёл в свою неведомую глубь. Уже с тремя обрывками лески, шлейфом развевающимися под его плавниками…Лишённый снастей и надежд Серёга смотал остатки лески с поплавком, подхватил ведёрко с вьюнами и, полностью признав поражение в неравной схватке с героическим карасём, поспешил в сад к бабуле, чтобы поделиться с ней невообразимой этой историей.К своему удивлению, прибежав на участок, бабушку не застал. По соседям она обычно не хаживала. То на грядках копошилась, то что-нибудь вкусненькое готовила, а то, когда сильно уставала или в жару, тихонько в садовом домике отдыхала. Но сейчас её нигде не было видно. Странно!..Заглянув в домик и не обнаружив бабулю, Серёжка поставил ведёрко с рыбёшкой, вышел на крыльцо и крикнул в сад:- Баба!.. Бабушка!..Тишина. Да где ж она?! Отчего-то вдруг напало беспокойство. Бабушка не могла никуда отлучиться. В это время всегда обед собирала, а на столе пусто.Всё больше начиная волноваться мальчишка пошёл вглубь садового участка, к зарослям малины. Там, к своему ужасу, увидел любимую бабулю, распластавшуюся на земле! Пожилая женщина лежала в неловкой позе, едва шевеля одной рукой. Вторая оказалась придавлена телом. Глаза бабушки были открыты и смотрели на перепуганного насмерть внука. Рот тоже беззвучно открывался время от времени (точно, как у карася – почему-то промелькнула мысль в голове обезумевшего от увиденного Серёжки).- Бабушка, бабушка! Что с тобой случилось?!!.. Баба, вставай!!!..Мальчишка пытался помочь женщине сесть, но получилось лишь перевернуть её на спину, высвободив придавленную руку. Глаза старушки глядели осмысленно, но сказать она ничего не могла почему-то.Через минуту пацан опомнился и, крикнув беспомощно лежащей бабушке: «Баба, я мигом!!!», метнулся к соседу дяде Боре. Тот всегда был на месте, с ранней весны и до поздней осени пропадая в своём саду.На счастье, и дом сторожа с городским телефоном располагался поблизости.Вобщем, незамедлительно вызвали скорую (в те времена она долетала за считанные минуты) и с помощью других подоспевших соседей погрузили бабулю в «рафик» с красным крестом. Осталось лишь уповать на крепость организма, советскую медицину, да на Бога, хоть и не приветствовалось тогда…Выжила Серёжкина бабушка. Кровоизлияние в мозг (инсульт, по-нынешнему) с ней случилось. Спасло то, что вовремя была оказана экстренная медпомощь. Если бы ещё с полчаса пролежала бабулька в меже под малиной, не пришлось бы больше ей копошитться на своём любимом садике-огородике, не потчевать детей да внуков разными вкусностями.А так выздоровела, встала на ноги и ещё несколько лет, как прежде, сажала, полола, поливала и, конечно, урожай собирала. Неугомонные всё же наши бабули! За экономику страны не скажу, но всё садово-огородное хозяйство точно на их натруженных плечах держится!После того, как Серёжкиной бабушке полегчало и ей поведали историю о карасе, который оборвал у мальчишки все крючки, отправив его тем самым обратно в сад, она на полном серьёзе говорила:- Спасибо чудо-карасю за моё второе рождение! Я знаю, что это не просто рыба, а ангел-хранитель был!И ещё с тех пор бабушка перестала покупать на рынке свежевыловленную рыбку. Только замороженную морскую из магазина готовила. А Серёжку всё пыталась отвадить от рыбалки в нашем садовом пруду.Но мы всё равно ходили рыбачить. Правда, карасики нам больше не попадались почему-то…24.11.2017

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