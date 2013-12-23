Свидание в страшную ночь

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 937 Комментарии: 11 +10 Вчера, 18:57 by

Говорят, на Пасху с наступлением темноты и до полуночи нечисть бесится. Я человек неверующий, и ни Бога, ни чёрта не боюсь.Пошли мы с парнем в дом его бабушки. В доме в ту пору никто не жил, бабушка умерла, а жильцы съехали. Пришли в дом, когда ещё смеркалось.Я сразу почувствовала неприятный запах, говорю парню, а он не чувствует. Начала настаивать, и мы стали перерывать весь дом.В кухне под плитой нашли дохлых мышей с разорванными брюхами и лежащими горкой. Мне это сразу показалось странным, но виду я не подала.Мышей вынесли и всё продезинфицировали. После навели порядок и решили отдохнуть. Выключили свет, начали целоваться.Прошло какое-то время, и вдруг мой взгляд падает на стену, и вижу, что она шевелится. Я не поверила своим глазам, решила, что просто свет от уличных фонарей играет с тюлем.Потом думаю: «Какого чёрта, форточки-то закрыты!». Резко включаю свет и вижу просто полчища тараканов. Меня чуть не стошнило, я до этого дня никогда не видела тараканов, а здесь просто сотни и тысячи, как живая стена.Естественно, оставаться ни на секунду больше я здесь не хотела. Собираюсь и думаю: откуда тараканы? Дом чистый, и при уборке ничего не заметила.Чтобы уйти, нужно сначала выключить свет на кухне, потом всю её пройти, выйти в сени и закрыть дверь, потом нужно ещё и дверь в сенях закрыть (благо свет в сенях включается снаружи дома).Пошли мы с парнем, и как назло свет на улице погас. Я стою в сенях, он выключает свет и идёт ко мне, закрывает дверь. Выходим и начинаем закрывать дверь в сени, не выключая там свет, дверь не закрывается.Так и пробуем, и так ни в какую ключ не хочет проворачиваться. Я говорю: «Дай попробую я».Парень гасит свет в сенях, я начинаю закрывать дверь, ключ легко проворачивается, и понимаю, что она не закрывается, потому как кто-то изнутри тянет дверь на себя.Как только я отпускаю, и тянуть перестают. Я, естественно, не поверила самой себе, включила свет, зашла в сени и пытаюсь провернуть ключ.Он опять не проворачивается ни на миллиметр даже. Опять меняемся, и мой парень опять пытается и ни в какую. Я психую, выключила свет и говорю ему, чтобы закрывал.Он тянет дверь, и я понимаю, что он её не дотягивает каких-то пять сантиметров. А надо заметить: он под два метра ростом и просто гора мышц.Положила руку ему на предплечье и понимаю, что мышцы у него настолько напряжены, что подрагивают. Я включаю опять свет в сенях, и дверь резко закрывается.Ключ, естественно, опять не проворачивается. Он мне предлагает, чтобы он остался в сенях, я выключила свет и попробовала его закрыть.Я сразу отвергла эту идею. И так мы провозились больше часа, а уйти и не закрыть дверь нельзя, так как рядом алкаши живут, а в сенях много всякого добра.Опять я берусь за дверь, выключаю свет и начинаю закрывать и понимаю, что помимо того, что дверь тянут, ещё начинает какой-то звук издаваться. Пишу, а мурашки на всём теле.Вот тогда я поняла выражение «волосы дыбом»!Я реально почувствовала, как волосы у меня приподнялись. Никогда не молилась и молитв не знаю, а тут слова сами пришли, просто от сердца.Молилась, как могла, и как только дочитала и сказала «аминь», дверь легко поддалась, я провернула ключ, и мы в скором темпе вышли за калитку.Пока шли вдоль дома, я чувствовала такую злобу, что волосы на загривке шевелились от страха. И вот на страхе и адреналине понеслись через лес, чтобы побыстрей прийти домой, далее мимо церкви.Как только с церковью поравнялись, я перекрестилась, и сразу страх и паника прошли, как и не было. Только тогда я посмотрела на своего парня.У него с одной стороны поседел весь висок, и он начал жаловаться на боль в той руке, которой дверь тянул. Вызвали скорую, отвезли его в больницу, сделали снимки и оказалось, у него порваны связки очень сильно.Много я всего в своей жизни видела и ощущала, но такого страха не испытывала никогда.Автор: ФифаСвета.

Ключевые слова: Пасха нечисть дверь сени тараканы молитва

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