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Истории из жизни

Свидание в страшную ночь

Говорят, на Пасху с наступлением темноты и до полуночи нечисть бесится. Я человек неверующий, и ни Бога, ни чёрта не боюсь.
Пошли мы с парнем в дом его бабушки. В доме в ту пору никто не жил, бабушка умерла, а жильцы съехали. Пришли в дом, когда ещё смеркалось.
Я сразу почувствовала неприятный запах, говорю парню, а он не чувствует. Начала настаивать, и мы стали перерывать весь дом.
В кухне под плитой нашли дохлых мышей с разорванными брюхами и лежащими горкой. Мне это сразу показалось странным, но виду я не подала.
Мышей вынесли и всё продезинфицировали. После навели порядок и решили отдохнуть. Выключили свет, начали целоваться.
Прошло какое-то время, и вдруг мой взгляд падает на стену, и вижу, что она шевелится. Я не поверила своим глазам, решила, что просто свет от уличных фонарей играет с тюлем.
Потом думаю: «Какого чёрта, форточки-то закрыты!». Резко включаю свет и вижу просто полчища тараканов. Меня чуть не стошнило, я до этого дня никогда не видела тараканов, а здесь просто сотни и тысячи, как живая стена.
Естественно, оставаться ни на секунду больше я здесь не хотела. Собираюсь и думаю: откуда тараканы? Дом чистый, и при уборке ничего не заметила.
Чтобы уйти, нужно сначала выключить свет на кухне, потом всю её пройти, выйти в сени и закрыть дверь, потом нужно ещё и дверь в сенях закрыть (благо свет в сенях включается снаружи дома).
Пошли мы с парнем, и как назло свет на улице погас. Я стою в сенях, он выключает свет и идёт ко мне, закрывает дверь. Выходим и начинаем закрывать дверь в сени, не выключая там свет, дверь не закрывается.
Так и пробуем, и так ни в какую ключ не хочет проворачиваться. Я говорю: «Дай попробую я».
Парень гасит свет в сенях, я начинаю закрывать дверь, ключ легко проворачивается, и понимаю, что она не закрывается, потому как кто-то изнутри тянет дверь на себя.
Как только я отпускаю, и тянуть перестают. Я, естественно, не поверила самой себе, включила свет, зашла в сени и пытаюсь провернуть ключ.
Он опять не проворачивается ни на миллиметр даже. Опять меняемся, и мой парень опять пытается и ни в какую. Я психую, выключила свет и говорю ему, чтобы закрывал.
Он тянет дверь, и я понимаю, что он её не дотягивает каких-то пять сантиметров. А надо заметить: он под два метра ростом и просто гора мышц.
Положила руку ему на предплечье и понимаю, что мышцы у него настолько напряжены, что подрагивают. Я включаю опять свет в сенях, и дверь резко закрывается.
Ключ, естественно, опять не проворачивается. Он мне предлагает, чтобы он остался в сенях, я выключила свет и попробовала его закрыть.
Я сразу отвергла эту идею. И так мы провозились больше часа, а уйти и не закрыть дверь нельзя, так как рядом алкаши живут, а в сенях много всякого добра.
Опять я берусь за дверь, выключаю свет и начинаю закрывать и понимаю, что помимо того, что дверь тянут, ещё начинает какой-то звук издаваться. Пишу, а мурашки на всём теле.
Вот тогда я поняла выражение «волосы дыбом»!
Я реально почувствовала, как волосы у меня приподнялись. Никогда не молилась и молитв не знаю, а тут слова сами пришли, просто от сердца.
Молилась, как могла, и как только дочитала и сказала «аминь», дверь легко поддалась, я провернула ключ, и мы в скором темпе вышли за калитку.
Пока шли вдоль дома, я чувствовала такую злобу, что волосы на загривке шевелились от страха. И вот на страхе и адреналине понеслись через лес, чтобы побыстрей прийти домой, далее мимо церкви.
Как только с церковью поравнялись, я перекрестилась, и сразу страх и паника прошли, как и не было. Только тогда я посмотрела на своего парня.
У него с одной стороны поседел весь висок, и он начал жаловаться на боль в той руке, которой дверь тянул. Вызвали скорую, отвезли его в больницу, сделали снимки и оказалось, у него порваны связки очень сильно.
Много я всего в своей жизни видела и ощущала, но такого страха не испытывала никогда.


Автор: ФифаСвета.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:57
Вчера, 18:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 937Комментарии: 11
+10

Ключевые слова: Пасха нечисть дверь сени тараканы молитва

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:04
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 565
От этого и поседел? Слабак мужчина нынче пошёл
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:18
+5
Группа: Журналисты
Репутация: (368|0)
Публикаций: 262
Комментариев: 1 314
Цитата: зелёное яблочко
От этого и поседел? Слабак мужчина нынче пошёл

НЕ , ну чесн слово - обидно говоришь! А сама - утром омлет, в обед омлет, на ужин тоже омлет!

кино
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#3 написал: Космонасть
Вчера, 19:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 253
Живая стена из тараканов это очень мерзко, как представила, уф
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (696|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 649
Верится истории) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#5 написал: Sveta-00785
Вчера, 21:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 360
Когда читала, представила это все , у меня у самой аж мурашки побежали. Вот это действительно страшно , а парень молодец хоть и испугался , а виду не подал , что бы девушку не напугать . История понравилась, плюс.
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#6 написал: Nighttime lovers
Вчера, 22:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
По-моему, История отличная. А насчёт комментария по поводу "слабых мужчин" - не соглашусь. Здесь у кого угодно седина пробьётся.

Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: зелёное яблочко
От этого и поседел? Слабак мужчина нынче пошёл

НЕ , ну чесн слово - обидно говоришь! А сама - утром омлет, в обед омлет, на ужин тоже омлет!

кино

Вот-вот
Зарегистрирован: 7.11.2017
#7 написал: Баба Клава
Вчера, 23:48
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2318|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 797
Фига се какие тараканы сильные,даже парня изувечили. Не знала что они молитв боятся. Возьму на вооружение.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#8 написал: Шонди
Вчера, 23:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 186
Цитата: Космонасть
Живая стена из тараканов это очень мерзко, как представила, уф

Хуже только живой потолок из тараканов yahh Когда въехала в новую квартиру столкнулась с таким. Заклеила мелкой сеткой вентиляцию и применила мелок от тараканов. Потом тараканов подметала и совками в ведро выбрасывала. Это было что-то.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#9 написал: Arhip
Сегодня, 03:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (157|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 328
Цитата: Сделано_в_СССР
НЕ , ну чесн слово - обидно говоришь! А сама - утром омлет, в обед омлет, на ужин тоже омлет!


Ну это ничего. Бывает и хуже - утром икра, в обед икра, на ужин икра. Нет что бы хлеба дать
Зарегистрирован: 29.08.2017
#10 написал: Arhip
Сегодня, 03:20
0
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Репутация: (157|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 328
Цитата: Шонди
Хуже только живой потолок из тараканов yahh Когда въехала в новую квартиру столкнулась с таким. Заклеила мелкой сеткой вентиляцию и применила мелок от тараканов. Потом тараканов подметала и совками в ведро выбрасывала. Это было что-то.

У знакомой куча тараканов была. Помню пришел к ней в гости, за компом сижу (у меня тогда компа не было у нее аж 286-ой был!) И она вдруг решила диклофосом тараканов травить. Все они на потолок выбежали, бегают толпой, дохнут и на меня падают.
А с мелком я эксперементировал - увидел таракана на столе, обвел вокруг него круг, а потом постепенно пространство ему уменьшал. В итоге он оказался заперт так, что пошевелиться не мог. Я ждал, что дальше будет делать. Он сидел с полчаса, а потом взял и улетел! Тогда я и узнал, что тараканы летать умеют
Зарегистрирован: 29.08.2017
#11 написал: Летяга
Сегодня, 05:54
0
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Публикаций: 251
Комментариев: 6 234
Цитата: Сделано_в_СССР
А сама - утром омлет, в обед омлет, на ужин тоже омлет!

Классику точнее цитировать надо!
На завтрак - яишница, на обед - яишница, на ужин - омлет!
Цитата: Arhip
Тогда я и узнал, что тараканы летать умеют

Умеют, но не любят. Им для полёта нужны особые условия, серьёзная угроза жизни. Рождённый летать, который предпочитает ползать.
А в реальность истории мне как-то неверится.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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