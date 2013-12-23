Отцовские истории

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:18

Роман Зоркин Просмотров: 489 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 08:18 by

У меня, начиная с самого детства, были весьма натянутые отношения с моим отцом, запомнилось много плохого, но и не меньше хорошего. Он в целом довольно удивительный человек, всегда чувствовавший то, чего не могли воспринимать другие. Я сейчас говорю про энергию, про невидимые глазом потоки силы. Любую энергетику, не важно, какой она природы, он всегда воспринимал очень чутко. Начиная от простого похода на кладбище, продолжая Назаретом, где прошли детство и юность Иисуса, и заканчивая поездкой в город Лыткарино, к которому ведёт лишь одна дорога, проложенная по старым захоронениям. Но особенное место в моей памяти заняли его истории, которые он порой рассказывал. Можно считать это байками кому угодно, но не мне.Его необычная чувствительность к потустороннему и мистическому проявилась в нём ещё в подростковом возрасте. По юности он довольно много ходил со своими друзьями в походы на байдарках в тайгу.Помню, как-то он рассказывал, как они очередной раз сплавлялись по реке и увидели домики между деревьев. На карте никаких населённых пунктов там быть не должно было, ближайшая же деревня была в несколько десятков километров от них. Они и решили причалить да сходить разведать. Приблизившись, они увидели старые, покосившиеся, полусгнившие деревянные дома - явно здесь была деревня, но когда-то очень давно. На моей памяти из его рассказов это первое упоминание о случае, когда он явно почувствовал что-то нехорошее. В конце концов, даже руководствуясь здравой логикой, не зря ведь люди оттуда ушли. В общем, он тогда и сказал, мол, ребят, пойдёмте отсюда от греха подальше, мало ли чего. Возражать тогда никто не стал.Но это всё просто интересные факты, а иногда отец рассказывал действительную жуть, от которой у меня мурашки были размером с кулак. Причём отец в принципе никогда ничего не выдумывал, говорил серьёзно, и сомнений в правдивости его историй не возникало.В возрасте уже постарше ходили они с моим дедом за грибами в лес. Лес самый ближайший, буквально в 15 минутах ходьбы от дома, в котором я сейчас и записываю этот рассказ. Вообще, потом его сделали национальным парком, тогда же он так строго не охранялся, как сейчас. И было там местечко, полянка небольшая прямо посреди самого леса. Вот отец и рассказывал, что разделились они да пошли в разные стороны, он и набрёл на эту полянку. Там грибов много было, ну, он и стал собирать, а дед был, может, метрах в 30, недалеко, в общем. И тут, говорит, нагнулся очередной гриб срезать ножиком, да чувствует, будто кто-то прямо ему в затылок смотрит. Возможно, у вас бывали такие же ощущения, это не редкость. Да, говорит, застыл, а кто-то будто за спиной стоит, чуть ли не вплотную и чуть ли не дышит. Но благо отец у меня не из робких был всегда, взял да обернулся резко. И глядит: прямо перед ним, ну, в паре шагов, стоит пень. Огромный такой, уже трухлявый пнище. Причём сразу-то он его и не приметил, зато вот тогда... Ну, он быстренько собрался да к деду вернулся. Тот потом ему уже и рассказал, что как-то на той самой поляне нашли девочку, убитую и изнасилованную. Вот после такого и начнёшь верить во всякую мистику.Была и другая история, не менее пугающая. Тоже за столом отец как-то сказывал, что поехали они семьёй в Борисоглебск, к родственникам или друзьям, уж не упомню. Да поохотиться решили, леса там вроде как большие, хорошие, много живности водится. Им там местные и рассказали, что есть в этих лесах странный лось. Как-то они его отличали по внешнему виду, да сколько на него ни охотились, никак не могли подстрелить. Вот будто заговорённая зверюга, ничто его не берёт, уж охотники бывалые ходили, да промахивались всё время. Бывало же, лось тот охотников сам загонял, они чуть ли не по несколько часов потом на дереве отсиживались. Так и дядя отцовский пошёл, не нашёл в итоге того лося, сколько ни бродил.А вот знакомый их общий тоже пошёл, уж не знаю, чего они по одному, да не важно. В общем, разузнал он заранее, где тот лось часто появляется, обитает в каком районе леса. Ну, и устроил там засаду в ямке с ружьём. Потом уж сам рассказывал, что сидел долго, да ни одной зверюги не было. Собирался было уходить уже, как почувствовал взгляд в спину. Обернулся и видит лося того, стоит он да смотрит на него, вот просто стоит и смотрит. А глаза, говорит, вот даже не человеческие, а будто в душу смотрят, прям насквозь видят. Лось будто бы знал, что по его душу-то пришли. И, говорит, почувствовал он страх дикий, животный, прямо-таки необъяснимый. Вроде лось и лось, много таких же видал. Да в итоге он бежал оттуда так, как никогда в жизни не бегал. Такие дела.Вроде бы ничего и шибко необычного, но от того и страшнее. Ведь абсолютно нормальные вещи воспринимаются до ужаса жутко. Всё-таки есть у человека какое-то чувство нечистого, да только развито оно у всех по-разному. Мне отец много ещё чего рассказывал, но эти истории навсегда остались в моей памяти. Я сам никогда не отрицал существования мистического, но и никогда с ним не сталкивался. Вот только такие рассказы порой действительно вселяют страх. Желаю же вам, чтобы и вас никогда не коснулось подобное, будьте осторожны.

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