Блуждающие

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 104 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:13 by

1) Пожилой мужчина, лежавший со мной в палате, рассказал про то, что когда-то был женат на прекрасной женщине. Они жили в его доме, который достался ему от родителей. Жили хорошо, мечтали о детях. Потом его супруга заболела и скоропостижно скончалась. Мужчина долго не мог оправиться от такой тяжелой потери, постоянно накручивал себя и дошло до того, что ему элементарно стало невыносимо жить. Ему постоянно казалось, что видит умершую за окном, будто она стоит там и смотрит на него, после она и вовсе стала мерещиться ему в доме. Мало того, что плохо на душе, так еще и жутко становилось. А она стоит просто, глядит своими стеклянными глазами, иногда улыбается. Волосы в пучок собраны, лицо как будто заостренное. Бледная, худющая, кутается в любимый жакет, в котором ее хоронили, говорит, что ей все время холодно и идти теперь некуда, не ждут нигде, померла раньше назначенного времени, видите ли. Мужчина говорил, что подумывал уже о том, чтобы повеситься. Но потом решил, что это не выход. Ударился в работу, дома почти не бывал. Затем как-то все наладилось, повстречал славную женщину, женился второй раз, она родила ему двоих сыновей.Вторая жена стала жаловаться на то, что ей постоянно видится женщина, стоящая то за окном, в саду, то гуляющая по этому самому саду или же бродящая туда-сюда по коридору. И дети тоже видели эту женщину, только при сыновьях она все время плакала. Один из ребят даже подошел к ней и попытался утешить несчастную, но женщина лишь грустно посмотрела на ребенка и растаяла в воздухе. Молитвы не помогали, она все равно являлась. Продавать дом никто не хотел - слишком много трудов в него было вложено.Первая жена приходила еще несколько раз и она все оставалось той бледной тенью, которая осталась от нее после болезни. А в последний раз она предстала перед мужчиной уже с распущенными волосами, больше походившими на густую непослушную гриву, женщина была радостная и цветущая. Сказала, что уходит и попросила прощения за беспокойство, что ее ждут в очень хорошем месте. Сказала, чтобы он не грустил, в жизни все у него сложится хорошо. И больше не приходила.Мужчина помолчал и потом добавил, что в последний раз она приходила через семь лет после своей смерти, а она говорила, что умерла раньше положенного срока. Получается, если не болезнь, то жена все равно прожила бы не очень много.2) Мой бывший коллега рассказал про один случай, после которого до сих пор побаивается ночевать в родительской квартире. Впрочем, мама его поддерживает, хотя ко всему, что у нее творится, она, в принципе, привыкла, как и ее соседи. Суть такова: мама моего коллеги встает очень рано, плюс ко всему незадолго до будильника она частенько идет на кухню попить воды и потом уже досыпать оставшееся время до звонка будильника. Скажем, встает она в 5 утра, и где-то в 3-3.30 просыпается, чтобы попить. Мой коллега, еще когда жил с родителями, и когда приходил периодически к ним в гости, и потом, когда оставался на ночь, частенько сквозь сон видел, что в коридоре горит свет, иногда мама ходила туда-сюда. В двери комнаты, в которой коллега жил и потом ночевал, вставлено матовое стекло с узором, потому свет и тень мамы было прекрасно видно, если она проходила мимо. Дверь он всегда закрывал, чтобы кот не приходил утром и не будил его, и чтобы не слышать, как ходит и собирается на работу мама.И вот, родители уезжают в свой первый заграничный отпуск, просят моего коллегу присмотреть за стареньким котом и за комнатными цветами. Все отлично, в один из вечеров коллеге сильно лень ехать к себе и он решает остаться дома у родителей. Заказывает пиццу, смотрит фильм и отправляется спать в свою бывшую комнату, по привычке прикрыв в нее дверь.Среди ночи он просыпается от того, что слышит громкие шаркающие шаги за дверью. Спросонья он думает на маму, а спустя буквально несколько секунд его осеняет и тут же накрывает животным ужасом - мамы в квартире нет, она вообще в другой стране сейчас. Но в коридоре горит свет. И за дверью стоит темный силуэт. Коллега говорил, что прекрасно помнит, как покрылся липким холодным потом, когда силуэт подошел ближе и как будто наклонился к дверной ручке, затем подергал ее, постоял еще немного и ушел, все также громко шаркая. Мой коллега не сомкнул глаз до утра. Он все таращился на дверь, переживая за кота, но не решаясь выйти.Когда наступило утро, коллега вышел в коридор, огляделся. Там горел свет, но никого не было. Коллега быстро оделся, кое-как нашел кота, который сидел под диваном, и, заперев квартиру, уехал домой.Вернулись родители, коллега все им рассказал, они же в свою очередь рукой махнули и сообщили, что да, некто бродит по квартире, и не только по их квартире. Соседи частенько рассказывали про ночных гостей, причем про одних и тех же по описанию, но в целом безвредных. Переезжать и не думают, мол, из-за такой ерунды менять любимую квартирку на что-то другое - бред, к тому же не факт, что на новом месте такого не будет. Так и живут. Коллега, правда, у них больше на ночь не оставался ни разу.3) Моя тетя рассказывала о том, что когда вышла замуж в первый раз, ей пришлось какое-то время пожить вместе с супругом у его родителей. Жили в просторной трехкомнатной квартире на последнем этаже многоэтажного дома. Не по себе тетке только было все время, было ощущение, будто за ней наблюдает кто-то посторонний, и это ощущение по вечерам только усиливалось. Помимо этой неприятной атмосферы, новоприобретенные родственники тоже нагнетали обстановку: свекровь уж очень любила к чему-нибудь прицепиться и раздуть из мелочи скандал, свекр ее поддерживал, а молодой супруг, виновато потупив глазки, тоже вставал на сторону матери. Моя тетя все чаще стала замечать, что думает о том, что убить свекровь и свекра проще простого, вот ножи лежат на кухне, а в тело они войдут как по маслу! Или же если она сама сейчас себе кровь пустит или повесится - тоже вариант. Конечно, жуткие мысли у всех у нас проскальзывают, но тетя описывала то состояние как наваждение. Стоит перед свекровью, та опять к чему-то прикопалась, и тетя ловит себя на мысли, что слов свекрови она не слышит, слышит лишь как в голове чей-то голос скандирует "ВЫПУСТИ ЕЙ КИШКИ". Эту фразу тетя до их пор помнит очень отчетливо.Но самое смешное, что свекровь ее спасла, сама того не подозревая. Тетя рассказывала, что однажды ночью она проснулась с четким намерением прыгнуть с балкона. Она встала, оделась, ее муж даже не проснулся. Пошла в гостиную, где был балкон, вышла на него, открыла оконную створку, взобралась на подоконник, в полной уверенности, что так и надо. Как услышала за спиной голос свекрови:- Ты совсем больная, чего удумала?И тут моя тетя как очнулась. Села на пол, начала плакать. Оказывается, свекровь засиделась допоздна перед телевизором, а тут мимо нее моя тетя на балкон идет. Но тетя ее даже не увидела, у нее была цель, все остальное - ерунда.Потом, когда тетя родила ребенка, она сдружилась с девушкой из соседнего подъезда, которая вместе с ней гуляла на детской площадке. Они ходили друг к другу в гости, делились новостями, и зашел у них разговор за всякую мистику. И девушка эта ей сказала, что дом на костях стоит. Она сама часто просыпается от того, что ее будит маленькая девочка и зовет играть. Ее муж над ней смеется и не верит. Потом девушка жаловалась, что девочка тащит ее к окну, тоже поиграть, только на улице.Автор: LostSummoner.

Ключевые слова: Пожилой мужчина бледная тень шаркающие шаги маленькая девочка

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