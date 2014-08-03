Опять двойка?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 04:24

Шарлотта Корде Просмотров: 161 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 04:24 by

В детстве я жила в поселке городского типа. Поселок был невелик: около двадцати многоэтажных домов, сгрудившихся в центре, вокруг них раскидано множество типично деревенских домиков. Чуть в стороне размещался медленно приходящий в упадок танковый завод, некогда обеспечивавший работой большинство жителей поселка, а на другой окраине был дом престарелых, который на меня когда-то наводил ужас, потому что его обитатели то и дело покидали его в гробах, отчего он казался мне просто обиталищем смерти.Вокруг простиралась тайга, которая зимой всегда выглядела особенно мрачно и неприветливо.На этой благодатной почве смешения деревни и города прямо-таки процветали всевозможные мрачные легенды и слухи, и мы в детстве проводили часы, рассказывая друг другу как всем известные страшилки, так и местные байки.Мой дом и еще два образовывали подобие буквы "П", на всех приходился один двор. Дети, росшие в этом дворе, всегда держались заодно, и после уроков мы обычно устраивали там шумную возню.Но был один мальчик, который практически никогда не принимал участия в наших забавах. Его звали Виктор, и он жил в нашем же доме, но в другом подъезде.Мне в ту пору было девять лет, а он где-то на год старше меня. Со мной он не общался и вообще предпочитал держаться особняком. Все знали, что у него строгие родители, которые не позволяют ему зря баловаться.У Виктора была собака, с которой он иногда прогуливался во дворе, но чаще предпочитал гулять за домом, на опушке леса. Эту собаку он с гордостью именовал "настоящая немецкая овчарка", хотя то, вероятно, была просто дворняга сходной окраски, очень уж маленькой она была.А потом однажды двор притих. У крыльца стояли милицейские машины и "Скорая помощь". Даже вездесущие старушки исчезли с лавочки у подъезда, где обычно любили сидеть.Прислушиваясь к разговорам взрослых, я вскоре узнала, что случилось.Отец Вити был неимоверно требователен и строг. От своего сына от требовал беспрекословного подчинения и отличной учебы, а мальчику, как нарочно, никак не давалась математика. Мать при муже и слова сказать не смела.Отец никогда не бил его, предпочитая поддерживать дисциплину другими методами. Когда мальчик был маленьким, отец в наказание выбрасывал его игрушки. Но после того, как однажды Вите отец подарил эту собаку, инструментом влияния стала она.Отец все время угрожал отдать ее. А после того, как сын перестал справляться с учебой, отец пообещал, что если он еще раз получит двойку, то собаку усыпят.Теперь я понимаю, что Виктор, наверное, все это время жил в постоянном страхе за жизнь единственного любящего его живого существа, в то время, как окружающие даже не догадывались о его мучениях.И вот однажды, быть может, из-за страха, он снова получил двойку по контрольной.Отец свое слово выполнил неукоснительно: на глазах сына он и его жена взяли собаку, затолкали ее в машину, повезли в город и усыпили.А когда приехали, то нашли своего сына на балконе. Бог весть для какой цели, то ли для украшения, то ли еще зачем, но на балконах нашего дома торчали какие-то выступы. И вот за такой выступ Витя привязал собачий поводок и повесился.Когда родители вернулись, он уже остыл...Мать Вити увезли на "Скорой помощи". Потом родители его куда-то уехали, и в ту квартиру въехала другая семья.Мы во дворе еще некоторое время грустно обсуждали эту историю, но потом забыли ее и начали веселиться, как и прежде. Однажды мы проводили время, прыгая по крышам гаражей за нашим домом. Вдруг один из самых маленьких мальчиков, еще не ходивший в школу, закричал, что видит Витю в лесу. Это было то самое место, где покойный когда-то любил гулять со своим четвероногим другом.Его подняли на смех. Но через некоторое время начали обсуждать это, пугая друг друга. Я присмотрелась, и в сумерках мне показалось, что я и правда различила силуэт мальчика и собаки среди деревьев, остальные тоже уверяли, что видели его.Долго еще мы вспоминали этот случай, история с явлением в лесу обрастала подробностями, и мало-помалу стала местной страшилкой. В те годы говорили, что Витя, если встретить его на опушке леса, непременно спросит у тебя, что ты получил в школе, и если оценка его не удовлетворит, будто бы схватит ледяной рукой за горло и начнет душить. Но мало-помалу история подзабылась, и нынешние дети, вероятно, давно уж не помнят ни ее, ни реальной грустной истории мальчика, некогда жившего по соседству со мной.

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