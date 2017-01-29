Ночной гость

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 77 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:13 by

Живу одна, родители недавно перебрались за город, сказали, что я большая девочка, могу уже самостоятельно жить.Напоследок напутствовали убираться, проветривать раз в день, не забывать поливать цветы и всё в таком духе. Да-да, пока-пока! Всё, разошлись. Сразу врубила музыку погромче, поскакала по квартире, порадовалась, в общем.Начала планы строить, места достаточно теперь. В эту квартиру переехали лет десять назад. Обычная жилплощадь, три комнаты, санузел, кухня, коридор, балкон. Но здорово ведь, одной, да без мысли, что вот сейчас предки вернутся!Вечер быстро наступил и уже ночь. В душ сходила, с подружкой по телефону поболтала, посмеялись, потом вырубила всё и спать завалилась на большой родительской кровати. Моя узкая, а вот их я всегда любила — есть где раскинуться.Начала засыпать уже, так, только обрывки окружающего отмечаю. Машины на улице шумят чуть слышно, соседи телек смотрят. А в остальном — тихо.Вот лежу, почти уснула. Тут чувствую, на кровать кто-то запрыгивает, идет по одеялу, маленькими лапками на голень наступает. Мне сонно, глаза открывать лень. Думаю, Пуша, наверное. Покрутился, улегся тяжело и тепло на ногах, чуть вибрирует от мурлыканья. Уснула я.Утром просыпаюсь, хорошо, светло на улице, выходной. На часах 11:20. Пытаюсь с кровати встать, и тут как ногу судорогой свело! Чуть не до слез. Потом покололо и вроде прошло. Вспоминаю, чего такое вчера делала, что сегодня так скрутило. И вот такие мурашки по спине бегут, когда вспоминаю, что кот в ногах лежал. Нету у нас никакого кота.Пуша умер год как.Напилась кофе, бухнула туда половину сахарницы, руки дрожали.Потом пришла подруга, мы поиграли в приставку немного и убежали в кино. Забылось как-то под конец дня.Пришла домой уставшая, быстро документы по работе перебрала, в папку сложила и спать свалилась.Уже засыпаю и тут опять что-то запрыгивает на кровать. Сознание урывками, но проснуться всё-таки захотелось. Оно забралось по одеялу и на живот легло. И так же «мурлыкает». Меня закачало и я в сон провалилась.С утра меня вырвало.После этого переехала из родительской комнаты обратно в свою. А вечером, после работы в церковь зашла и святую воду взяла. Обрызгала дома все углы, молитву прочитала. На всякий случай ещё можжевельника с лавандой пожгла и лавандой порог своей комнаты заложила.Ночью оно опять пришло. Только я не помню этого, но утром у меня приступ астмы начался, со мной такого с пятнадцати лет не было. Как оно за порог прошло, не знаю. До работы еле доползла.Попросилась у подруги по ночевать. Мол, у меня соседи ремонт делают, растворителями и краской невозможно воняет! Пустила.Проснулась я от жуткого крика. Подруга моя так кричала, руками по одеялу била и проснуться никак не могла. Я её и трясла и по щекам хлопала. Наконец она глаза открыла, смотрит на меня с ужасом и плачет. Просидели всю ночь в обнимку, пили чай и дешевые сериалы смотрели. Оказывается кошмар приснился, что душит её кто-то.Домой я вернулась сразу, как метро работать начало.С ужасом дождалась ночи, гугл весь облазила, чеснок везде понапихала, конфет и печенья по углам напрятала. Свет включила. Рядом со мной фонарик лежал и перцовый баллончик. А ещё разделочный нож.К трем, несмотря ни на что, засыпать стала. Залезла под одеяло, подоткнула его, как в детстве, чтобы в «домике» быть, подушку под спину. А глаза закрываются. Ну и уснула так.Проснулась оттого, что кто-то меня с кровати тянет, причем плавно и сильно. Вместе с одеялом. Сначала не поняла, что такое, а потом от ужаса горло перехватило, закричать сил нет. Вцепилась намертво в спинку кровати. Ноги уже пола касаются. Вокруг лодыжек что-то горячее и мягкое обвилось. Какой уж тут баллончик с ножиком! Дрыгаю ногами, рубашка сбилась, горло перетягивает, пальцы соскользнули и меня назад как дернет! И прямо об пол. Я перевернулась, на локти уперлась, смотрю, ничего не видно, темно, вокруг ног нет ничего. Одеяло почти на пол сползло, так что закрыло, что под кроватью. А я сижу, в ужасе смотрю на одеяло, пятки в ножку кровати упираются. И тут мне в ухо кто-то дыхнул.В чем была, в том на улицу и выскочила. Хорошо — лето. Босиком отбежала подальше, на детскую площадку, забралась на горку, села и отдышаться пытаюсь.Остаток ночи до рассвета просидела там.В квартиру вернулась замирая сердцем, дверь на распашку, но всё вроде на месте. В комнате моей идеальный порядок. Постель застелена, ни фонарика, ни ножа, ни баллончика.Звоню родителям, рыдая в трубку, рассказываю. Они помолчали, по успокаивали, предложили к ним приехать. А я боюсь к ним ехать, помню, что у подруги случилось.Села на стул в кухне, руки уперла в столешницу. Сижу, слушаю часы.Об ноги что-то потерлось и пропало.

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