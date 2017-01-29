Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ночной гость

Живу одна, родители недавно перебрались за город, сказали, что я большая девочка, могу уже самостоятельно жить.

Напоследок напутствовали убираться, проветривать раз в день, не забывать поливать цветы и всё в таком духе. Да-да, пока-пока! Всё, разошлись. Сразу врубила музыку погромче, поскакала по квартире, порадовалась, в общем.

Начала планы строить, места достаточно теперь. В эту квартиру переехали лет десять назад. Обычная жилплощадь, три комнаты, санузел, кухня, коридор, балкон. Но здорово ведь, одной, да без мысли, что вот сейчас предки вернутся!

Вечер быстро наступил и уже ночь. В душ сходила, с подружкой по телефону поболтала, посмеялись, потом вырубила всё и спать завалилась на большой родительской кровати. Моя узкая, а вот их я всегда любила — есть где раскинуться.

Начала засыпать уже, так, только обрывки окружающего отмечаю. Машины на улице шумят чуть слышно, соседи телек смотрят. А в остальном — тихо.

Вот лежу, почти уснула. Тут чувствую, на кровать кто-то запрыгивает, идет по одеялу, маленькими лапками на голень наступает. Мне сонно, глаза открывать лень. Думаю, Пуша, наверное. Покрутился, улегся тяжело и тепло на ногах, чуть вибрирует от мурлыканья. Уснула я.

Утром просыпаюсь, хорошо, светло на улице, выходной. На часах 11:20. Пытаюсь с кровати встать, и тут как ногу судорогой свело! Чуть не до слез. Потом покололо и вроде прошло. Вспоминаю, чего такое вчера делала, что сегодня так скрутило. И вот такие мурашки по спине бегут, когда вспоминаю, что кот в ногах лежал. Нету у нас никакого кота.

Пуша умер год как.

Напилась кофе, бухнула туда половину сахарницы, руки дрожали.
Потом пришла подруга, мы поиграли в приставку немного и убежали в кино. Забылось как-то под конец дня.

Пришла домой уставшая, быстро документы по работе перебрала, в папку сложила и спать свалилась.

Уже засыпаю и тут опять что-то запрыгивает на кровать. Сознание урывками, но проснуться всё-таки захотелось. Оно забралось по одеялу и на живот легло. И так же «мурлыкает». Меня закачало и я в сон провалилась.

С утра меня вырвало.

После этого переехала из родительской комнаты обратно в свою. А вечером, после работы в церковь зашла и святую воду взяла. Обрызгала дома все углы, молитву прочитала. На всякий случай ещё можжевельника с лавандой пожгла и лавандой порог своей комнаты заложила.

Ночью оно опять пришло. Только я не помню этого, но утром у меня приступ астмы начался, со мной такого с пятнадцати лет не было. Как оно за порог прошло, не знаю. До работы еле доползла.

Попросилась у подруги по ночевать. Мол, у меня соседи ремонт делают, растворителями и краской невозможно воняет! Пустила.

Проснулась я от жуткого крика. Подруга моя так кричала, руками по одеялу била и проснуться никак не могла. Я её и трясла и по щекам хлопала. Наконец она глаза открыла, смотрит на меня с ужасом и плачет. Просидели всю ночь в обнимку, пили чай и дешевые сериалы смотрели. Оказывается кошмар приснился, что душит её кто-то.

Домой я вернулась сразу, как метро работать начало.

С ужасом дождалась ночи, гугл весь облазила, чеснок везде понапихала, конфет и печенья по углам напрятала. Свет включила. Рядом со мной фонарик лежал и перцовый баллончик. А ещё разделочный нож.

К трем, несмотря ни на что, засыпать стала. Залезла под одеяло, подоткнула его, как в детстве, чтобы в «домике» быть, подушку под спину. А глаза закрываются. Ну и уснула так.

Проснулась оттого, что кто-то меня с кровати тянет, причем плавно и сильно. Вместе с одеялом. Сначала не поняла, что такое, а потом от ужаса горло перехватило, закричать сил нет. Вцепилась намертво в спинку кровати. Ноги уже пола касаются. Вокруг лодыжек что-то горячее и мягкое обвилось. Какой уж тут баллончик с ножиком! Дрыгаю ногами, рубашка сбилась, горло перетягивает, пальцы соскользнули и меня назад как дернет! И прямо об пол. Я перевернулась, на локти уперлась, смотрю, ничего не видно, темно, вокруг ног нет ничего. Одеяло почти на пол сползло, так что закрыло, что под кроватью. А я сижу, в ужасе смотрю на одеяло, пятки в ножку кровати упираются. И тут мне в ухо кто-то дыхнул.

В чем была, в том на улицу и выскочила. Хорошо — лето. Босиком отбежала подальше, на детскую площадку, забралась на горку, села и отдышаться пытаюсь.

Остаток ночи до рассвета просидела там.

В квартиру вернулась замирая сердцем, дверь на распашку, но всё вроде на месте. В комнате моей идеальный порядок. Постель застелена, ни фонарика, ни ножа, ни баллончика.

Звоню родителям, рыдая в трубку, рассказываю. Они помолчали, по успокаивали, предложили к ним приехать. А я боюсь к ним ехать, помню, что у подруги случилось.

Села на стул в кухне, руки уперла в столешницу. Сижу, слушаю часы.

Об ноги что-то потерлось и пропало.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:13
Сегодня, 08:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 77Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Большая девочка маленькие лапки приступ астмы душит её кто-то ужас что-то потерлось и пропало

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: vorona2017
Сегодня, 08:45
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Может это домовой и нужно угостить его. К новой хозяйке присматривается. Решил таким образом себя обозначить. За историю плюс очень интересно написано.
Зарегистрирован: 29.01.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.