«Не хотели делить своё место с живыми»

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 95 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 14:22 by

История эта не совсем уж и страшная, но мистика в ней все же присутствует. Рассказал мне её коллега по работе. Сам он беженец с ДНР — с большого посёлка городского типа. Ему чуть больше пятидесяти. Мужик серьёзный — не думаю, что он насочинял. История эта с его слов:Живу я в ПГТ этом с рождения. Раньше это было небольшое село, а в конце семидесятых оно потихоньку стало разрастаться. Молодым специалистам, приезжающим к нам, выделяли участки или же строили дома, у нас построили школу, детсад, заводик по переработке леса — в общем, приток нового населения был большой.И вот случилось первое несчастье — на одном из новых участков сгорел дом. Тогда ничего, конечно, странного не заподозрили. Дом загорелся днем, хозяева были на работе, детей у них тогда еще не было. Никто не пострадал — и то хорошо, а дом им помогли снова отстроить. Но вот же напасть — ровно через год, так же днем, дом снова загорелся. На этот раз пострадавшие хозяева решили, что место это нечисто, и строить там больше не захотели. Выпросили участок в другом месте — там и построились.Этот же участок пустовал пару лет, а потом его снова застроили. Да вот только даже заехать не успели — ровно в ту же дату, так же днем, дом опять сгорает по непонятным причинам. Больше там не строили лет 12 ничего, старались обходить стороной это «гиблое» место.И вот в начале девяностых рискнула все-таки одна семья там снова построиться. И снова прожили они там ровно до того рокового числа. И снова пожар, и в итоге брошенное место.Где-то спустя около трёх лет решил там один делец открыть магазинчик. Его ждала та же участь, что и предыдущие строения.Что интересно — за все время при этих странных пожарах не погиб ни один человек. И вот уже в начале двухтысячных старые дома в том районе стали выкупать, сносить и строить многоквартирные дома. Когда копали котлован под новый дом в том «гиблом» месте наткнулись на братскую могилу (как потом оказалось — времён второй мировой войны). Приезжали специалисты, исследовали кости и потом перезахоронили. Дом там все же построили и он стоит по сей день.А дело там было вот в чем (один из исследователей выяснил и потом написал статью в газете). В том месте раньше была небольшая деревенька. В 44-м, когда немцы отступали, в бессильной ярости вымещали свою злость на мирных жителях. Вот и эту деревню беда не обошла стороной. Немцы собрали всех жителей деревни в сарае и подожгли его вместе со всей деревней. Целая деревня сгорела заживо. Пришедшие туда наши солдаты нашли только почти полностью выгоревшие дома и сгоревший сарай, полный обгоревших трупов. Всех их похоронили в братской могиле. Но, видимо, со временем место это забылось. Кто будет на пустырь ходить? Захоронение это заросло. А когда соседнее село стало разрастаться, то кому-то и досталось это несчастливое место, где была могила. Не хотели, видимо, погибшие делить своё место с живыми.Автор неизвестен.

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