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Истории из жизни

Корсунь-Ерши

Этот случай произошёл, когда две молодые девушки были сосланы в далёкое сибирское село, Корсунь-Ерши. Дальше по книге:

Бабушка Ляксандра умерла, и мы жили в избе одни. Юля была в больнице на дежурстве, я дома. С вечера слегка морозило. Ночью погода переменилась, утром с реки рваными клочьями пополз серый туман. Цепляясь за нижние ветки деревьев, кустарники, он падал в низины и медленно карабкался на склоны. Вначале пелена тумана стелилась по земле, и чудилось, что все закрыто серым и плотным одеялом, на котором поднимались мокрые деревья, крыши домов, верхушки заборов, но затем он стал подниматься к небу, стараясь слиться со свинцовыми облаками, неподвижно висевшими над миром.

Жду прихода Юли, время тянется мучительно и нудно.

Домашняя работа переделана, приготовлен обед, протоплена печь, наколоты дрова, несколько раз прочитано правило. В избе полутемно, керосина нет, лампадку не зажигаю, мало масла. Пробую уснуть, для того чтобы не видеть серого, грязного дня, мутной пелены тумана, отделившей от меня свет, солнце, лес, для того чтобы избавиться от мрачных мыслей, сковывающих сознание. Уснуть не удается. Тяжелые и серые мысли приходят одна за другой. В душу вползает тоска, гнетущая, пугающая так же, как туман, ползущий по земле и сжавший ее в своих объятиях.

Пробую бороться, но уныние, тоска, черные неумолимые мысли подламывают меня, обессиливают, сминают. Мечусь по избе, пытаюсь что-то делать – не помогает. Начинаю молиться, опускаюсь на колени, становится легче, но потом сбиваюсь, тревожные мысли вытесняют молитву, и опять наступает приступ страха, тревоги. В изнеможении падаю на лавку, зарываюсь головой в одеяло и начинаю рыдать, но темная, именно темная тоска одолевает все больше и больше, становится трудно дышать, думать.

«Господи! Господи! – кричу я. – Помоги!» Начинаю и опять кончаю молиться.

Что-то страшное, пугающее и давящее стоит сзади меня, я оборачиваюсь, боюсь, крещусь несколько раз, прижимаюсь спиной к стене, но ничего не помогает.

Скрипит дверь, я еще больше пугаюсь, входит Юля, а я рыдаю во весь голос, она бросается ко мне: «Что с тобой?» Бессвязно рассказываю, плачу и еще дрожу от страха. Зажигается лампадка, я вижу лучистые Юлины глаза, светлое, доброе лицо, и я начинаю рассказывать о гнетущей тоске, страхе и о чем-то стоящем позади меня.

Юля успокаивает, запирает дверь на засов, подходит к иконам, начинает читать акафист Ангелу Хранителю. Первые же слова его снимают тяжесть, успокаивают, молитва проникает в душу, и я постепенно оживаю. Я знаю, Юля очень устала, но я сейчас эгоистична и не отпускаю ее, и она не стремится уйти от меня, а всеми силами пытается помочь мне. Уже поздно, мы ложимся, и я рассказываю ей, что было со мной. Юля слушает и говорит о молитве к Ангелу Хранителю, о том, что он всегда с нами, и напоминает мне стихиру: «Яко приял еси от Бога крепость хранити душу мою, не престай кровом твоих крил покрывати ю всегда».

«Молясь Ангелу Хранителю, ты отогнала бы темное, что стояло за твоей спиной и вошло в твою душу».

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:49 by Серебряная пуляПросмотров: 640Комментарии: 24
+12

Ключевые слова: тоска страх туман молитва Корсунь Ерши Ангел хранитель.

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Комментарии

#1 написал: семишна
Сегодня, 11:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 80
Бывает такое порой .Ни с того ни с сего такая тоска нападает , хоть вешайся . Теперь буду знать , что Ангел Хранитель поможет .
Зарегистрирован: 26.07.2015
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 11:26
+2
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Группа: Посетители
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Публикаций: 6
Комментариев: 901
Пулюшка, замечательно! спасибо огромное!!!!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#3 написал: Lynx
Сегодня, 11:46
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2776|0)
Публикаций: 264
Комментариев: 1 616
История интересная, живо все описано, прямо реально тяжесть, темень, как наяву чувствуешь. Но у меня есть версия панической атаки, которую на те времена не знали.
Но ставлю большой плюс, ярко описано.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 11:48
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 558
Хорошая история)+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Кабари
Сегодня, 12:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 53
Написано хорошим слогом, но на то она и книга, чтобы всё было литературно. Тоже считаю, что это была лишь паническая атака.
Зарегистрирован: 13.11.2014
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:14
+2
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Комментариев: 311
Приму к сведению! История на все времена!
Я плюс поставил. innocent
Зарегистрирован: 27.06.2017
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 12:21
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 120
Это что-то качественно новое и необычное для этого сайта, поэтому плюс. Я в свое время таких книг оч много перечитала. Хочу сказать, что от самой ситуации ( ссылки) , условий проживания и тд реакция девушки вполне понятна. Человек же не всесилен. Не вижу мистики.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#8 написал: devilltotheday
Сегодня, 12:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (238|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 482
Написано так словно это "Изгой"- Говарда Филиппа Лавкрафта, только с новой развязкой и иным вступлением. А рассказ ведет не мужчина, а барышня. Такое впечатление что это длительная депрессия и нечем заняться ГГ было. Как в Японии, у них столько, всего, а самоубийц море каждый год. Так и тут. Человек сходит с ума когда нечего делать- это и есть объяснение данной истории. Плюс.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:38
+2
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 479
Цитата: Космонасть
Это что-то качественно новое и необычное для этого сайта, поэтому плюс. Я в свое время таких книг оч много перечитала. Хочу сказать, что от самой ситуации ( ссылки) , условий проживания и тд реакция девушки вполне понятна. Человек же не всесилен. Не вижу мистики.

Тоже соглашусь. Да ещё и погода… вот как у нас сегодня. Иногда, такой хмурой осенней порой, мне кажется, что конец света уже наступил.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#10 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:40
+2
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Репутация: (1803|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 111
Цитата: devilltotheday
Такое впечатление что это длительная депрессия и нечем заняться ГГ было... Человек сходит с ума когда нечего делать- это и есть объяснение данной истории

Вот и у меня такое же впечатление.

Ни в коем случае не выступаю против религии (религий), ибо на основной вопрос философии сам отвечаю:"сознание". Но...
История из жизни ссыльных за веру девушек. История взята из книги "Отец Арсений
Растолкуйте мне, почему в жизни мучеников веры так много всякой бесовщины, одержимости и прочей муторности и отвратности? А как же со всякими заблудшими, неверными и непросветленными? Неужто все заблудшие и так уже стали добычей того, о ком сами знаете, и все силы тьмы сосредоточены на атаке остатков паствы из агнцев?
Очень не хочется считать, что всё это от дремучести и невежества.
Кто бы разъяснил...

Пуле плюс поставлю.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#11 написал: Spivachka
Сегодня, 12:51
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Ничего мистического не увидела. Просто литературный отрывок, описывающий внутреннее состояние человека. Не сюда. Минус
Зарегистрирован: 8.11.2017
#12 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 13:12
+2
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Репутация: (1844|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 5 370
Цитата: Lynx
История интересная, живо все описано, прямо реально тяжесть, темень, как наяву чувствуешь. Но у меня есть версия панической атаки, которую на те времена не знали.
Но ставлю большой плюс, ярко описано.

Я из-за этого не один год размышляла, стоит публиковать, или нет? Потом заметила одну деталь:" Что-то страшное, пугающее и давящее стоит сзади меня, я оборачиваюсь, боюсь, крещусь несколько раз, прижимаюсь спиной к стене, но ничего не помогает."- дотягивает всё-же до мистики. Кто знает, что-то возможно пришло со стороны болот, вместе с туманом, нечто очень древнее и встало за спиной. Девушка верущая, а это хоть и имеет отношение к мистическому мышлению, но сильная и образованная. Врач.
И ещё,ты верно заметила, именно часть Корсунь -Ерши, выделяется тем, что у написавшей её, женщины -врача, есть талант, другие части не менее интересны, но не так талантливо написаны.
Цитата: семишна
Бывает такое порой .Ни с того ни с сего такая тоска нападает , хоть вешайся . Теперь буду знать , что Ангел Хранитель поможет .

Необъяснимые страхи, а также чувство постороннего присутствия, люди описывают часто, и не зная, что делать, или с иконой спят, или бродят со свечами церковными..
Но это не помогает.

- Здесь мы видим, что Юля, выросшая в семье староверов, знала, какая молитва подходит, как оберег. Смысл обращения к заступнику -ясен, слова идут от ума и от сердца. Просьба сконцентрированная. Поэтому срабатывает.
Цитата: Tigger power
Хорошая история)+++++++

Цитата: Pmariam
Пулюшка, замечательно! спасибо огромное!!!!
+

Вам спасибо kissing_heart и тем, кто собирал эти истории.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#13 написал: Летяга
Сегодня, 13:22
+4
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Публикаций: 241
Комментариев: 6 138
Только что 9 плюсов было, поставила свой, стало семь)))
Вообще,в моём представлении мистика - это как раз работа души и сознания, самоосознания. А вот черти с копытами, старухи, оборачивающиеся свиньями, и мертвецы, караулящие запоздалого путника - просто деревенские побасенки, не мистика, а фольклор))
Так что плюс.
И кто бы мне объяснил, как надо жить, чтобы (хотя бы иногда!) заняться было нечем...
А описание тумана вообще на 5+
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#14 написал: az.ecmb
Сегодня, 13:33
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1803|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 111
Цитата: Летяга
в моём представлении мистика - это как раз работа души и сознания, самоосознания

Не стал бы я слово "сознание" употреблять в одном предложении со словом "мистика". Они взаимоисключающие. Ну разве если только если "поток сознания", но это другое laughing
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#15 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:40
0
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Репутация: (88|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 479
А ещё, я более чем уверена, что в молитвах заключается какой-то код, влияющий на человека. На подсознание или ещё на что
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#16 написал: Долгопят
Сегодня, 13:47
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 275
Цитата: Lynx
Но у меня есть версия панической атаки, которую на те времена не знали.

Несомненно! Более того, в стадии осеннего обострения.
Тане плюс, спасибо , дружище!Поучительно, если нет таблеток под рукой- поможет молитва.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#17 написал: az.ecmb
Сегодня, 13:48
0
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Репутация: (1803|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 111
Цитата: зелёное яблочко
А ещё, я более чем уверена, что в молитвах заключается какой-то код, влияющий на человека. На подсознание или ещё на что

Абсолютно верно. Именно кодирование на подсознание. И вообще во всем, что повторяется более 20ти (по некоторым источникам) раз. Например, в ТВ-пропаганде.
А уж на пользу это кодирование или во вред, пусть каждый решает для себя сам
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#18 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 13:56
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Публикаций: 79
Комментариев: 5 370
Цитата: devilltotheday
Написано так словно это "Изгой"- Говарда Филиппа Лавкрафта, только с новой развязкой и иным вступлением. А рассказ ведет не мужчина, а барышня. Такое впечатление что это длительная депрессия и нечем заняться ГГ было. Как в Японии, у них столько, всего, а самоубийц море каждый год. Так и тут. Человек сходит с ума когда нечего делать- это и есть объяснение данной истории. Плюс.

Это короткий отрывок, в целом ничего общего ниис По, ни с Ктулху- не имеет история, если читать всё, там много про старушку Ляксандру, про доброту этой бабушки, много юмора, любила бабуля крепкое словцо, про трудные отношения с местными, и про травлю, про помощь человека, который должен был за ними следить. Про то, что никто не верил, что девушки переживут зиму. Девушек было трое, подруги с детства, не осилив тяжесть жизни деревенской, третяя начала сожительствовать с мужчиной женатым, презирать подруг. Естественно и о труде, непосильном труде людей живших в военные годы.
Цитата: az.ecmb
Цитата: devilltotheday
Такое впечатление что это длительная депрессия и нечем заняться ГГ было... Человек сходит с ума когда нечего делать- это и есть объяснение данной истории

Вот и у меня такое же впечатление.

Ни в коем случае не выступаю против религии (религий), ибо на основной вопрос философии сам отвечаю:"сознание". Но...
История из жизни ссыльных за веру девушек. История взята из книги "Отец Арсений
Растолкуйте мне, почему в жизни мучеников веры так много всякой бесовщины, одержимости и прочей муторности и отвратности? А как же со всякими заблудшими, неверными и непросветленными? Неужто все заблудшие и так уже стали добычей того, о ком сами знаете, и все силы тьмы сосредоточены на атаке остатков паствы из агнцев?
Очень не хочется считать, что всё это от дремучести и невежества.
Кто бы разъяснил...

Пуле плюс поставлю.

Не так уж и много, мы с Грин Виндом обсуждали кое что мистическое, он не верущий, к другим специалистам обращался, я к батюшке, хоть и не воцерквлённая. В этой книге мало проповедей, только жизнь. Арсений вообще таким был человеком, которые неудобны во все времена. Даже реабелитированного, его к церкви не подпускали.
Не партийный был. Из чудес, он в лагере не проповедовал, пахал как все, но его хотели убить, когда Власовцев стало большинство в бараке, и они попросили анти-коммунистическую проповедь о разрушении храмов.
Как всегда не многословный Арсений, ответил:"Много у церкви было власти. Куда вели паству, туда и завели."- это был известный учёный, до принятия веры. Его интелект был так развит, что это не простые агидки, у него были свои ученики, и они почти все поступали в ВУЗы. Он даже спорил с одним чиновником церковным, чиновник считал, что кроме библии священник ничего может не знать, Арсений, что священник должен знать почти всё, о науке и тд. и потом учить. Но лучше помогать.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#19 написал: Летяга
Сегодня, 14:04
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Публикаций: 241
Комментариев: 6 138
Цитата: az.ecmb
Не стал бы я слово "сознание" употреблять в одном предложении со словом "мистика".

Не согласна. Вернее, если под мистикой понимать всякую нечисть и просьбы покойников о тапочках, то да, либо одно. либо другое, либо веришь, либо думаешь.
Но я в нечисть не верю (и даже не думаю). Поэтому для меня сознание - самая мистическая штука на свете. Более того, я считаю, что в других местах её нет вообще.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#20 написал: az.ecmb
Сегодня, 14:10
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 111
Цитата: Lynx
Но у меня есть версия панической атаки, которую на те времена не знали

Ага. Может и так. Психологи ввели такое понятие в оборот.

Но у меня это понятие (как и понятие "нервный срыв") вызывает негативную реакцию.
Вот кто-то не допускает срывов и противится атакам. Помнит, что среди людей живёт и делает над собой усилия.
А кто-то рад свалить ответственность за последствия своей слабости или лености на других (как и в случае с алкоголем). Или на некую "объективную" причину - де, ну что вы от меня хотите, пофиг, что вам последствия отгребать - срыв это у меня. А так - я д'Артаньян (принцесса).

Пуля (не копирую твой пост18 из-за длины), это-то к чему? Ну молодец Арсений, не о его личности речь вообще. Мой вопрос скорее был риторическим, не думаю, что кто-то может на него ответить. Скорее можно или согласиться с ним, или возмутиться тому, что я его задал. Но второе меня ваще не колышит.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#21 написал: Есения
Сегодня, 14:21
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 12
Определенно - этот сайт для меня ....
Нахожу некоторые ответы .
Я раньше , сейчас реже , что то видела периферическим зрением , слышала и сильно , истошно боялась , было чувство , что я болею .
Ночи в квартире одной , были для меня сущим наказанием .
Потом , спустя много лет , я научилась злиться , злиться на свой страх , и ....наступило некое перемирие ? Я не знаю , как это назвать .
Я знаю , что они рядом , но ведут себя тихо . Заметила , только дашь слабину , появиться брешь и начинается какое то давление ....беспокойство , приходит страх .
Эзотерика .
P.S Я не состою на учете у психиатра , достаточно веселый , жизнелюбивый человек ))
Зарегистрирован: 8.10.2017
#22 написал: Tigger power
Сегодня, 14:31
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Комментариев: 1 558
Цитата: Летяга
И кто бы мне объяснил, как надо жить, чтобы (хотя бы иногда!) заняться было нечем...

Особенно в тех условиях!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#23 написал: az.ecmb
Сегодня, 14:38
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 111
Цитата: Летяга
Цитата: az.ecmb
Не стал бы я слово "сознание" употреблять в одном предложении со словом "мистика".

Не согласна. Вернее, если под мистикой понимать всякую нечисть и просьбы покойников о тапочках, то да, либо одно. либо другое, либо веришь, либо думаешь.
Но я в нечисть не верю (и даже не думаю). Поэтому для меня сознание - самая мистическая штука на свете. Более того, я считаю, что в других местах её нет вообще.


Способа познания существует всего три:

- эмпирический (не расшифровываю)
- умозрительный (логический), это когда из каких-то принятых аксиом методом логических построений выводят целую теорию или завершенную модель,
- авторитетный источник (он же вера). В чистом виде этот способ принят в религиозных моделях. И думать там запрещено! Пример - богословие. Только трактовки сказанного (кстати, опять же только вера в то, что это было сказано), причем трактовки эти тоже по возможности стараются догматизировать авторитетом церкви (конфессии).

Конечно, в жизни они сочетаются. В меру умственных способностей того, кто сочетает.

Но что такое мистика? Ми?стика (от греч. мистикос — «скрытый», «тайный») — вера в существование сверхъестественных сил. Аллес. к вере нельзя применять первые два способа познания, т.е., сознание.

Если ты скажешь, что сознанием (эмпирически или логически) пришла к пониманию несостоятельности главного философского постулата материализма (сознание есть продукт деятельности высокоорганизованной материи), то поддержу тебя. Но тут дело вот какое. Это всего лишь опровержение того постулата его же собственным инструментарием.

Но мистическое познание дальше =вера. Как тут воспользоваться логикой - ума не приложу. А эмпиризмом придем к:
Цитата: Летяга
черти с копытами, старухи, оборачивающиеся свиньями, и мертвецы, караулящие запоздалого путника - просто деревенские побасенки, не мистика, а фольклор
Тоже не айс laughing laughing
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#24 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 14:56
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Публикаций: 79
Комментариев: 5 370
az.ecmb
Я отвечу на вопрос:"Почему в жизни верующих столько бесовщины?"
Отвечу некоректно вопросом на вопрос;"Почему многие русские "верущие" люди попадая в среду мусульман, моментально меняют веру?"
А теперь отвечу, что веры в них небыло, только желание выделиться, и приняв чужую веру и отрекаясь от предков, как от "подлых завоевателей,"- они попадают в центр внимания, ходят, у нас тут в хиджабах и хают Россию, почём свет стоит.
Гордости в них -нет, тоже.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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