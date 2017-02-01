Ночной гость

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:03 by

А вы верите в мистику? Существует множество загадок природы, странных мистических явлений, до сих пор не изведанных и не разгаданных человечеством. Но одно дело читать об этом в книгах, видеть по телевизору, а совсем другое, когда мистическая история происходит с тобой...Это было обычное октябрьское утро. Я, как всегда, решила начать день с чашки горячего ароматного кофе, но что-то беспокоило и тревожило меня, ужасно болела голова и тут я начала вспоминать события минувшей ночи. Среди ночи я вздрогнула от холода и окончательно проснулась от странного шороха за шторой.«Наверное, форточку забыла закрыть», - подумала я, но тут же вспомнила, что она точно закрыта. За шторой возле окна явно что-то или кто-то шевелился. По телу пробежали мурашки... Я лежала как мёртвая и не знала, чего ожидать дальше.Вдруг из-под занавески мне навстречу выбежал огромный чёрный пушистый кот. Да-да, это точно был всего лишь кот. И все бы ничего, только дома у меня животных нет, а двери и окна везде были закрыты. Котик вёл себя в меру приветливо и сдержанно, он немного походил, осмотрелся, а потом просто сел рядом с кроватью и, выпучив на меня свои большие карие глаза, тихонько замурлыкал.Начитавшись мистической литературы, я сразу подумала, что это дурной знак, но что плохого в безобидном симпатичном котике? В общем, я решилась к нему подойти, но в ту же секунду кот просто исчез! Что это было? Может сон? Я решила, что никому ничего не скажу, а то подумают, совсем с ума сошла.Вскоре после этого мистического случая я повстречала своего будущего мужа - смуглого кареглазого брюнета. Уже позже знающие люди сказали, что котик тот и был предвестником нового знакомства. Ещё оказалось, что подобная история произошла и с моей мамой.В мире так много всего необъяснимого и загадочного, жаль только, не все мистические истории имеют счастливый конец. Но мне в этом плане повезло. Я надеюсь.

Ключевые слова: Странного шорох чёрный кот дурной знак предвестник

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