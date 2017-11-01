Где ты была, мама?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 1 0 Сегодня, 09:50 by

Лет 7 назад, поздно ночью, я проснулась в состоянии страха и с желанием бежать в неизвестном направлении. Что точно мне снилось я не помню, но что это было что-то ужасное, сомнений не было.Оглядевшись, я увидела фигуру, сидевшую на пуфике около компьютерного стола. Чёрный худой силуэт сидел неподвижно, а потом испарился. Словно его там и не было. По фигуре я могу предположить, что это была женщина. Я видела длинные тонкие руки и очертания женской груди.После появления этой фигуры странные вещи в моей жизни стали происходить чаще, чем мне этого хотелось. Один из мистических моментов я помню, словно всё произошло вчера…День прошёл как обычно и, уложив дочь спать, я тоже уснула. Мой сон был настолько реален, что помню его в мельчайших подробностях.Я стояла на улице. Ко мне подошёл мужчина с огромным чёрным псом. Он сказал, что мне нужно идти с ним и это путешествие я не забуду никогда. Он был прав! Такое не забудешь.Как только мужчина взял меня за руку, мы оказались в большом длинном коридоре. По обе стороны стояли скамейки, как в аудиториях института. Лавочки стояли друг за другом, и каждая была выше другой.На лавках сидели люди и смотрели на меня, а я, медленно идя по коридору, разглядывала их. Среди незнакомых лиц я вдруг заметила знакомые черты. Это был… Гитлер! Да, тот самый невысокий, с прищуренным взглядом, Адольф Гитлер.– Это Гитлер? – спросила я своего спутника, не отрывая взгляд от знакомого лица.– Да, и он тут.– Где тут? – спросила я с недоумением.– В аду, – ответил незнакомец, и ухмылка искривила его губы.Эта жуткая ухмылка до сих пор стоит у меня перед глазами.Мы подошли к огромной, сделанной из железа двери в конце этого длинного коридора. Она была высотой около 10-ти метров, с загадочными узорами и массивным замком.– Ну, вот и пришли, – сказал незнакомец, смотря на дверь. Замок резко содрогнулся, упал на каменный, холодный пол. Дверь начала открываться.– Куда пришли? – спросила я, смотря на странный синий свет, пробивающийся через приоткрытую дверь.– На суд к дьяволу, – ответил он, вновь с силой хватая меня за руку.Как я вырвалась, не помню. Помню, как бежала обратно по длинному коридору. Помню множество разных дверей, где нет ни ручек, ни замков, и тут, вдруг, остановилась, услышав плач своей дочери. Идя на звук, я увидела странную яму, плач доносился оттуда. Не раздумывая, я прыгнула в яму и… проснулась.Открыв глаза, я увидела свою дочь, сидевшую около меня в слезах:– Мама! Ты где была?– Здесь, рядом. Где же ещё, – ответила я, успокаивая дочь.– Тебя тут не было, – ответил ребёнок, вытирая глаза.Немного успокоившись, дочка стала мне объяснять, что меня не было на кровати, она подумала, что я ушла, испугалась и начала плакать.В эту ночь я уже не спала. От её слов мне стало страшно, и часто посещала мысль, был ли это просто сон. Но испуганное лицо моей дочери говорило что, скорее всего, нет.

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