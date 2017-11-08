Как помочь умершим оставить живых?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 337 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 08:52 by

Много раз на сайте встречала истории о том, как умершие не покидали по каким-то причинам живых.Не думала, что однажды с этим столкнётся и наша семья.Прошу совета и помощи у тех, кто знает, как быть в данной ситуации. Начну с небольшой предыстории.Родители мои создали семью 36 лет назад.Родили и вырастили троих детей.Семья благополучная. Конечно, есть свои проблемы, заботы, как и в любой другой семье.Свекровь (бабушка) маму сразу невзлюбила.И вплоть до смерти при любом удобном случае старалась её задеть или же показать, что она не ровня им, их родне. Хотя мама всегда помогала им с дедушкой, когда они просили. А за помощь нередко следовали упрёки и необоснованные обвинения.Нас, детей, тоже негласно считали второсортными. Думаю, потому что папа особо не разбогател в жизни, хотя пахал всегда как папа Карло. К остальным семьям своих двух младших детей бабушка благоволила. Думаю, большей частью здесь сыграло роль лучшее финансовое состояние в их семьях. И, кстати, папа постоянно помогал своим родителям во всём, о чём просили, в отличие от брата и сестры. Мама часто плакала от обид, наносимых бабушкой. Поверьте, все они были незаслуженны, несправедливы.Попытки папы на это повлиять особо ничего не меняли. Так жизнь и проходила. Год назад бабушка заболела онкологией. Вся родня решила ей не говорить, что это смертельное заболевание.Врачей просили тоже не говорить. Когда начались боли, наняли медсестру делать уколы для обезболивания. Потом, когда боли усилились, начали колоть кое-что другое.Бабушка умерла в беспамятстве. Она не знала, что умирает. Мама и бабушкина дочь ухаживали за ней до последнего. Мама не отказывалась помочь.Помогала, хотя не каждая сноха смогла бы. Кто сталкивался с этим, знает, о чём я. Получается, бабушка не знала, что умирает, иначе у неё был бы шанс попросить прощения у мамы, попрощаться с родными.На сороковой день после похорон маме приснился сон. Она входит в свой дом. Подходит к залу, там кромешная темнота.Она протягивает руку к месту, где находится выключатель, чтобы зажечь свет. Находит, и в этот момент из темноты появляется рука бабушки по локоть, которая накрывает руку мамы и не отпускает её. Мама проснулась от собственного крика. Ещё, уже после сорокового дня, маме снился сон.Будто она пришла в бабушкин дом. Видит бабушку, сидящую за стеклянной дверью в котельной. И через дверь спрашивает:— Как вы, мама?Та отвечает, что хорошо, и улыбается.Здесь сделаю отступление и скажу, что мне и сестре бабушка тоже снилась.Мне — раза три и везде она выглядела хорошо, в них она собирала за праздничный стол всех своих детей с семьями. В последнем сне бабушка выглядела плохо, неопрятно.Хотя при жизни была очень чистоплотной. Любила порядок. У родителей дома есть сервант, который дарили папины родители очень давно. Он находится в зале.Так вот, с марта месяца мама стала слышать запах, который принадлежал бабушке. Сейчас к нему примешался ещё и запах земли. Этот запах то исчезнет, то появляется вновь.Рядом с сервантом стоит раскладной диван. На нём спала сестра, когда приезжала в гости к родителям. Она однажды, когда легла спать, ощутила движение, будто кто-то прошёл мимо дивана. Она спросила:— Мам, кто-то сейчас мимо прошёл, это ты была? Мама была совсем в другой комнате, так что списали на то, что сестре показалось. Хотя глюками она не страдала никогда. Движение было ощутимым и вполне реальным.Мама предполагает, что в доме сейчас находится бабушка. Там, где присутствует её запах. Почему? Она ведь умерла. Вещей её там нет. Мама перерыла всё. Не может он там быть! Но он периодически появляется. И не еле уловимый, а вполне ощутимый.Папа не верит и запах этот не чувствует. Мама предполагает, что бабушку привёл папа, когда пришёл с кладбища и не помыл обувь, не дал постирать сразу робу, в которой он там пропалывал траву.Повторю, что запах появился впервые в марте и стал усиливаться.Мама чистила дом. Когда проходила свечой в месте наличия запаха, то свеча постоянно гасла (надеюсь, правильно выразилась). Моя дочь периодически бывает у родителей в гостях.Я там давно не была, в силу определённых обстоятельств. Так мама заметила, что малышка, ранее носившаяся по всем комнатам, теперь в зал ни ногой.И частенько смотрит в ту сторону, будто видит что-то или кого-то. Боится ребёнок.Всё это мама рассказала мне только сегодня. Запах чувствует также моя сестра.Скажу, что обида на бабушку у мамы до сих пор. И я её прекрасно понимаю.Мама ходила в церковь, ставила свечку с мыслью о том, что она прощает бабушку.Но, видно, обида не уходит, это не просто сделать. Не помогло это. Я предложила ей заказать Сорокоуст заупокойный. Есть вроде бы такой?Или пригласить батюшку, чтобы освятить дом. Прошу помощи читателей сайта.Что ещё можно сделать в этой ситуации? И почему бабушка не уходит? Ещё дополню.Мама сказала, что у папы с того времени наблюдается упадок сил.Может ли бабушка или это нечто тянуть с него энергию? И вообще, что ей надо?Автор: Нюша.

Ключевые слова: Семья бабушка смерть запах кладбище

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