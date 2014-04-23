Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Гость с того света

Здравствуйте. Хочу рассказать историю, которая произошла конкретно со мной лет 13 назад.
Я тогда бегала на речку купаться - занималась вплотную своим внешним видом и здоровьем. Вот и в этот вечер, причём зимний - рано темнеет - я прибежала с очередного купания (да-да, я "моржевала"). Надо отметить, что жила я тогда с парнем на улочке, которая отличалась особенной тишиной.
Редко там проезжала какая машина. А недалеко, где - то за 5-6 домов от нас, находилось кладбище. Ну так вот. Прибежала я, время ещё не очень позднее.
Ну, скажем, 21-22 часа. Решили я зайти в баню, обмыть кожу после речной воды. Ополаскиваюсь и вдруг слышу, как снег заскрипел. Кто-то ходит вокруг бани, кашляет. Снег отчётливо так скрипит. А вокруг бани невозможно ходить - всё вокруг досками завалено и забор.
Я вышла на улицу - тишина мёртвая. Снова в баню - та же история. Пару раз ещё провела проверку - ничего не исчезло. Да ещё запах сигарет прибавился - "ПРИМА".
Раньше мой отец такие курил, поэтому я запах хорошо знаю. К тому времени, как запах появился, я уже была напугана. Галопом забегаю домой, на меня смотрит мой молодой человек и спрашивает, что со мной. А я его спрашиваю, курил ли его дед, который давно умер, "ПРИМУ"?
Очень он удивился, откуда я это знаю. "Кашлял?"- спрашиваю. "Да, всё время. Рана на шее была, от этого постоянный кашель".
Тут он начинает меня пытать, откуда я знаю такие подробности, мы ведь никогда о деде его не говорили. Я ему рассказываю, а он мне не поверил.
Сели мы, тут из соседней комнаты донёсся дикий крик его мамы: "Коля, ко мне в окно стучат!" На улице сугробы, окно находится чуть за домом.
Выскочил он на улицу, естественно, там никого нет, даже следов. Хотя, если бы кто-то и пришёл живой, следы на сугробах явно не скрыть бы было.
Вот тут-то парень мой и удивился по настоящему. Чего деду надо было, зачем приходил, никто не узнал. Хотя говорили мне, что в подобных случаях кто-то из жильцов просто покидает дом.
И правда, через некоторое время отношения парня с мамой достигли такого предела, что мама собрала вещи и ушла жить к сестре.
Правда и там она недолго прожила - характер у неё такой. Но это совсем другая история.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 679Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Призрак умерший родственник посещение с того света

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 09:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 238
По-моему, чем-то недоволен был дед, вот и пришел.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#2 написал: Talisha
Сегодня, 10:34
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1031|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 279
Да, дед сообщить хотел что-то. А может и уберег от чего-то
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:24
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 251
Цитата: Talisha
Да, дед сообщить хотел что-то. А может и уберег от чего-то

Но кажется, напугал больше. 383
Зарегистрирован: 27.06.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 11:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (611|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 494
Хорошая история +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:27
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 68
Может за сигаретами заходил?) история +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#6 написал: Oblomschik
Сегодня, 12:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Все по стандарту, очередной бред. Такое ощущение все под копирку, да если уж бредить, то бредить по максимуму, новое что-нибудь придумайте....
Зарегистрирован: 6.04.2017
#7 написал: devilltotheday
Сегодня, 13:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (237|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 457
Автор это был не дед. Просто пароль такой был видимо. Вас предупреждали о приближении большой беды. Это старая примета. К нехорошим вестям. Но бывает , 50%-50% работает. Зависит от обстоятельств. Поэтому может ничего и не произошло. Плюсану за краткость.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.