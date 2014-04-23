Гость с того света

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 679 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 08:58 by

Здравствуйте. Хочу рассказать историю, которая произошла конкретно со мной лет 13 назад.Я тогда бегала на речку купаться - занималась вплотную своим внешним видом и здоровьем. Вот и в этот вечер, причём зимний - рано темнеет - я прибежала с очередного купания (да-да, я "моржевала"). Надо отметить, что жила я тогда с парнем на улочке, которая отличалась особенной тишиной.Редко там проезжала какая машина. А недалеко, где - то за 5-6 домов от нас, находилось кладбище. Ну так вот. Прибежала я, время ещё не очень позднее.Ну, скажем, 21-22 часа. Решили я зайти в баню, обмыть кожу после речной воды. Ополаскиваюсь и вдруг слышу, как снег заскрипел. Кто-то ходит вокруг бани, кашляет. Снег отчётливо так скрипит. А вокруг бани невозможно ходить - всё вокруг досками завалено и забор.Я вышла на улицу - тишина мёртвая. Снова в баню - та же история. Пару раз ещё провела проверку - ничего не исчезло. Да ещё запах сигарет прибавился - "ПРИМА".Раньше мой отец такие курил, поэтому я запах хорошо знаю. К тому времени, как запах появился, я уже была напугана. Галопом забегаю домой, на меня смотрит мой молодой человек и спрашивает, что со мной. А я его спрашиваю, курил ли его дед, который давно умер, "ПРИМУ"?Очень он удивился, откуда я это знаю. "Кашлял?"- спрашиваю. "Да, всё время. Рана на шее была, от этого постоянный кашель".Тут он начинает меня пытать, откуда я знаю такие подробности, мы ведь никогда о деде его не говорили. Я ему рассказываю, а он мне не поверил.Сели мы, тут из соседней комнаты донёсся дикий крик его мамы: "Коля, ко мне в окно стучат!" На улице сугробы, окно находится чуть за домом.Выскочил он на улицу, естественно, там никого нет, даже следов. Хотя, если бы кто-то и пришёл живой, следы на сугробах явно не скрыть бы было.Вот тут-то парень мой и удивился по настоящему. Чего деду надо было, зачем приходил, никто не узнал. Хотя говорили мне, что в подобных случаях кто-то из жильцов просто покидает дом.И правда, через некоторое время отношения парня с мамой достигли такого предела, что мама собрала вещи и ушла жить к сестре.Правда и там она недолго прожила - характер у неё такой. Но это совсем другая история.

Ключевые слова: Призрак умерший родственник посещение с того света

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