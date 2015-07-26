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Истории из жизни

Истории от сист

1. Ручки

В далеком 2008 году моя сист Ната впервые вышла замуж и переехала жить к мужу в его квартиру. Квартира просторная для двоих, обжились. Сестра моя вложилась, имела свои финансы, которые разделила с мужем на новый ремонт. Все прекрасно, живи и радуйся. Прошло около двух лет их совместной жизни. И вот в один прекрасный день, а точнее ночь, они возвратились с тусовки домой. Легли спать. Кровать их стояла одной стороной к стене; у стенки спал муж, а сист с краю.
И вот от чего-то моя сестра глубокой ночью проснулась. Покрутилась, сон никак не идет. Легла на спину и смотрит в потолок. Муж рядом сопит. И вот, вдруг она чувствует, будто на край кровати кто-то как бы влез, или запрыгнул. Она вжалась в матрас от ожидания и накатившей волны страха. Далее она почувствовала прикосновения маленьких ледяных ручонок от ступней и выше-выше.
Оцепенения не было, но она оторопела и просто, видимо, от страха и ужаса не могла пошевелиться. Когда эти ручки под одеялом уже практически касались живота (кстати, их было две), она не выдержала. Громко закричав, соскочила с кровати, сорвав одеяло и мигом включив свет, боязливо озираясь по углам стала плакать. Испуганный, проснувшийся муж, стал уговаривать, что ей просто приснился кошмар.
Кое-как успокоил. Легли. Свет оставили включенным. Но сон так и не пришел, и ясное дело почему... Наутро сист не могла забыть и здравым умом понять ночное происшествие. Ведь все было хорошо на протяжении двух лет. Никакого намека на присутствие даже домового не было. Она думала о предстоящей ночи, ведь мужу на смену - и спать ей совершенно одной. Вечером собрав всю волю в кулак, откинув дурные мысли, проводила мужа на работу и стала собираться ко сну. Выпила успокоительного и оставила свет включенным, так сказать, для самоуспокоения.
Опять-таки среди ночи она снова проснулась. Свет горел. Лежала лицом к стене, на мужниной стороне кровати. И тут снова чувствует, кто-то на кровать взобрался, прямо позади нее. Лично я поражаюсь выдержке своей сестры. Но в этот раз оно как будто неподвижно сидело за ее спиной. У нее сердце в пятки ушло. Говорит, не помнит, как слетела с кровати. Надела шубу на ночную, на улице зима была. Вызвала такси и уехала к нашим родителям, благо жили на то время в одном городе. Естественно, родители были, мягко говоря, в шоке. Ната вся в слезах, в шубе на ночную, в три ночи рассказывает невесть что... но мама ей так же поверила. Я тогда об этом и не знала, студенткой была. Вдали от дома училась. Не буду углубляться, вскоре они с мужем развелись и сестра переехала. Говорит теперь, что осознание только сейчас пришло, что это просто предупреждение ей было.

2. Горящие глаза

Эта история в жизни моей сестры произошла сравнительно недавно. В 2015 году. Она жила в однокомнатной квартире уже около пяти лет. Жили мы в одном дворе, дома напротив, ее и дом, где сейчас живут наши родители. Такое соседство несказанно радовало мою сист, и она всегда забегала к родителям в гости. Жила она одна, но у нее был бойфренд. Вмести они жить и не пытались, просто проводили вместе время, встречались, так сказать. Потом поймете, почему такие личные подробности описываю.
Жила она, значит, жила. Тут с ней стали происходить по ночам непонятные вещи. Вроде как сонный паралич, как сейчас модно это называть. Рядом с ней кто-то ложился и начинал, как бы это сказать, щупать - за бедра, за грудь. Когда только это с ней рядом ложилось, она сразу же впадала в оцепенение, ясно понимая, что это далеко не сон. Даже когда ее мужчина оставался у нее с ночевкой, это так же происходило. Она начала подумывать, что сходит с ума или просто у нее сильный стресс. Никому не рассказывала об этом. Чтобы как- то оградить себя от визитов ночного гостя, сходила в церковь, стала пред сном читать "Отче Наш". Но все напрасно.
Потом этот кто- то стал лезть, уж простите, в интимные места, когда сист усилием воли, так она этому упиралась, схватила его за руку, она оказалась костлявой и с более длинными пальцами, чем у человека.
Я вот не понимаю, какие у нее стальные канаты вместо нервов... Она говорит, что это нечто ее так достало, что сил больше никаких не было, даже на страх. В одну прекрасную ночь, как обычно, оно легло рядом, стало пытаться обнимать и распускать руки. Обычно оно ложилось со спины. Так и в этот раз, но оцепенения не было, не было паралича, и сист резко обернулась, вырываясь из мерзких объятий. То, что она увидела... она так спокойно об этом рассказывала. Она увидела голову, похожую на шлем бэтмэна и светящиеся красным светом глаза, а так же черный плащ или что-то похожее на плащ.
На его "лице" те несколько секунд, что она его видела, читалось удивление от того, что, видимо, его увидели. Сестра только успела сказать: "За*л ты меня, пошел на***!!!", и он тут же вспыхнул и исчез как облако черного дыма в потолок. Сестра спокойно включила свет и телевизор и так больше и не уснула. После он не приходил. И знаете, что??? Моя сист уже как два года живет с родителями в их квартире, а ту квартиру сдает. Говорит, что не смогла бы больше там одна жить. Такая вот история. Я склонна полагать, что это некий суккуб, сексуальный демон, я о них читала. А как думаете вы?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:28 by vi_violentПросмотров: 530Комментарии: 13
+10

Ключевые слова: Сон нечто ручки страх предупреждение глаза авторская история

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Комментарии

#1 написал: семишна
Сегодня, 09:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 75
Плюс! Ваша сестра молодец!
Зарегистрирован: 26.07.2015
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 09:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 57
Бетмен насильник.Ну суккубы в женском обличии прибывают вроде как, да и на Бетмена они не очень то похожи, хотя если только самую малость.
Первая история понравилась, а вот вторая не очень, не поверил во вторую. Поставлю плюсик +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: vi_violent
Сегодня, 10:13
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 20
Цитата: Nick.Yudin
Бетмен насильник.Ну суккубы в женском обличии прибывают вроде как, да и на Бетмена они не очень то похожи, хотя если только самую малость.
Первая история понравилась, а вот вторая не очень, не поверил во вторую. Поставлю плюсик +

Спасибо. Но, я немного затупила, написав про суккуба. Не суккуб, а инкуб. Во блииин... Извиняюсь. Я не особо разбираюсь в этих всех демонах. Просто из интереса читала о них, и о похожих историях. Не прошу чтобы мне, прямо, все поверили. Но эти истории, к сожалению, реальны.
Зарегистрирован: 27.02.2016
#4 написал: Лесная ведьма
Сегодня, 10:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 30
По поводу первой истории. Как, как можно понять, что это предупреждение?! Вот сколько читала историй, что или домовой или еще какая-то нечисть типа так "предупреждают". Вот после этих самых "предупреждений" в дурку легко угодить. Вот серьезно, это какие надо нервы иметь, чтобы на следующую ночь остаться одной в той же квартире.
Вторая история не менее жуткая. Но все же в одном месте вырвался смешок. То есть Вы пишите, что обычно эта сущность ложилась со спины и оно "как обычно стало распускать руки" . То есть, у Вашей сестры все действия этого демона или -как его там-
были "обычными". Странное поведение сестры конечно, что она так долго терпела его "домогательства".))
Все равно плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#5 написал: conjure one
Сегодня, 10:34
+2
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 524
Помню с детства, как наша деревенская соседка тётя Полина (а ей тогда было около шестидесяти) рассказывала о приходах к ней "ночного гостя". Только там всё было не так пикантно. Он просто хватал её за руки, а после наваливался и душил. Наутро женщина была в огромных фиолетовых синяках, которые она всем демонстрировала. +
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: vi_violent
Сегодня, 11:08
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 20
Цитата: Лесная ведьма
По поводу первой истории. Как, как можно понять, что это предупреждение?! Вот сколько читала историй, что или домовой или еще какая-то нечисть типа так "предупреждают". Вот после этих самых "предупреждений" в дурку легко угодить. Вот серьезно, это какие надо нервы иметь, чтобы на следующую ночь остаться одной в той же квартире.
Вторая история не менее жуткая. Но все же в одном месте вырвался смешок. То есть Вы пишите, что обычно эта сущность ложилась со спины и оно "как обычно стало распускать руки" . То есть, у Вашей сестры все действия этого демона или -как его там-
были "обычными". Странное поведение сестры конечно, что она так долго терпела его "домогательства".))
Все равно плюс.

У моей сестры, повторюсь, нервы как канаты. Работает она в полиции, а там нужна выдержка железная, особенно для женщины. А бежать из дома ночами, 40 летней женщине... как- то глупо, она посчитала. Я бы обделалась в ту же секунду от такого визита, а она у меня железная леди. Спасибо за плюс :)
Зарегистрирован: 27.02.2016
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:21
0
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Комментариев: 1 367
На инкуба никак не похоже. Ибо жертву такая похоть охватить должна, что о страхе и сопротивлении и речи быть не может.
В первом случае предупреждение, само собой. Если руки домового холодные — не к добру.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#8 написал: vi_violent
Сегодня, 11:48
0
Онлайн
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Публикаций: 3
Комментариев: 20
Цитата: зелёное яблочко
На инкуба никак не похоже. Ибо жертву такая похоть охватить должна, что о страхе и сопротивлении и речи быть не может.
В первом случае предупреждение, само собой. Если руки домового холодные — не к добру.

Возможно. )
Зарегистрирован: 27.02.2016
#9 написал: devilltotheday
Сегодня, 12:57
+2
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Репутация: (236|0)
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Комментариев: 453
Но это не домовой. Анекдот есть на эту тему про человека невидимку. Но не на этом сайте. ПЛЮС.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#10 написал: Gatta_Black
Сегодня, 13:01
+2
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 325
Я с таким ночным гостем год воевала. Причем, вел он себя точно так же. Я сначала боялась, "Отче наш" читала, а потом он меня так достал, что начала матом трехэтажным крыть. И тоже один раз видела.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#11 написал: vi_violent
Сегодня, 13:08
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 20
Цитата: Gatta_Black
Я с таким ночным гостем год воевала. Причем, вел он себя точно так же. Я сначала боялась, "Отче наш" читала, а потом он меня так достал, что начала матом трехэтажным крыть. И тоже один раз видела.

Ого. Скажите, а как он выглядел?
Зарегистрирован: 27.02.2016
#12 написал: Gatta_Black
Сегодня, 13:33
+1
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Репутация: (12|0)
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Комментариев: 325
Цитата: vi_violent
Цитата: Gatta_Black
Я с таким ночным гостем год воевала. Причем, вел он себя точно так же. Я сначала боялась, "Отче наш" читала, а потом он меня так достал, что начала матом трехэтажным крыть. И тоже один раз видела.

Ого. Скажите, а как он выглядел?

Как силуэт на фоне окна. Только у моего рогов не было, зато был капюшон. Кстати, я на этом сайте о нем уже писала. История называется "Квартирный подселенец".
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#13 написал: vi_violent
Сегодня, 13:45
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Публикаций: 3
Комментариев: 20
Цитата: Gatta_Black
Цитата: vi_violent
Цитата: Gatta_Black
Я с таким ночным гостем год воевала. Причем, вел он себя точно так же. Я сначала боялась, "Отче наш" читала, а потом он меня так достал, что начала матом трехэтажным крыть. И тоже один раз видела.

Ого. Скажите, а как он выглядел?

Как силуэт на фоне окна. Только у моего рогов не было, зато был капюшон. Кстати, я на этом сайте о нем уже писала. История называется "Квартирный подселенец".

Обязательно прочту. Спасибо )
Зарегистрирован: 27.02.2016
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