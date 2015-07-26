Истории от сист

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

vi_violent Просмотров: 530 Комментарии: 13 +10 Сегодня, 09:28 by

1. РучкиВ далеком 2008 году моя сист Ната впервые вышла замуж и переехала жить к мужу в его квартиру. Квартира просторная для двоих, обжились. Сестра моя вложилась, имела свои финансы, которые разделила с мужем на новый ремонт. Все прекрасно, живи и радуйся. Прошло около двух лет их совместной жизни. И вот в один прекрасный день, а точнее ночь, они возвратились с тусовки домой. Легли спать. Кровать их стояла одной стороной к стене; у стенки спал муж, а сист с краю.И вот от чего-то моя сестра глубокой ночью проснулась. Покрутилась, сон никак не идет. Легла на спину и смотрит в потолок. Муж рядом сопит. И вот, вдруг она чувствует, будто на край кровати кто-то как бы влез, или запрыгнул. Она вжалась в матрас от ожидания и накатившей волны страха. Далее она почувствовала прикосновения маленьких ледяных ручонок от ступней и выше-выше.Оцепенения не было, но она оторопела и просто, видимо, от страха и ужаса не могла пошевелиться. Когда эти ручки под одеялом уже практически касались живота (кстати, их было две), она не выдержала. Громко закричав, соскочила с кровати, сорвав одеяло и мигом включив свет, боязливо озираясь по углам стала плакать. Испуганный, проснувшийся муж, стал уговаривать, что ей просто приснился кошмар.Кое-как успокоил. Легли. Свет оставили включенным. Но сон так и не пришел, и ясное дело почему... Наутро сист не могла забыть и здравым умом понять ночное происшествие. Ведь все было хорошо на протяжении двух лет. Никакого намека на присутствие даже домового не было. Она думала о предстоящей ночи, ведь мужу на смену - и спать ей совершенно одной. Вечером собрав всю волю в кулак, откинув дурные мысли, проводила мужа на работу и стала собираться ко сну. Выпила успокоительного и оставила свет включенным, так сказать, для самоуспокоения.Опять-таки среди ночи она снова проснулась. Свет горел. Лежала лицом к стене, на мужниной стороне кровати. И тут снова чувствует, кто-то на кровать взобрался, прямо позади нее. Лично я поражаюсь выдержке своей сестры. Но в этот раз оно как будто неподвижно сидело за ее спиной. У нее сердце в пятки ушло. Говорит, не помнит, как слетела с кровати. Надела шубу на ночную, на улице зима была. Вызвала такси и уехала к нашим родителям, благо жили на то время в одном городе. Естественно, родители были, мягко говоря, в шоке. Ната вся в слезах, в шубе на ночную, в три ночи рассказывает невесть что... но мама ей так же поверила. Я тогда об этом и не знала, студенткой была. Вдали от дома училась. Не буду углубляться, вскоре они с мужем развелись и сестра переехала. Говорит теперь, что осознание только сейчас пришло, что это просто предупреждение ей было.2. Горящие глазаЭта история в жизни моей сестры произошла сравнительно недавно. В 2015 году. Она жила в однокомнатной квартире уже около пяти лет. Жили мы в одном дворе, дома напротив, ее и дом, где сейчас живут наши родители. Такое соседство несказанно радовало мою сист, и она всегда забегала к родителям в гости. Жила она одна, но у нее был бойфренд. Вмести они жить и не пытались, просто проводили вместе время, встречались, так сказать. Потом поймете, почему такие личные подробности описываю.Жила она, значит, жила. Тут с ней стали происходить по ночам непонятные вещи. Вроде как сонный паралич, как сейчас модно это называть. Рядом с ней кто-то ложился и начинал, как бы это сказать, щупать - за бедра, за грудь. Когда только это с ней рядом ложилось, она сразу же впадала в оцепенение, ясно понимая, что это далеко не сон. Даже когда ее мужчина оставался у нее с ночевкой, это так же происходило. Она начала подумывать, что сходит с ума или просто у нее сильный стресс. Никому не рассказывала об этом. Чтобы как- то оградить себя от визитов ночного гостя, сходила в церковь, стала пред сном читать "Отче Наш". Но все напрасно.Потом этот кто- то стал лезть, уж простите, в интимные места, когда сист усилием воли, так она этому упиралась, схватила его за руку, она оказалась костлявой и с более длинными пальцами, чем у человека.Я вот не понимаю, какие у нее стальные канаты вместо нервов... Она говорит, что это нечто ее так достало, что сил больше никаких не было, даже на страх. В одну прекрасную ночь, как обычно, оно легло рядом, стало пытаться обнимать и распускать руки. Обычно оно ложилось со спины. Так и в этот раз, но оцепенения не было, не было паралича, и сист резко обернулась, вырываясь из мерзких объятий. То, что она увидела... она так спокойно об этом рассказывала. Она увидела голову, похожую на шлем бэтмэна и светящиеся красным светом глаза, а так же черный плащ или что-то похожее на плащ.На его "лице" те несколько секунд, что она его видела, читалось удивление от того, что, видимо, его увидели. Сестра только успела сказать: "За*л ты меня, пошел на***!!!", и он тут же вспыхнул и исчез как облако черного дыма в потолок. Сестра спокойно включила свет и телевизор и так больше и не уснула. После он не приходил. И знаете, что??? Моя сист уже как два года живет с родителями в их квартире, а ту квартиру сдает. Говорит, что не смогла бы больше там одна жить. Такая вот история. Я склонна полагать, что это некий суккуб, сексуальный демон, я о них читала. А как думаете вы?

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