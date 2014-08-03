Три вораМоя мама была чрезвычайно компанейским человеком и обладала широким кругом знакомых. Среди них был и один бывший зек, некто Дмитрий, по поводу которого мать сказала мне, чтобы я не относилась к нему предвзято: он, хоть и сидел за убийство, но произошло это случайно, и он добровольно сдался.
Выглядел этот новый знакомый и правда совершенно безобидно, тихий такой, скромный человечек, работавший когда-то в школе, а в 90-е подавшийся в "спекулянты", как он сам это называл, т.е. в челноки.
И вот этот-то похожий на мышь лопоухий человечек убил двоих.
Произошло это так.
Как он рассказывал, в прошлом у них с женой была дача, которую он, как и все другие, использовал для поддержания скудного семейного бюджета. И вот не стало им покоя: на дачу повадились залезать.
Эти "залезания" стали настоящим бичом дачников; из-за воров, разграблявших дачи, целые дачные кооперативы были брошены.
Мы в свое время тоже изрядно от них пострадали.
Воры выносили с дач решительно все, что можно и чего нельзя. Они крали одежду, детские игрушки, инструменты, мебель, что поприличнее, посуду, ложки, любые металлические предметы. Они отдирали и уносили двери и ставни, вынимали стекла, крали лопаты и грабли. Они крали урожай, рвали огурцы и помидоры, собирали малину..
(Кстати, как-то раз мы поймали двух прилично выглядевших ворюг, парня и девушку, которые с полными ведрами малины выходили с соседского участка).
У автора этой истории с дачи воры как-то раз украли ведро без дна.
А у наших соседей выкопали и унесли только что посаженную в землю картошку.
Словом, это была настоящая саранча, казнь египетская, от которых не оставалось ничего.
Наш новый знакомец тоже долго страдал от воров.
Наконец, измаявшись, он прибег к радикальному средству. Перед тем, как зимой окончательно перебраться в город, приготовил сюрприз.
Купил бутылку водки и яд от крыс. Добавил яду в водку и поставил ее в шкаф...
А когда приехал через некоторое время проведать дачу, его ждал сюрприз.
На столе стояла откупоренная бутылка водки, рядом стаканы, на тарелках подсохшая еда- естественно, все это его собственное, из его запасов.
А за столом сидели три трупа.
Выглядело как жутковатая театральная постановка. Сидели они, похоже, уже давно, благо мороз отлично сохранил тела.
Дмитрий был потрясен до глубины души. Потому что, хоть и отравил водку, но на такое сильное действие все же не рассчитывал, полагая, что ворюги отравятся не насмерть, а так, чтобы помучились и забыли дорогу на его дачу.. А кроме того, он никак не ожидал застать их у себя дома за последней трапезой.
Потрясенный, он почувствовал, как у него подгибаются ноги, кружится голова, и уселся на свободный стул, чтобы поразмыслить, что теперь делать.
То ли под покровом темноты вынести мертвецов куда-нибудь, то ли позвонить брату жены, который работает в органах.
И тут-то произошло такое, что он твердо решил сдаться властям. И клялся впоследствии, что ему не почудилось.
Медленно он поднял голову, взглянул на одного из своих жутких соседей... И тут один из трупов вдруг повернул голову в его сторону...
Вскоре Дмитрий, подвывая от ужаса, уже мчался к ближайшему отделению милиции, чтобы сдаться добровольно...
Отсидел он, вроде, не так уж и долго, зачли и признание, и другие смягчающие обстоятельства..
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05 by Шарлотта КордеПросмотров: 297Комментарии: 5
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