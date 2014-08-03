Три вора

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:05

Шарлотта Корде Просмотров: 297 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 20:05 by

Моя мама была чрезвычайно компанейским человеком и обладала широким кругом знакомых. Среди них был и один бывший зек, некто Дмитрий, по поводу которого мать сказала мне, чтобы я не относилась к нему предвзято: он, хоть и сидел за убийство, но произошло это случайно, и он добровольно сдался.Выглядел этот новый знакомый и правда совершенно безобидно, тихий такой, скромный человечек, работавший когда-то в школе, а в 90-е подавшийся в "спекулянты", как он сам это называл, т.е. в челноки.И вот этот-то похожий на мышь лопоухий человечек убил двоих.Произошло это так.Как он рассказывал, в прошлом у них с женой была дача, которую он, как и все другие, использовал для поддержания скудного семейного бюджета. И вот не стало им покоя: на дачу повадились залезать.Эти "залезания" стали настоящим бичом дачников; из-за воров, разграблявших дачи, целые дачные кооперативы были брошены.Мы в свое время тоже изрядно от них пострадали.Воры выносили с дач решительно все, что можно и чего нельзя. Они крали одежду, детские игрушки, инструменты, мебель, что поприличнее, посуду, ложки, любые металлические предметы. Они отдирали и уносили двери и ставни, вынимали стекла, крали лопаты и грабли. Они крали урожай, рвали огурцы и помидоры, собирали малину..(Кстати, как-то раз мы поймали двух прилично выглядевших ворюг, парня и девушку, которые с полными ведрами малины выходили с соседского участка).У автора этой истории с дачи воры как-то раз украли ведро без дна.А у наших соседей выкопали и унесли только что посаженную в землю картошку.Словом, это была настоящая саранча, казнь египетская, от которых не оставалось ничего.Наш новый знакомец тоже долго страдал от воров.Наконец, измаявшись, он прибег к радикальному средству. Перед тем, как зимой окончательно перебраться в город, приготовил сюрприз.Купил бутылку водки и яд от крыс. Добавил яду в водку и поставил ее в шкаф...А когда приехал через некоторое время проведать дачу, его ждал сюрприз.На столе стояла откупоренная бутылка водки, рядом стаканы, на тарелках подсохшая еда- естественно, все это его собственное, из его запасов.А за столом сидели три трупа.Выглядело как жутковатая театральная постановка. Сидели они, похоже, уже давно, благо мороз отлично сохранил тела.Дмитрий был потрясен до глубины души. Потому что, хоть и отравил водку, но на такое сильное действие все же не рассчитывал, полагая, что ворюги отравятся не насмерть, а так, чтобы помучились и забыли дорогу на его дачу.. А кроме того, он никак не ожидал застать их у себя дома за последней трапезой.Потрясенный, он почувствовал, как у него подгибаются ноги, кружится голова, и уселся на свободный стул, чтобы поразмыслить, что теперь делать.То ли под покровом темноты вынести мертвецов куда-нибудь, то ли позвонить брату жены, который работает в органах.И тут-то произошло такое, что он твердо решил сдаться властям. И клялся впоследствии, что ему не почудилось.Медленно он поднял голову, взглянул на одного из своих жутких соседей... И тут один из трупов вдруг повернул голову в его сторону...Вскоре Дмитрий, подвывая от ужаса, уже мчался к ближайшему отделению милиции, чтобы сдаться добровольно...Отсидел он, вроде, не так уж и долго, зачли и признание, и другие смягчающие обстоятельства..

Ключевые слова: мертвецы воры убийство яд авторская история

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