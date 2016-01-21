Ботинки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:15

Nick.Yudin Просмотров: 198 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 21:15 by

Каждую ночь я пытаюсь уснуть, но проклятая бессонница не даёт мне покоя. От нехватки сна я просто походил на бомбу замедленного действия, каждое движение того или иного человека раздражали меня до безумия. Могу сказать, что даже случались галлюцинации, но были ли они от нехватки сна или я просто тронулся головой, я даже не знаю.Вот очередная ночь, и очередной раз сна ни в одном глазу. Телевизор идёт на минимальной громкости, я всегда считал, что под него мне засыпалось быстрее. Но уже изрядно намучившись, решил попробовать уснуть без него. На часах час ночи, луна освещает малую часть комнаты, в которой я пытался провалиться в сон. Я лежал и смотрел в потолок, пытаясь считать капли воды, которые плюхались в раковину с капающего на кухне крана. Через какое-то время я заметил, что капли капают с определённой периодичностью, сам не знаю, для чего я, лёжа в кровати, стал вычислять эту периодичность. Через какой-то промежуток времени послышался скрип открывающейся двери, которая вела в туалет. Я тут же замер от страха и стал ловить другие звуки, проскальзывающие сквозь звук разбивающихся капель. Послышались медленные шаги. Я просто чуть не обделался от страха и, как маленький ребёнок, накрылся одеялом в надежде, что это меня спасёт. Медленные шаги сменились на небольшую пробежку из кухни в прихожую и тут же стихли. Тишина простояла, наверное, одну минуту, а затем шаги быстренько убрались обратно в ванную комнату, и наступила тишина. Я лежал и не знал, что мне делать, страшно было даже шевельнуться. Капли нагнетали жути, все таки собравшись с мыслями, что это моя квартира и нужно показать, кто тут хозяин, встал с кровати и робкими шагами двинулся к ванной комнате, попутно включая свет в квартире. На первый взгляд ничего необычного, но когда включил свет в ванной, дико офигел от увиденного. Возле ванной стояли, мать его, мои ботинки, которые я по стандарту оставил в прихожей после того, как пришёл с работы домой. Естественно, всю оставшуюся ночь я не сомкнул глаз, просидел до утра со включённым светом. Благо был выходной день и с самого утра я стал шерстить в интернете на тему «Что я мать твою видел ночью». А точнее, я не видел ничего, кроме звука и телепортированых в ванную комнату ботинок. На форумах большая часть твердила, что это домовой шалит. Недолго поразмыслив над тем, что может это и есть причина моей бессонницы, принял решение, что нужно понять, что это такое. Установил камеру в коридоре так, чтобы охватывала дверь в ванную комнату и входную дверь в квартиру. Перетащил на кухню маленький светильник, чтобы был хоть какой-то источник света на видео. Перед сном включил камеру, выключил везде свет и завалился в кровать. Ожидание было утомительным. Оно будто чувствовало, что я пытаюсь его как то изловить, и не проявляло никаких действий. Ближе к часам трём ночи сон меня всё-таки сморил. Утром, проснувшись, первым делом я все обследовал и проверил запись на камере. Все впустую, ничего. Пробовал рассыпать муку на пол, чтобы вычислить траекторию движения , но это тоже не дало результатов. Как будто оно знало, что я на него расставляю ловушки, и не выходило. Думал, что надо заводить кошку в качестве поисковика нежити, но отбросил этот вариант быстро, ибо заботиться и ухаживать за ней не было ни времени, ни желания. Каждую ночь перед сном я включал камеру и ложился спать, результатов нет. Я даже уже потерял надежду, как вдруг ночью случилось следующее. Уснул в этот раз я довольно быстро, уже посредине ночи сквозь сон я опять услышал шаги. Очнувшись от сна я понял, что оно ходит где-то рядом, как только я об этом подумал, шаги тут же стихли. Собрав все мужество в кулак, приподнял одеяло, чтобы посмотреть хоть одним глазком, что происходит, и тут же офигел. Посреди комнаты, напротив моей кровати стояли мои ботинки. Я резко укутался в одеяло, и буквально мгновенно тот, кто был в комнате, побежал в сторону ванной комнаты. Я столько времени пытался его поймать и понять кто это или что, а теперь трясусь под одеялом от страха. Нет, думаю, так дело не пойдёт, и как супергерой выпрыгнул из постели. Но как бы я не геройствовал, страх перед неизведанным не отступал. Добрался до ванной, дверь открыта, ботинки опять стоят у ванной. Опять сбежал. Хотя Камера должна была зафиксировать. Но при просмотре видео я обнаружил, что лампа в кухне горела , но потом погасла. На видео не видно ничего, кроме кромешной темноты. И только звук шагов слышно. Что за дичь твориться у меня в квартире? Думаю надо сваливать из этого логова нечисти.

Ключевые слова: Домовой ноги ботинки шаги по ночам

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