Наследство

получил

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:10

lukery Просмотров: 391 Комментарии: 7 +12 Сегодня, 20:10 by

Ради чего пишу эту супер историю? Да шут его знает! Таких рассказов на этом сайте ого-го как много. Не хватит, наверное, пальцев рук и ног всех постояльцев сайта, чтобы пересчитать, сколько их! Ну как сейчас модно говорить, бомбануло! А дело вот в чём, досталась моему папе, не, не так, что за "досталась", там треш не так быстро начался, получил мой папка в наследство квартиру. Лет 10 назад, а может и больше. От когоперешла? От моей бабули. Хорошая такая двушка, в старом кирпичном доме с тихим двориком. Квартира светлая, теплая...Бабушка была человеком глубоко верующим и интеллигентным, очень хорошо рисовала и вкусно готовила. Когда её не стало, мне было 6 лет. Но я помню её: мягкую, добрую, она звала меня "махонькой" и убеждала родителей, что из меня обязательно вырастит человек искусства! Ах, какая у неё была "зажарка", ах, какое она варила повидло! Я ещё помню запах той квартиры, помню запах "Красной Москвы". Скрип половиц и красный ковер на стене. Помню, как она хлопала мне, когда я танцевала или читала стихи, как собирала для неё букеты, как играла в большом старом шкафу, освобожденном специально для этого. Помню, как она хвалилась перед соседками, такими же старушками, моими достижениями. Помню наш разговор, за ночь до её смерти. Ей было чуть за 80, когда она ушла. За несколько недель до её смерти мы перебрались к ней, она уже не вставала (травма бедра). То утро я тоже помню, бледный отец, заплаканная мама...В квартиру я зашла лет через 7. Ну, так, чтобы одна. Нет, меня она не отталкивала, мне не было морально тяжело, элементарно не было надобности.Родители решили поменять старую, деревянную раму на балконе, на новую - пластиковую. Все были на работе, а я на летних каникулах. Конечно, они решили, что мне заняться больше всё равно нечем и отправили меня туда ждать рабочих. Или они дверь тогда на железную меняли...Не суть. В квартире я продержалась минут 10 и вылетела оттуда. Почему? Мне вдруг стало страшно, ни с чего. Оставшееся время до приезда рабочих я просидела на лавочке. Года три ещё посещала квартиру только с родителями или подругой. Одна не могла. Страшно. Чего боялась, пока сама не знала.Лет в 17 пришло осознание: как прекрасно иметь пустующую квартиру. Пришло не так просто, друзья помогли, на носу было 31 декабря, до полуночи все с мамками-папками, а потом-то некуда, ну не на сельскую же дискотеку (приелась уже)! И я стала агитировать родителей дать мне ключи. С боем и соплями (моими) ключи мне дали. Собралась компания человек 10. Друзья, подруги, в свои страхи перед квартирой я их не посвящала, потому что необоснованные, но самых близких подруг попросила остаться со мной на ночь, когда разойдемся.Через час после начала банкета в квартире я осталась одна. Ушла даже подружка из соседнего города, передоговорившись ночевать у знакомой. Я спросила её в коридоре, когда она натягивала шапку, почему ты уходишь, обещала же! Она пряча глаза ответила, что как-то ей тут не по себе. Пришлось мне остаться одной. С двух до пяти я пролежала с включенным светом и телевизором, неудобно скрючившись на маленьком диване, лицом ко входу в зал. В первый раз я так четко ощущала, что не одна. То тут то там по квартире радовались шорохи, будто пакетиком шуршат. Еле дотерпев до первых петухов, рванула оттуда, и ещё час ходила по поселку, заглядывая в окна родительской квартиры: ну проснитесь же кто-нибудь! Будить их отчего-то было неудобно. Первым сдался папа и вышел на балкон "подышать".В следующий раз прекрасная идея покутить в квартире пришла мне лет в 19. Мы с подружками перед поездкой в клуб решили немножко посидеть. Был и кальян, был и коньяк, и не надо тапок! Сидели мы хорошо, душевненько, смеялись играла музыка, в момент затишья я услышала судорожный вздох "аааааааах". Тут, как говориться, у меня стало резко "ни в одном глазу". Подруги тоже неожиданно взбледнули и засобирались в клуб, за час до открытия. Только в машине такси зашептались "вы это слышали? будто вздыхал кто-то".Все эти мелкие истории наложили отпечаток на мое отношение к квартире. Я не могу там пробыть одна больше 10 минут. Давит как-то, нутро аж ворочается, страх панический. Вот мозгами всё понимаю, но ноги сами к двери несут.Мой, на тот момент будущий, муж отнесся к моим страхам скептично. Чаще всего мы бывали в квартире вдвоем, но один раз он всё же остался один. Пакетик и скрипы слышал и он.Долгое время я молчала про все свои страхи. Нет, ну а как вы себе это представляете, приду домой и скажу: "Пап, в квартире бабушки кто-то живет, и он не живой?"- чудненько, да? Я, конечно, пыталась... но что-то не зашло.В квартиру ходить всё равно приходилось, прибрать, проветрить и всё такое, но я старалась не задерживаться и, повторюсь, не ходить одна.Нет, были конечно ещё вечера, когда мы собирались там с подругами, тихо сидели, болтали, пили чай, иногда, что покрепче, но свет в такие дни горел везде, а на "пакетик" не обращали внимания.И вот как-то вечером сидели мы с сестрой в этой квартире, кстати относительно недавно. Она, когда приезжает к родителям, всегда остается в этой квартире, простора ей охота. И под рюмку чая я подняла этот вопрос. Дело в том, что сестра жила в этой квартире около года, с маленьким ребенком. Как ей тут жилось, не слышала ли она чего, рассказала о своем дискомфорте. От её ответа я, конечно, враз "замурашилась".С её слов:"Ночью просыпалась часто, кроватка детская рядом стояла, чтобы не пропустить чего, просыпаюсь и думаю, что такое, всё хорошо ребенок спит, а потом слышу - дышит кто-то, не по-детски так! А иногда иду на кухню ночью, мимо зеркала старого, а там мелькнет что-то белое, я сначала думала, что всё, ку-ку, саму себя в ночнушке пугаюсь, а потом стала замечать этот силуэт в углу зеркала, белый, невнятный, стоит будто кто."Сестра сама по себе сова, всё ночью делать любит, поэтому и колобродила частенько.Я, конечно, её смелости удивилась, спросила почему же она не сбежала отсюда. На что получила ответ, что так с ребенком заматывалась, что и не обращала внимания особо, а потом для себя решила, раз в белом, значит бабуля, а она доброй была и зла не причинит. Сестра до сих пор там остается, всю муру эту чует и слышит, но пофигизм, видимо, у неё здоровенный, весь ей ушел, мне не досталось.Моя же паника не проходит; когда встал вопрос, куда переезжать нашей молодой семье - в отцову двушку или на съем, я не пожалела денег, жить я там не могу, чтобы мне не говорила там сестра, а потом и мама, никакая это не бабушка, не домовой, а сама не знаю, что. Доброе, злое, нейтральное, ну не знаю! Страшно мне, не могу. Паника накатывает, спиной к дверному проему встать не могу.Квартира освященная, до бабули в квартире жила ещё семья, недолго. Насильственных смертей не было.Что со мной такое, сама не знаю. Но стала замечать, что, приходя в чужие дома, иногда схожее чувствую, так, например, один раз было при просмотре квартиры, продавали её за небольшую сумму, срочно надо было, и деньги у меня эти были, но зашла я в хатку и поняла, эн нет. С соседом таким жить не хочу.Спасибо за публикацию, если опубликуете, конечно. Ну и за прочтение, букв много, а мистики, чтобы дух захватило нет) такая бытовая развлекуха сейчас у многих!))

Ключевые слова: шуршание зеркало странное квартира бабушка

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