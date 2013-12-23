Легенды деревни Текур. Часть 2.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:51

3klim3 Просмотров: 421 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:48 by

Дело в том, что в Текуре почти половина (а точнее, большая часть деревни, около 80%) празднует посевную и урожай как наши древние предки. Но есть здесь и местный дух, который своим появлением на посевную решает - будет урожай, или нет. Рассказывать о нем нельзя по той причине, что если не знаешь о нём, то никогда не встретишь. Поэтому ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ ГАРАНТИРОВАННО УВИДЕТЬ ДУХА - ПОВЕРНИТЕ НАЗАД! НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТО!Итак, собственно к делу. Светляк. Знак. Звезда. Каждый называет его по-разному. Но суть одна. Представьте: посевная. Вы идёте по полю или другому открытому пространству, и светите вперёд фонарем. Вдруг вы видите, что вдали что-то светится. Вы убираете фонарик, дабы рассмотреть получше, но, свечение исчезает. В недоумении вы вскидываете фонарик обратно, и свечение вновь появляется. Вы идете проверить что там светит, а на утро вас находят умершим от сердечного приступа. Или не находят. Но вы умерли, а значит урожай будет хорошим. Жутковато, не правда ли? А самое жуткое, что для хорошего урожая, специально выгоняют пьяниц или тех кто слишком провинился.К примеру, в позапрошлом году ушел и не вернулся мужчина, который по пьяни недосмотрел за трёхмесячной дочкой, и она подавилась молоком. А он, вместо того, чтобы вызвать фельдшера, просто спрятал её под кровать и пошел дальше кутить. Урожай был хорошим. В этом году никто не уходил. Как следствие - дожди, которые убили всю картошку.Но почему же я предостерёг вас? Потому что на днях я шел по ночи к своему другу через окраину села, за которой находится большое поле. Посветив в поле фонарем, я увидел отблеск, какой бывает, когда светишь на дорожный знак метров с двухсот. Я сразу понял, что это не знак, так как, во-первых, отблеск имел форму неправильного вогнутого пятиугольника, а во-вторых, откуда взяться дорожному знаку посреди поля? Стоит ли говорить, что никакого знака днем там уже не было? Я расспросил мнение местных об этом, и вот что мне сказал местный мужчина по прозвищу Дуб: "Да, вообще в лёгкую мог увидать. Про него ведь мало кто знает, мало кто верит, вот он и озорничает, злится то есть." Остальные сельчане своими ответами лишь подтверждали эту мысль. То есть "Светляк" может увлечь всякого, кто знает о нём.Вот и вся история. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, а главное: ждите следующую историю. Она уже витает в воздухе. Но приходится собирать легенду по крупицам.

Ключевые слова: Урожай посевная свечение фонарик Светляк жертвоприношение

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