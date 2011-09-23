Женщина-привидение

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:04

Мак Сим Просмотров: 324 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 20:43 by

19 июля 1994 года Нина Ивановна похоронила самого дорогого ей человека на Земле - собственного мужа. Осталась жить в своей однокомнатной квартире в горестном одиночестве. Спустя две недели после похорон - ранним утром 4 августа - в ее одинокую жизнь вторглось неведомое.Вот рассказ Н. И. Бурдыкиной:"Как всегда, я проснулась в шесть часов утра. Села на постели, спустила с нее голые ноги на пол и потянулась рукой к стулу, стоявшему рядом с кроватью. Взяла в руки чулки, лежавшие на стуле. Только собралась натянуть чулок на ногу, как услышала негромкий звук, напоминающий шелест сминаемой в ладони газеты. Одновременно раздался какой-то глухой, очень слабый перезвон. И шелест, и перезвон, едва слышный, донеслись слева - из угла комнаты, где стоял телевизор. Затем перезвон оборвался, а "шелест сминаемой газеты" резко усилился. Тотчас же я услышала другой новый звук - шаркающие шаги. Неведомо кто неторопливо шел по комнате, направляясь ко мне из того места, где стоял телевизор.- Услышав все эти звуки, я удивилась, - продолжает свой рассказ Нина Ивановна. - Ибо пребывала в квартире одна. Кто проник в мой дом, пока я спала? Неужели воры?..Повернула я голову влево и недоуменно глянула в том направлении, откуда раздались шелест и перезвон, затем шаги. Страха не было. Помнится, я просто изумилась. Вижу, медленно, очень медленно приближается ко мне женщина. Точнее , говоря, некто, отдаленно похожий на женщину. Фигура замерла, приблизившись, напротив меня, сидевшей на постели. Внешне она выглядела как нечто вроде бредовой пародии на человека. Описание "бредовой пародии": - Рост кошмарной незнакомки не превышал полутора метров. Одета она была бедненько: юбка да кофточка. Юбка - старенькая, застиранная, пепельного цвета, собранная складками на талии. Она держалась на бедрах как-то неровно, слегка перекособочившись. Мне показалось, что юбка была изготовлена из плотной бумаги, поверху оклеенной дешевой бязью. Она некрасиво, неаккуратно топорщилась во все стороны, не прилегая к телу. Кофточка на незнакомке, длиною до талии, тоже была сделана как бы из бумаги. В отличие от однотонной юбки, на кофточке виднелись вертикальные тонкие линии черного цвета на расстоянии около двух сантиметров друг от друга. Рукава у этой полосатой кофточки были длинными, свободными, полностью скрывавшими руки... А теперь о голове, в высшей степени странной. По силуэту и по размерам она походила на человеческую. Череп был покрыт щетиной коротеньких светлых русых волосиков. Ну, а лицо... Меня всю так и передернуло, когда я увидела его. Ушей нет. Более того, ничего на том лице нет - ни глаз, ни носа, ни рта, ни бровей! Вообще ничего, кроме кожи с легким загаром, обтягивавшей череп туго, как барабан.Буравя "лицо без лица" ошеломленным взором, Нина Ивановна спросила: "Кто ты? Откуда ты?" Ответа не дождалась.Вместо ответа загадочное существо в дамской кофте и в дамской же юбке встрепенулось и задвигалось всем телом. Засучило ногами, зашевелило локтями. Широкие просторные рукава отлетели при этом в стороны, обнажая руки. К собственному ужасу Бурдыкина не увидела на тех руках ни ладоней, ни пальцев. Руки походили на две палочки, округло обтянутые слегка загорелой кожей там, где должны были находиться запястья.Существо подпрыгнуло и зависло в воздухе. Лишь в этот момент Нина Ивановна обратила внимание на его ноги, прикрытые юбкой до колен. Из-под юбки торчали два толстых отростка, начисто лишенные ступней. Они были покрыты такой же загорелой кожей, как и "лицо без лица", и руки без пальцев и ладоней.Во все глаза пялясь на эти невероятные ноги, Бурдыкина громко вскрикнула. Она узрела, как с ногами стали происходить немыслимые метаморфозы. Ноги принялись стремительно истончаться. Они вытягивались в длину и в то же время усыхали. А "женщина без лица" медленно поднималась строго по вертикали вверх, воспаряя к потолку, точно воздушный шар... И вот уже ее ноги превратились в нечто, похожее на две толстые веревки. Затем "веревки" вдруг стремительно скрутились, образовав что-то вроде косы с широкими петлями. Пока все это происходило, от "женщины" опять стал доноситься звук, смахивающий на шуршание газеты. Фигура с ногами-"веревками", закрученными спиралью, рванулась вверх и в мгновение ока скрылась с глаз, растворившись в потолке. Н. И. Бурдыкина говорит:- Немного отдышавшись и придя в себя после случившегося, я залезла на стул и внимательно осмотрела потолок. Не обнаружила в нем ни единой трещинки, не говоря уже о каком-то люке, ведущем сквозь него куда-то наверх. По сей день не могу понять, куда и каким образом исчезла эта жуткая дамочка без лица, без ладоней на руках и с ногами без ступней, превратившимися в две "проволоки", закрутившиеся винтом. Как сумела она вылететь из комнаты сквозь заведомо непроницаемый потолок, состоящий из железобетонных плит?.. Хочу здесь особо подчеркнуть, что это был не сон. Я сидела на постели, держа в руке чулок, и с отвисшей челюстью глядела на то, что творилось передо мной... Не знаю почему, но в моем сознании явление жуткого существа как-то интуитивно увязалось со смертью моего мужа, случившейся двумя неделями ранее".Автор: Прийма Алексей.Источник.

Ключевые слова: Призрак неведомое существо смерть мужа без лица

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