Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призрак в детском саду

История основана на реальных событиях. Мы все когда-то задумывались о том, существует ли другая жизнь или о чем-то сверхъестественном. Половина из нас могут сказать, что да, это существует, а другая половина будет относиться скептически. Итак, эта история берет начало для меня в 2007 году, а само происходящее началось раньше и продолжается по сей день. Происходило все это в городе Омск, в одном из детских садов (адрес не стал писать, чтобы детсад не получил дурную славу).

Данный сад был нашим местом тусовки, мы собирались там каждый вечер, пили пиво и т.д . По началу нас пытались выгнать с территории, но по итогу даже заведующая разрешила нам там сидеть, так как, если что-то происходило, виноваты были мы. Помимо нас на территории никаких компаний не было. Однажды мы познакомились с новым сторожем, который и положил начало этой истории, несмотря на то, что мы знали и прошлого сторожа, который молчал.

Как и в обычный день мы встретились с друзьями и пошли пить пиво на наше место, мы спокойно, не боясь охраны, заходили на территорию сада и пили чуть ли не у самого входа. Через пару часов вышел наш знакомый сторож дядя Саша и говорит: "Вы ничего странного не замечали за все время, которое тут находитесь?" - "Да вроде бы нет", - отвечаем мы. "Я тут слышу и вижу такое, что волосы дыбом" - ответил сторож (странно, что раньше он не рассказывал о явлениях). События распишу по ночам с момента, когда события обрели дурной оборот.

НОЧЬ 1.
Как ни в чем не бывало, я заступил на смену около 19:00, все ушли, и я остался сидеть на улице, спокойно раскуривая сигаретку. Покурив, я сделал обход по территории и как обычно отправился в комнату, где просиживали ночи сторожи. По привычке, досидев часов до 11-12 вечера, я ложился спать до 5 утра, т.к в 6 утра уже приходила управляющая.

В общем, лежу, смотрю телевизор и вдруг слышу резкий удар, и посыпалось стекло. Ну, думаю, ребята хулиганы разнесли окно. Иду проверять, подхожу к месту и вижу картину: окна выбиты наружу, как будто их выбили из помещения. Не уж-то кто-то забрался в сад? При обходе ничего не обнаружил и отправился к себе в каморку. Следующие несколько ночей прошли спокойно.

НОЧЬ 4.
Я уже по традиции прилёг на кушетку, предварительно выключив свет во всем саду. На сей день почему-то прям сна ни в одном глазу.

Около часа ночи вдруг слышу странные звуки, как будто кто-то ходит, волоча ноги, недалеко от комнаты, где я сидел. Стало жутко, но решил проверить. Открываю дверь - никого. И послышится же такое... Прилёг смотреть телевизор и отключился, проспал до утра.

НОЧЬ 5.
Я заступил на пост, но свет не спешил выключать в отсеке перед каморкой, где я сидел. Вроде показалось, а душу за загривок-то взяло. Сделал телевизор потише и сижу, вслушиваюсь. В 00:00 тишина, хоть бы мышь пикнула. Просидел еще минут 40, начали слипаться глаза. В полудреме услышал первые звуки: что-то снова ходило недалеко и очень тяжело дышало (в этот момент у меня внутри что-то будто оборвалось, так страшно мне ещё не было). Сижу и слышу, что звуки уходят в крыло группы "Ромашка", а выглянуть-то страшно капец как.

Вскоре звуки ходьбы сменились ещё более ужасными событиями. Где-то что-то стукнуло и послышалось нажатие клавиш на пианино (мелодией это сложно назвать), в припадке страха я сделал телевизор как можно громче, чтобы не слышать ничего другого, так и просидел до утра, боясь шевельнуться.

НОЧЬ 9.
В преддверии последних событий, я решил на сухую уже не дежурить, а то так и с ума сойти можно (к тому же, спал последние несколько ночей, как убитый, и ничего не слышал). Пригубив 0,5 водоньки, отправился на боковую. Сквозь сон слышу, как кто-то стучит в окно, но я даже не шелохнулся, через пару минут кто-то настойчиво стучится в дверь и что-то бормочет. Ну, думаю, все, проспал, и заведующая пришла, щас люлей вставит. Поднимаю голову с кровати и вижу на телевизоре время 02:30 (мгновенно протрезвел), а стук сразу прекратился. Страх, который я испытывал, не передать словами. И снова остаток ночи не сомкнул глаз.

10 НОЧЬ.
В эту смену я много заправился и лёг на боковую, сделав по стандарту телевизор погромче, завёл пару будильников, чтобы не проспать. Посреди ночи меня пробудила нужда. Прислушался - вроде тихо. Да и сегодня вроде ничего не происходило. Думаю, схожу в туалет по-быстрому, слава богу, хоть свет включён.

Выхожу из каморки и начинаю движение в сторону туалета. Тут же чувствую пристальный взгляд за спиной, оборачиваюсь посмотреть, а там - япона мать! - в метрах 10 что-то в темноте то ли стоит, то ли висит. Рук и ног не видно, в капюшоне и лица не углядеть. Но я четко чувствовал взгляд на себе. От страха я решил бежать, оборачиваюсь, а оно уже с другой стороны висит. Я на панике бегу в обход, добегаю до выхода и трясущимися руками еле-еле открываю дверь. Вылетел на улицу, закурил сигаретку и провёл ночь там до самого утра. Обратно идти мне точно не хотелось.

С этих самых пор каждую смену накладываю покушать и наливаю рюмку водки ему, пытаюсь сдобрить. Пока без происшествий, хоть и слышу его постоянно. Может быть, оно и незлое.

Спустя пару ночей его нашли мертвым на территории сада с перерезанными венами под отдельно стоящим деревом. Думаете, он покончил жизнь самоубийством или что-то заставило его это сделать? После всего мы узнаем, что и прошлые 2 сторожа все это слышали и именно поэтому уволились. Да и заведующая при разговоре с дядей Сашей не отрицала, что тут есть что-то. Мы сами проводили пару ночей в саду, нас пускал сторож, это место наводит жуть даже в тот момент, когда все тихо и спокойно, хотя мы слышали пару раз, как хлопают двери ночью. Мстительный дух или неупокоенная душа? Кто знает. А ещё ходят слухи, что когда-то давно на этом месте было старое кладбище.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12 by Nick.YudinПросмотров: 987Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Призрак мистика детский сад сторож авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Слай
Сегодня, 09:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 273
Декорации с главным героем сменились, но фильм "Вий" я всё же узнал =)
Зарегистрирован: 17.02.2014
#2 написал: Елена Соловова
Сегодня, 09:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 72
Одного понять не могу-почему, когда происходит какая-нибудь паранормальщина и это повторяется систематически, вот такие как сторож Саша испытывают судьбу? Это что? "Стальные яйца" или идиотизм? Вот не доходит до меня! Ладно - я еще могу понять, когда человек сам не уверен-вроде показалось, померещилось, но уже столкувшись нос к носу...
История интересная, мне понравилась
+++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#3 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 09:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
Цитата: Слай
Декорации с главным героем сменились, но фильм "Вий" я всё же узнал =)

Раз это фильм "Вий" хотите сняться в продолжении? Могу дать адрес детского сада)))

Цитата: Елена Соловова
Одного понять не могу-почему, когда происходит какая-нибудь паранормальщина и это повторяется систематически, вот такие как сторож Саша испытывают судьбу? Это что? "Стальные яйца" или идиотизм? Вот не доходит до меня! Ладно - я еще могу понять, когда человек сам не уверен-вроде показалось, померещилось, но уже столкувшись нос к носу...
История интересная, мне понравилась
+++

По всей видимости жизнь вынуждала его продолжать работать там, или может быть думал что призрак миролюбивый "Каспер". А покончил с собой из за того что сошёл с ума? Или призрак вынудил его как то? К сожалению уже не узнать.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:22
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 059
Жуткая история, точно с ума можно сойти, переночевав в таком садике. Существо-то или дух - какое сильное, аж стекла выбивать может! Сторожу Саше не повезло, конечно, ладно хоть предыдущие успели свалить оттуда. Не, мерзость какая((( Спасибо, плюсище, задела стори+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#5 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 328
А ещё ходят слухи, что когда-то давно на этом месте было старое кладбище.

Вот что за манера строить детские садики на месте кладбища? Как минимум три населенных пункта знаю, где они построены именно на бывшем кладбище... Неужели нельзя на этом месте разместить какое-нибудь административное здание, а для ребятишек более спокойную территорию найти?..
Жалко сторожа
За историю плюс
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#6 написал: Слай
Сегодня, 10:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 273
Цитата: Nick.Yudin
Раз это фильм "Вий" хотите сняться в продолжении? Могу дать адрес детского сада)))

Если честно, то хотел бы. К сожалению жизнь взрослого человека, накладывает определённые ограничения на желания. Да и ехать к вам через всю страну, далековато ((
Неорганические существа видят нас и наш мир не так, как мы своими глазами его видим. Люди для них не мясные тушки, а энергетические сгустки. Поэтому какие бы маски человек не одевал, храбреца-пофигиста или верующего утописта, неорган увидит первооснову зарождения эмоции.
Мой внутренний мир таков, что я не агрессивен. Встретив это существо, я возможно зевну и пойду по своим делам, ровно как и оно возможно займётся своими делами. Так что моё появление не вызовет в этом садике каких то дополнительных спецэффектов или продолжение фильма "Вий". Ну а там как знать...

За коммент ваш плюсую, за историю тоже плюсану.
Пить пиво в садике, это не камильфо. Нам как то воспитательница позвонила и спокойно так говорит. Настя (3,5 года) в беседке таблетку какую то нашла и съела. Но вы не переживайте, там наркоманы сидят, ничего страшного не случится. Занавес, немая сцена. У тебя тоже когда нибудь будут дети и скорее всего ты отдашь их в детсад, потому как это нужно для развития ребёнка и вам, как взрослым. Вот и поставь себя сейчас, на место родителей, которые отдают своё родное в садик, в котором уже попили пиво такие как вы.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#7 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 10:57
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 174
Интересная история.Плюс. Я думаю, что призрак сторожа вынудил покончить с собой. А может, вообще убил его так, что это похоже на самоубийство. Призраки они разные бывают, в основном безобидные: просто покажутся где-то и исчезнут.
Но этот, похоже, был злом в чистом виде.
Наверное, это какая-то особо мерзкая и злобная душа, преступник и негодяй какой-то. Или вообще нечто вроде демона.
Но я бы не отказалась прогуляться ночью по этому детскому саду. Интересно же.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#8 написал: Гюльнара
Сегодня, 11:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 169
Признайтесь, автор, что это вы с дружками и укокошили сторожа, поссорившись во время совместного распития спиртных напитков.
Удивляет отсутствие в этой истории представителей власти. Окна выбили в садике - хорошо, сторож спокойно пошел спать. Хотя всем известно, что на территории постоянно ошивается компания подвыпивших подростков. Сторож умер - тоже ни у кого никаких вопросов. Что-то вы темните, автор!

Заледенила душу фраза :"
Однажды мы познакомились с новым сторожем, который и положил начало этой истории, несмотря на то, что мы знали и прошлого сторожа, который молчал.
"
Зарегистрирован: 7.10.2016
#9 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 11:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
Цитата: Слай
Цитата: Nick.Yudin
Раз это фильм "Вий" хотите сняться в продолжении? Могу дать адрес детского сада)))

Если честно, то хотел бы. К сожалению жизнь взрослого человека, накладывает определённые ограничения на желания. Да и ехать к вам через всю страну, далековато ((
Неорганические существа видят нас и наш мир не так, как мы своими глазами его видим. Люди для них не мясные тушки, а энергетические сгустки. Поэтому какие бы маски человек не одевал, храбреца-пофигиста или верующего утописта, неорган увидит первооснову зарождения эмоции.
Мой внутренний мир таков, что я не агрессивен. Встретив это существо, я возможно зевну и пойду по своим делам, ровно как и оно возможно займётся своими делами. Так что моё появление не вызовет в этом садике каких то дополнительных спецэффектов или продолжение фильма "Вий". Ну а там как знать...

За коммент ваш плюсую, за историю тоже плюсану.
Пить пиво в садике, это не камильфо. Нам как то воспитательница позвонила и спокойно так говорит. Настя (3,5 года) в беседке таблетку какую то нашла и съела. Но вы не переживайте, там наркоманы сидят, ничего страшного не случится. Занавес, немая сцена. У тебя тоже когда нибудь будут дети и скорее всего ты отдашь их в детсад, потому как это нужно для развития ребёнка и вам, как взрослым. Вот и поставь себя сейчас, на место родителей, которые отдают своё родное в садик, в котором уже попили пиво такие как вы.

Мы даже если там и седели, то сидели вечером,ничего не ломали и мусор за собой убирали. Да и сами ещё можно сказать детьми были , что с нас взять за распития пива на территории? Мы не думали об этом. Не мусорили, никому не мешали поэтому нас и не гнали.

Цитата: Гюльнара
Признайтесь, автор, что это вы с дружками и укокошили сторожа, поссорившись во время совместного распития спиртных напитков.
Удивляет отсутствие в этой истории представителей власти. Окна выбили в садике - хорошо, сторож спокойно пошел спать. Хотя всем известно, что на территории постоянно ошивается компания подвыпивших подростков. Сторож умер - тоже ни у кого никаких вопросов. Что-то вы темните, автор!

Заледенила душу фраза :"
Однажды мы познакомились с новым сторожем, который и положил начало этой истории, несмотря на то, что мы знали и прошлого сторожа, который молчал.
"

Кто говорил об отсутствии вопросов с чьей либо стороны? А что нужно было например сделать сторожу поздним вечером при разбитом окне? На сколько я знаю, окна разбиваются частенько в различных заведениях, неужели нужно вызывать наряд? Может быть он так и сделал но мне это неизвестно. Я донёс суть этой истории а не расписывал все вплоть до секунды.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#10 написал: Слай
Сегодня, 11:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 273
Вдохнул и выдохнул. Ладно.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:31
0
Группа: Журналисты
Репутация: (54|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 827
Страшненько однако, не исключаю правдоподобности данной истории. Пусть земля будет пухом сторожу. 407 +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#12 написал: Talisha
Сегодня, 13:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (994|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 219
Страх вкупе с алкоголем может толкнуть человека на самоубийство легко, призраку достаточно мимо проходить. А вообще, чем больше растет страх, тем больше отдаем потусторонним силам власть над собой
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.