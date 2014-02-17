Призрак в детском саду

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:12

Nick.Yudin Просмотров: 987 Комментарии: 12 +13 Сегодня, 09:12 by

История основана на реальных событиях. Мы все когда-то задумывались о том, существует ли другая жизнь или о чем-то сверхъестественном. Половина из нас могут сказать, что да, это существует, а другая половина будет относиться скептически. Итак, эта история берет начало для меня в 2007 году, а само происходящее началось раньше и продолжается по сей день. Происходило все это в городе Омск, в одном из детских садов (адрес не стал писать, чтобы детсад не получил дурную славу).Данный сад был нашим местом тусовки, мы собирались там каждый вечер, пили пиво и т.д . По началу нас пытались выгнать с территории, но по итогу даже заведующая разрешила нам там сидеть, так как, если что-то происходило, виноваты были мы. Помимо нас на территории никаких компаний не было. Однажды мы познакомились с новым сторожем, который и положил начало этой истории, несмотря на то, что мы знали и прошлого сторожа, который молчал.Как и в обычный день мы встретились с друзьями и пошли пить пиво на наше место, мы спокойно, не боясь охраны, заходили на территорию сада и пили чуть ли не у самого входа. Через пару часов вышел наш знакомый сторож дядя Саша и говорит: "Вы ничего странного не замечали за все время, которое тут находитесь?" - "Да вроде бы нет", - отвечаем мы. "Я тут слышу и вижу такое, что волосы дыбом" - ответил сторож (странно, что раньше он не рассказывал о явлениях). События распишу по ночам с момента, когда события обрели дурной оборот.НОЧЬ 1.Как ни в чем не бывало, я заступил на смену около 19:00, все ушли, и я остался сидеть на улице, спокойно раскуривая сигаретку. Покурив, я сделал обход по территории и как обычно отправился в комнату, где просиживали ночи сторожи. По привычке, досидев часов до 11-12 вечера, я ложился спать до 5 утра, т.к в 6 утра уже приходила управляющая.В общем, лежу, смотрю телевизор и вдруг слышу резкий удар, и посыпалось стекло. Ну, думаю, ребята хулиганы разнесли окно. Иду проверять, подхожу к месту и вижу картину: окна выбиты наружу, как будто их выбили из помещения. Не уж-то кто-то забрался в сад? При обходе ничего не обнаружил и отправился к себе в каморку. Следующие несколько ночей прошли спокойно.НОЧЬ 4.Я уже по традиции прилёг на кушетку, предварительно выключив свет во всем саду. На сей день почему-то прям сна ни в одном глазу.Около часа ночи вдруг слышу странные звуки, как будто кто-то ходит, волоча ноги, недалеко от комнаты, где я сидел. Стало жутко, но решил проверить. Открываю дверь - никого. И послышится же такое... Прилёг смотреть телевизор и отключился, проспал до утра.НОЧЬ 5.Я заступил на пост, но свет не спешил выключать в отсеке перед каморкой, где я сидел. Вроде показалось, а душу за загривок-то взяло. Сделал телевизор потише и сижу, вслушиваюсь. В 00:00 тишина, хоть бы мышь пикнула. Просидел еще минут 40, начали слипаться глаза. В полудреме услышал первые звуки: что-то снова ходило недалеко и очень тяжело дышало (в этот момент у меня внутри что-то будто оборвалось, так страшно мне ещё не было). Сижу и слышу, что звуки уходят в крыло группы "Ромашка", а выглянуть-то страшно капец как.Вскоре звуки ходьбы сменились ещё более ужасными событиями. Где-то что-то стукнуло и послышалось нажатие клавиш на пианино (мелодией это сложно назвать), в припадке страха я сделал телевизор как можно громче, чтобы не слышать ничего другого, так и просидел до утра, боясь шевельнуться.НОЧЬ 9.В преддверии последних событий, я решил на сухую уже не дежурить, а то так и с ума сойти можно (к тому же, спал последние несколько ночей, как убитый, и ничего не слышал). Пригубив 0,5 водоньки, отправился на боковую. Сквозь сон слышу, как кто-то стучит в окно, но я даже не шелохнулся, через пару минут кто-то настойчиво стучится в дверь и что-то бормочет. Ну, думаю, все, проспал, и заведующая пришла, щас люлей вставит. Поднимаю голову с кровати и вижу на телевизоре время 02:30 (мгновенно протрезвел), а стук сразу прекратился. Страх, который я испытывал, не передать словами. И снова остаток ночи не сомкнул глаз.10 НОЧЬ.В эту смену я много заправился и лёг на боковую, сделав по стандарту телевизор погромче, завёл пару будильников, чтобы не проспать. Посреди ночи меня пробудила нужда. Прислушался - вроде тихо. Да и сегодня вроде ничего не происходило. Думаю, схожу в туалет по-быстрому, слава богу, хоть свет включён.Выхожу из каморки и начинаю движение в сторону туалета. Тут же чувствую пристальный взгляд за спиной, оборачиваюсь посмотреть, а там - япона мать! - в метрах 10 что-то в темноте то ли стоит, то ли висит. Рук и ног не видно, в капюшоне и лица не углядеть. Но я четко чувствовал взгляд на себе. От страха я решил бежать, оборачиваюсь, а оно уже с другой стороны висит. Я на панике бегу в обход, добегаю до выхода и трясущимися руками еле-еле открываю дверь. Вылетел на улицу, закурил сигаретку и провёл ночь там до самого утра. Обратно идти мне точно не хотелось.С этих самых пор каждую смену накладываю покушать и наливаю рюмку водки ему, пытаюсь сдобрить. Пока без происшествий, хоть и слышу его постоянно. Может быть, оно и незлое.Спустя пару ночей его нашли мертвым на территории сада с перерезанными венами под отдельно стоящим деревом. Думаете, он покончил жизнь самоубийством или что-то заставило его это сделать? После всего мы узнаем, что и прошлые 2 сторожа все это слышали и именно поэтому уволились. Да и заведующая при разговоре с дядей Сашей не отрицала, что тут есть что-то. Мы сами проводили пару ночей в саду, нас пускал сторож, это место наводит жуть даже в тот момент, когда все тихо и спокойно, хотя мы слышали пару раз, как хлопают двери ночью. Мстительный дух или неупокоенная душа? Кто знает. А ещё ходят слухи, что когда-то давно на этом месте было старое кладбище.

Ключевые слова: Призрак мистика детский сад сторож авторская история

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