Мухи в шторах мешают

Ernesta Просмотров: 622 Комментарии: 6 +16 Вчера, 18:55 by

А верите ли вы, дорогие друзья, в существование различных фей, эльфов, гномов и тому подобное?Я вот, лично, верю, но так же я верю и в то, что в каждой стране обитают мифические существа, характерные для данной местности. Ну, например в России не водятся эльфы, а в Греции и в помине нет лешего. Легенды и мифы разных народов не вырастали на пустом месте, ведь было же что-то, на чём они основывались. Вот только что?Моя мама вышла второй раз замуж и переехала жить в Швецию. Её муж Кай имеет частное владение недалеко от города Вастервик. Проще говоря, живет практически в лесу. Соседи есть, но далековато друг от друга, так как в том месте живут люди небедные и владения соответственно у всех довольно просторные.Мама целыми днями гуляла по лесу, собирая грибы и ягоды. Восторгам не было конца и края. Такой девственно чистый лес, валуны, покрытые причудливыми мхами и лишайниками, обилие грибов и ягод сводили с ума и навевали иллюзию сказки.Дом у Кая тоже был под стать окружающей обстановке. Его построили 150 лет назад два брата немца дворянского происхождения. Помпезное двухэтажное здание с огромными стеклянными верандами маму пугало. Ей всё мерещились грабители и бандиты, выбивающие стеклянные двери и стены. Мама требовала вечером закрывать дверь на замок, на что Кай заметил, что замка-то и нет. А зачем? Ведь это частное владение и никто не имеет права на него заходить...В этот день у мамы сильно болела голова, у неё вообще часто высокое давление поднимается. Таблетки не помогли, и весь день она пролежала полудохлая на диване. Вечером изменений к лучшему не наблюдалось, и поэтому она решила уйти спать на второй этаж. Кай всегда мёрзнет и в их спальне включает сильное отопление, а мама любит холод и открытое окно в спальне даже зимой.Надо сказать, что мама не очень-то и хотела на второй этаж, была причина. В той спальне стоит огромная кровать, сохранившаяся от тех братьев немцев. Шириной метра четыре кровать стоит прямо возле окна, поэтому мама туда и ходила. Так вот в самый первый раз, когда мама легла на ней спать, её начал кто-то душить. Тяжёлое невидимое тело навалилось сверху и придавило так, что мама начала активно барахтаться пытаясь вылезти из-под этого нечто. В следующий момент раздалась громкая брань на немецком языке.Мама несколько обалдела, пытаясь сообразить, что сущи надо, чисто на русском языке стала кричать:- Да что ты привязался? Что тебе надо? Жалко что я тут посплю немного? А ну убирайся, оставь меня в покое!Но злобный немец-призрак не унимался.Беда в том, что мама совершенно не знает немецкого и соответственно понять не могла, чего от неё требуют. Тогда ей пришла идея в голову, что надо переркатиться на другую половину кровати, что может возле окна было когда-то любимое место немца-призрака.Как только ей удалось это сделать, призрак сразу пропал и мама проспала спокойно весь остаток ночи.Каю утром рассказала о ночном происшествии, вот тогда-то он ей и поведал об истории дома и братьях немцах.Мама регулярно при первых признаках давления уходила спать наверх в ту самую спальню, только спала на безопасной половине кровати.Так вот, как я уже писала выше, в тот день маме было плохо весь день, вечером она ушла на второй этаж и тихонько лежала на кровати. Головная боль была настолько сильной, что не давала маме заснуть.Вдруг над самым ухом раздалось странное стрекотание. Мама повернула голову и увидела трёх человечков в светлых балахончиках. Они висели в воздухе над самым её ухом. Частые взмахи крылышек за их спинами и издавали тот удивительный стрёкот.С минуту все смотрели друг на друга, а потом человечки заговорили все вместе:- Мух, сколько там мух! Какая гадость эти мухи, они нам так мешают!Мама была уже совсем на пределе:- Где много мух? Холодно ведь уже.Но человечки проигнорировав её вопрос продолжали:- Хочешь мы сделаем так, чтоб у тебя голова перестала болеть?Мама даже обрадовалась:- Хочу, очень хочу!- Тогда мы сейчас уберём твою головную боль, а ты завтра уберешь мух из штор на большой веранде.- Конечно уберу, с утра встану и сделаю.Человечки радостно закивали, сделали круг над маминой головой и вылетели в окно.Головная боль моментально пропала и мама наконец уснула.Утром первым делом пошла на веранду и не могла понять где же там на шторах мухи.Шторы посередине перетянуты лентой и в складках ткани и вправду было огромное количество дохлых мух. Мама вычистила всё.А недалеко от веранды есть большая нора у камня, Почему-то мама теперь уверена, что именно там и живут эти человечки.Когда я слушала мамин рассказ, то невольно задала вопрос:- А на каком языке ты с эльфами разговаривала?Мама, не думая. сказала:- На русском..., - немного замялась в нерешительности, - А вообще не знаю, я их просто понимала и всё.- Мам, а человечки совсем маленькие были?- Ну не совсем, сантиметров двадцать.- Мам, а как ты-то думаешь, почему феям (я всё-таки думаю что это были феи) мухи мешали?- Да я откуда знаю, может они там в прятки играют. Красиво же на веранде, деревца в кадках, скульптурки из разных стран, что Кай привозит отовсюду.Прилагаю фотографии той самой веранды со шторами; и камень, под который нора уходит, мама тоже сфотографировала.

Ключевые слова: лес дом призрак человечки мухи шторы авторская история.

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