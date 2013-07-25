Моя страшная ночь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:43

Крокозябла Просмотров: 68 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 21:43 by

Как-то в комментариях, а конкретно к истории "Кошка Ума", я писала, что мой кот каждый день по вечерам носится по дому, как сумасшедший, будто убегает от кого-то, а потом сам догоняет, прячется по диван, потом пулей вылетает оттуда, шерсть дыбом, спина дугой, глаза бешеные. Так продолжается несколько минут, потом он подбегает к входной двери и натурально воет секунд 10. Потом резко успокаивается и тут же в коридоре засыпает. Кошка участия в этой беготне не принимает, но очень испугано наблюдает за этой картиной, потом сама бежит к двери, всё обнюхивает и бежит к нам, типа сообщить, что всё в порядке, человеки, опасность миновала.Я думала, может с домовым так играют? Тогда почему ко входной двери бегут?Но суть истории даже не в этом. Сегодня ночью, после стандартной кошачьей беготни, проснулась оттого, что онемели ноги, будто на них что-то тяжелое лежит. Обычно так всегда кот спит. Глаза открываю, смотрю в ноги - никого, а тяжесть есть! Спросонья думаю, что отлежала быть может. Закрываю глаза и как-то значения не придаю. Просыпаюсь уже оттого, что слышу, как явно мужской голос произносит мое имя несколько раз. Тихо-тихо так, с придыханием: "Ирааа... Ирааа..." Думаю, может муж проснулся. Хотя он меня никогда по имени не называет, обычно просто "кот" (ну, приколюха у нас такая особенная). Поворачиваю голову - муж тихонько посапывает рядышком. И тут над ухом будто кто-то коротко и громко хохотнул. Я аж подскочила на кровати, если это так можно назвать, потому что поднять смогла только верхнюю часть тела. Ноги будто придавлены чем-то тяжеленным. И тут на мои ноги с рычанием и шипением прыгают одновременно кот и кошка и начинают яростно колотить воздух с двух сторон. И тяжесть тут же пропала, а коты кубарем в коридор. Я соскочила с кровати, включила свет, чем разбудила мужа, схватила старую иконку, которая от его бабушки досталась, и начала молиться! Муж как ошалелый смотрел на меня все это время, но молчал. Потом я просто разревелась в голос и рассказала ему все, что пережила за ночь. Думала, что он скажет, что у меня гуси-лебеди летят, а он сам сказал, что иногда ночью слышит будто тихое поскребывание в замочной скважине. Я от этого признания вообще чуть в обморок не упала. С трех до шести утра сидели обнявшись вчетвером (я, муж и кот с кошкой). С котами как-то спокойнее.Решили, что пригласим батюшку освятить квартиру. Она новая, долго копили на нее, недавно хороший ремонт сделали, причем без посторонних людей, все своими руками. Чужие, а особенно завистливые и какие-то неприятные люди в нашу маленькую обитель не вхожи. Продавать жалко, поэтому, как по Чернышевскому: "Что делать?".

Ключевые слова: квартира сон коты страх голос

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