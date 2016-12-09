Семья. Часть вторая

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 595 Комментарии: 1 +9 Сегодня, 05:53 by

КОЛЯДКИЭто такая неделя, когда люди переодеваются в нечисть и ходят по домам: поют, читают стихи за угощения, еще на этой неделе гадают на будущее. Речь пойдет о среднем брате моей бабушки, Александре. В этот праздник он собрался в соседнюю деревню к друзьям, за 7 км от нашего посёлка. Это были времена, когда машины по пальцам можно перечитать, да и те государственные. Передвигались в основном на телегах с лошадьми, но в праздники и не договориться, все отдыхают. Туда дошел нормально, хоть и зима, проблем не было. Он остановился у друзей на один день: дома жена, дети, задерживается он не хотел. Когда он собирался уже уходить, друг попросил зайти к его маме, чтобы она дала гостиницы для детей, они жили через дом. Он, естественно, пошел к ней, встретила она его хорошо, собрала гостиницы и предложила выпить, но Саша не любитель, начал отказаться. Про нее много чего плохого говорили: и колдунья, и слазить может. Она ему сказала: "Зима, не выпьешь на дорогу - замерзнешь." Он испугался, мало ли что, и согласился, но только одну рюмку. Она обрадовалась, быстро накрыла стол и принесла две бутылки Сэма. Одна запечатана, другая открыта; естественно, он взял открытую, на одну-то рюмку. Выпил и пошел, пока не стемнело, все же 7 км топать. Прошел полпути, как видит: на встречу ему бегут две девушки с санками. Одеты были богато и красиво, и на лицо очень-очень. У обеих румянец горел, а красные платки только подчеркивали красоту. На них были шубки короткие, с богатым мехом, и сапожки с брошками. Бегут, галдят и смеются, заметили его, подошли.- Давайте мы вам подвезем ? - сказали они.- Да что вы, девоньки, мне в другую сторону, - сказал Саша.- А мы вас увезем, куда вам надо.Он сел, ради забавы, праздник и все такое. Очнулся он в лесу. Нет девушек, а он сидит на санях. Вокруг следы от копыт и саней, но нет следов от сапожек. Он стал выбирается из леса, когда вышел и пришел домой, оказалось, что его не могли найти три дня. Он просто не знал, куда делись эти три дня. Это все он рассказал моей бабушке, потом пошел домой и пропал. Его искали три года. И как-то летом в лесу люди наткнулись на человеческие кости, его опознали по зубам. От чего он умер, никто не знает, и уже никогда не узнают...ЧЕТЫРЕ СМЕРТИСразу пишу, в семье у нас сумасшедших нет. Это правда необъяснимые вещи, которые преследуют наш род. Речь пойдет о другом брате моей бабушки, Анатолии. Жил он обычно, построил дом, женился, родили детей, все как у всех. Но его постоянно преследовали мысли о смерти, чтобы он не делал, ему казалось, что он скоро умрет. То ли мысли материальны, то ли предчувствие это было, но вскоре случилось вот что.Жена его была на работе, а он приболел и остался дома, решил поспать. И, чтобы никто не мешал, запер дверь на крючок.Лежит и в потолок смотрит. Вдруг слышит: шаги в коридоре; он голову повернул - заходят четыре мужика. Ростом 180 примерно, плечи огромные, широкие, волосы светлые, длиной до плеч, бороды и усы. Одеты в рубахи белые, подпоясаны ремнями, сапоги высокие черные и обычные брюки. Он хотел встать, но не смог, лежал, как приклеенный, и смотрел на них. У одного в руках была веревка, у другого нож, у третьего кувшин с водой, а у четвертого подкова. Положили они эти вещи на стол и сами сели. И начали спорить, как Толя должен умереть...Встал один и сказал:- Воды боится, пусть он утонет.- Нет, - возразил ему другой, - много с лошадьми возится, они его и должны затоптать.- Нет, пусть на нож напорется, - сказал третий.На что четвертый стукнул по столу:- Я самый старший, и смерть ему в петле!На том и порешили, оставили веревку на столе и ушли. Толя сразу подскочил, побежал к двери, а дверь-то заперта.Он все рассказал жене и моей бабушке. Ходил чернее тучи; и его стали сторожить, чтоб ничего с собой не сделал. А он в один день пришел с работы пораньше и повесился на кухне...

Ключевые слова: Колядки четыре смерти необъяснимые вещи

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