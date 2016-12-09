Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Семья. Часть вторая

КОЛЯДКИ

Это такая неделя, когда люди переодеваются в нечисть и ходят по домам: поют, читают стихи за угощения, еще на этой неделе гадают на будущее. Речь пойдет о среднем брате моей бабушки, Александре. В этот праздник он собрался в соседнюю деревню к друзьям, за 7 км от нашего посёлка. Это были времена, когда машины по пальцам можно перечитать, да и те государственные. Передвигались в основном на телегах с лошадьми, но в праздники и не договориться, все отдыхают. Туда дошел нормально, хоть и зима, проблем не было. Он остановился у друзей на один день: дома жена, дети, задерживается он не хотел. Когда он собирался уже уходить, друг попросил зайти к его маме, чтобы она дала гостиницы для детей, они жили через дом. Он, естественно, пошел к ней, встретила она его хорошо, собрала гостиницы и предложила выпить, но Саша не любитель, начал отказаться. Про нее много чего плохого говорили: и колдунья, и слазить может. Она ему сказала: "Зима, не выпьешь на дорогу - замерзнешь." Он испугался, мало ли что, и согласился, но только одну рюмку. Она обрадовалась, быстро накрыла стол и принесла две бутылки Сэма. Одна запечатана, другая открыта; естественно, он взял открытую, на одну-то рюмку. Выпил и пошел, пока не стемнело, все же 7 км топать. Прошел полпути, как видит: на встречу ему бегут две девушки с санками. Одеты были богато и красиво, и на лицо очень-очень. У обеих румянец горел, а красные платки только подчеркивали красоту. На них были шубки короткие, с богатым мехом, и сапожки с брошками. Бегут, галдят и смеются, заметили его, подошли.
- Давайте мы вам подвезем ? - сказали они.
- Да что вы, девоньки, мне в другую сторону, - сказал Саша.
- А мы вас увезем, куда вам надо.
Он сел, ради забавы, праздник и все такое. Очнулся он в лесу. Нет девушек, а он сидит на санях. Вокруг следы от копыт и саней, но нет следов от сапожек. Он стал выбирается из леса, когда вышел и пришел домой, оказалось, что его не могли найти три дня. Он просто не знал, куда делись эти три дня. Это все он рассказал моей бабушке, потом пошел домой и пропал. Его искали три года. И как-то летом в лесу люди наткнулись на человеческие кости, его опознали по зубам. От чего он умер, никто не знает, и уже никогда не узнают...

ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ

Сразу пишу, в семье у нас сумасшедших нет. Это правда необъяснимые вещи, которые преследуют наш род. Речь пойдет о другом брате моей бабушки, Анатолии. Жил он обычно, построил дом, женился, родили детей, все как у всех. Но его постоянно преследовали мысли о смерти, чтобы он не делал, ему казалось, что он скоро умрет. То ли мысли материальны, то ли предчувствие это было, но вскоре случилось вот что.
Жена его была на работе, а он приболел и остался дома, решил поспать. И, чтобы никто не мешал, запер дверь на крючок.
Лежит и в потолок смотрит. Вдруг слышит: шаги в коридоре; он голову повернул - заходят четыре мужика. Ростом 180 примерно, плечи огромные, широкие, волосы светлые, длиной до плеч, бороды и усы. Одеты в рубахи белые, подпоясаны ремнями, сапоги высокие черные и обычные брюки. Он хотел встать, но не смог, лежал, как приклеенный, и смотрел на них. У одного в руках была веревка, у другого нож, у третьего кувшин с водой, а у четвертого подкова. Положили они эти вещи на стол и сами сели. И начали спорить, как Толя должен умереть...
Встал один и сказал:
- Воды боится, пусть он утонет.
- Нет, - возразил ему другой, - много с лошадьми возится, они его и должны затоптать.
- Нет, пусть на нож напорется, - сказал третий.
На что четвертый стукнул по столу:
- Я самый старший, и смерть ему в петле!
На том и порешили, оставили веревку на столе и ушли. Толя сразу подскочил, побежал к двери, а дверь-то заперта.
Он все рассказал жене и моей бабушке. Ходил чернее тучи; и его стали сторожить, чтоб ничего с собой не сделал. А он в один день пришел с работы пораньше и повесился на кухне...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:04
Сегодня, 05:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 595Комментарии: 1
+9

Ключевые слова: Колядки четыре смерти необъяснимые вещи

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:48
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (536|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 357
Воспринимается это все конечно как деревенские россказни, но читать одно удовольствие)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.