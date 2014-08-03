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Истории из жизни

Загадочный зверь

Как-то приехал я в гости к тестю с тещей на пару недель. А тесть у меня любитель охоты, сам бывший военный и директор оружейного магазина и тира при нем. Среди друзей полно милиционеров и, естественно, военных, которые в основном и являются посетителями этого тира.

Конечно, мне тоже разрешили туда ходить. А арсенал там был неслабый: куча пистолетов советского и заграничного производства, винтовки, ружья, автоматы, пистолеты-пулеметы. Не удивлюсь, если и гранатомет был где-то припрятан. В общем, пострелять было из чего. Правда, спустя какое-то время начала приедаться тупая стрельба по мишеням. А тут тесть на охоту с друзьями собрался и меня с собой позвал. Ружье он мне одно из своих выделил, но при этом разрешил взять в тайгу что-то из арсенала тирового - чисто просто пострелять. Правда, с несколькими условиями: во-первых, стрелять буду только после того, как охота завершится и народ пойдет кедровые орехи собирать. А во-вторых, взять могу все, что хочу и сколько хочу, но тащу это все на себе сам, включая боеприпас и все, что помимо этого надо для похода тащить.

В итоге, после долгих раздумий взял два пистолет-пулемета (каштан и кедр, если не ошибаюсь, патрон там одного типа, удобней тащить, чем с разными патронами грузиться). И вот следующим утром выдвинулись в тайгу. Куда могли - доехали на машинах, отдали егерю на хранение, а дальше пешком.

Как охотились, описывать не буду, история не об этом. После охоты собрались околачивать кедры. Я, думая, что кедры околачивают тем же, чем и груши, поначалу решил посмотреть на это зрелище. Но потом выяснилось, что околачивают их колотушками, поэтому я решил поупражняться в стрельбе из ПП. Взял оба пистолет-пулемета, снарядил несколько магазинов, распихал по карманам несколько пачек патрон, отошел в сторонку и начал думать, что выбрать в качестве мишени. Мусор мы весь сложили в мешки и с собой забрали. Прикинул, что там из мусора есть. Водочные бутылки не подходят. Консервные банки - уже лучше, но порезаться о край грязной банки тоже не хочется. И тут пришла в голову мысль - давай я тоже кедры пооколачиваю. Только из ПП!

Зарядил один и выпустил несколько очередей в ствол ближайшего кедра. Ни одна шишка не упала. Тогда я из второго решаю вести прицельную стрельбу прямо по шишкам. Делаю несколько выстрелов и вдруг замечаю, как что-то наверху большое шевелится. Подумал, что это может быть... Для белки великоват, может, это енот какой или бобер?

И тут, секунду спустя, это падает вниз и бьет меня по плечам. Ощущение такое, будто пакет с песком на меня сбросили. Чтобы не упасть, делаю несколько шагов вперед. Восстановив равновесие, оборачиваюсь и вижу следующее: на стволе кедра позади меня сидит странный зверь: шерсть однотонная серого цвета, тело овальной формы, при этом как бы приплюснутое сверху. Представьте себе мохнатую черепаху, вот такой формы зверь был. Размером со среднюю собаку (если по длине тела брать), лапы торчат по бокам и цепляются за ствол кедра. Хвоста или нет, или совсем маленький. Голову толком рассмотреть не успел, но по форме вроде как собачья или лисья.

И вот, пока я на это чудо смотрел, оно очень шустро залезло на верхушку и начало в листве копошиться. Я подбежал к дереву, пытаюсь его высмотреть, а оно раз - и на соседний кедр перепрыгивает. А с него - на другой, так и убежало.

Я к мужикам прибегаю, рассказываю, кого видел, они мне - никогда про таких не слышали.

В инете потом лазил смотрел - ничего близко похожего не нашел. Вот что это было, не знаю. Чупакабра какая-то или ящер реликтовый, наверное.

З.Ы: Оно-таки сшибло несколько шишек :-)

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:14
Вчера, 18:14 by ArhipПросмотров: 819Комментарии: 15
+14

Ключевые слова: Зверь страх ружье охота авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 18:55
+5
Онлайн
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Репутация: (7637|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
Ну насмешили!
Я, думая, что кедры околачивают тем же, чем и груши, поначалу решил посмотреть на это зрелище.

Я же теперь не засну от смеха joy
А зверь занятный был, никогда про таких не слышала/ не читала.
Плюс. Только у кедра (сосны сибирской) не листва, а хвоя
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Ахма
Вчера, 19:13
+3
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Публикаций: 7
Комментариев: 221
Морда часом не такая была, как у меня на аватаре? А то уж больно описание похожее.

Про околачивание груш тоже посмеялась.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 19:26
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1667|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 044
Мальчик в сарае нашёл пулемёт.
Больше в деревне никто не живёт
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: FataMorgana
Вчера, 19:50
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 500
Есть на свете дивный лес, в нем полным-полно чудес. (с)
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#5 написал: Arhip
Вчера, 22:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 79
Цитата: Летяга
олько у кедра (сосны сибирской) не листва, а хвоя


Ну и еноты тоже гнезд на деревьях не вьют


Цитата: Ахма
Морда часом не такая была, как у меня на аватаре? А то уж больно описание похожее.


Морду толком и не разглядет, да они и спиной ко мне было. А на аватарке у вас что-то похожее на медведя. Медведи на меня точно с деревьев не падали. Да и медведя я бы распознал, было дело - встретил в лесу. История с медведем совсем не мистическая, но смешная. Точнее - для одного из участников событий она была совсем не смешной, а наоборот, зато остальные ржали наверное, как Летяга в первом комменте :-)
Зарегистрирован: 29.08.2017
#6 написал: Ахма
Вчера, 23:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (551|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 221
Цитата: Arhip
Цитата: Летяга
олько у кедра (сосны сибирской) не листва, а хвоя


Ну и еноты тоже гнезд на деревьях не вьют


Цитата: Ахма
Морда часом не такая была, как у меня на аватаре? А то уж больно описание похожее.


Морду толком и не разглядет, да они и спиной ко мне было. А на аватарке у вас что-то похожее на медведя.


На аватаре у меня росомаха. Вообще-то куница, но на маленького и сильно лохматого медведя похожа; размерами как раз со среднюю собаку, только пропорции тела другие. Лазит, кстати, хорошо, так что оказаться на дереве, а потом с него сигануть вполне могла. И страшных баек про росомах чуть поменьше, чем про медведей, рассказывают. Можете поискать картинки или ролики в Инете. Если на них не небритый мужик с когтями, то составить представление об этом звере можно.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#7 написал: Arhip
Вчера, 23:18
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 79
Точно не она. И цветом и формой не подходит.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#8 написал: Tigger power
Вчера, 23:33
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Комментариев: 1 326
А мне сразу образ пришел: гигантская белка летяга)) вот она, когда все свое богатство растопыривает, как раз овал получается)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#9 написал: Arhip
Вчера, 23:43
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Публикаций: 11
Комментариев: 79
Цитата: Tigger power
А мне сразу образ пришел: гигантская белка летяга)) вот она, когда все свое богатство растопыривает, как раз овал получается)+


Это я получается в Летягу стрелял? Прошу меня извинить, не знал
Зарегистрирован: 29.08.2017
#10 написал: Levvv
Сегодня, 00:01
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Публикаций: 1
Комментариев: 256
Росомаха

Кроме росомахи ничего близко нет. И шесть у неё может быть сероватой, и тело приплюснутое. И хвост короткий. По деревьям лазает легко. И весит от 9-ти до 25-ти кг. И рассмотрели её едва-едва.
Зарегистрирован: 5.03.2016
#11 написал: Arhip
Сегодня, 00:22
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 79
Цитата: Levvv
И шесть у неё может быть сероватой, и тело приплюснутое. И хвост короткий


Вот бы фотку сверху еще. Шерсть была примерно как на морде на фотке. А хвоста я вообще не заметил. И что-то она не особо приплюснутая. Та была сверху приплюснутая, как черепаха или камбала с ногами, а эта скорее с боков. Вид сверху нужен, в профиль не опознал
Зарегистрирован: 29.08.2017
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 68
Комментариев: 565
Цитата: az.ecmb
Мальчик в сарае нашёл пулемёт.
Больше в деревне никто не живёт

smeh

Весело поохотились! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#13 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:38
+3
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Публикаций: 78
Комментариев: 5 223
Цитата: az.ecmb
Мальчик в сарае нашёл пулемёт.
Больше в деревне никто не живёт

Живёт!!!Только старая бабка Матрёна,
Жаль на неё, не хватило патрона.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#14 написал: kusi
Сегодня, 05:07
+1
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 436
Цитата: Серебряная пуля
Цитата: az.ecmb
Мальчик в сарае нашёл пулемёт.
Больше в деревне никто не живёт

Живёт!!!Только старая бабка Матрёна,
Жаль на неё, не хватило патрона.

Это не всё!Дед Макар уцелел,
В погребе он переждал тот отстрел.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#15 написал: Летяга
Сегодня, 05:48
0
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Репутация: (7637|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
Цитата: Arhip
Это я получается в Летягу стрелял?

Не, это не я была, точно!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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