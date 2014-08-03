Загадочный зверь

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:14

Arhip Просмотров: 819 Комментарии: 15 +14 Вчера, 18:14 by

Как-то приехал я в гости к тестю с тещей на пару недель. А тесть у меня любитель охоты, сам бывший военный и директор оружейного магазина и тира при нем. Среди друзей полно милиционеров и, естественно, военных, которые в основном и являются посетителями этого тира.Конечно, мне тоже разрешили туда ходить. А арсенал там был неслабый: куча пистолетов советского и заграничного производства, винтовки, ружья, автоматы, пистолеты-пулеметы. Не удивлюсь, если и гранатомет был где-то припрятан. В общем, пострелять было из чего. Правда, спустя какое-то время начала приедаться тупая стрельба по мишеням. А тут тесть на охоту с друзьями собрался и меня с собой позвал. Ружье он мне одно из своих выделил, но при этом разрешил взять в тайгу что-то из арсенала тирового - чисто просто пострелять. Правда, с несколькими условиями: во-первых, стрелять буду только после того, как охота завершится и народ пойдет кедровые орехи собирать. А во-вторых, взять могу все, что хочу и сколько хочу, но тащу это все на себе сам, включая боеприпас и все, что помимо этого надо для похода тащить.В итоге, после долгих раздумий взял два пистолет-пулемета (каштан и кедр, если не ошибаюсь, патрон там одного типа, удобней тащить, чем с разными патронами грузиться). И вот следующим утром выдвинулись в тайгу. Куда могли - доехали на машинах, отдали егерю на хранение, а дальше пешком.Как охотились, описывать не буду, история не об этом. После охоты собрались околачивать кедры. Я, думая, что кедры околачивают тем же, чем и груши, поначалу решил посмотреть на это зрелище. Но потом выяснилось, что околачивают их колотушками, поэтому я решил поупражняться в стрельбе из ПП. Взял оба пистолет-пулемета, снарядил несколько магазинов, распихал по карманам несколько пачек патрон, отошел в сторонку и начал думать, что выбрать в качестве мишени. Мусор мы весь сложили в мешки и с собой забрали. Прикинул, что там из мусора есть. Водочные бутылки не подходят. Консервные банки - уже лучше, но порезаться о край грязной банки тоже не хочется. И тут пришла в голову мысль - давай я тоже кедры пооколачиваю. Только из ПП!Зарядил один и выпустил несколько очередей в ствол ближайшего кедра. Ни одна шишка не упала. Тогда я из второго решаю вести прицельную стрельбу прямо по шишкам. Делаю несколько выстрелов и вдруг замечаю, как что-то наверху большое шевелится. Подумал, что это может быть... Для белки великоват, может, это енот какой или бобер?И тут, секунду спустя, это падает вниз и бьет меня по плечам. Ощущение такое, будто пакет с песком на меня сбросили. Чтобы не упасть, делаю несколько шагов вперед. Восстановив равновесие, оборачиваюсь и вижу следующее: на стволе кедра позади меня сидит странный зверь: шерсть однотонная серого цвета, тело овальной формы, при этом как бы приплюснутое сверху. Представьте себе мохнатую черепаху, вот такой формы зверь был. Размером со среднюю собаку (если по длине тела брать), лапы торчат по бокам и цепляются за ствол кедра. Хвоста или нет, или совсем маленький. Голову толком рассмотреть не успел, но по форме вроде как собачья или лисья.И вот, пока я на это чудо смотрел, оно очень шустро залезло на верхушку и начало в листве копошиться. Я подбежал к дереву, пытаюсь его высмотреть, а оно раз - и на соседний кедр перепрыгивает. А с него - на другой, так и убежало.Я к мужикам прибегаю, рассказываю, кого видел, они мне - никогда про таких не слышали.В инете потом лазил смотрел - ничего близко похожего не нашел. Вот что это было, не знаю. Чупакабра какая-то или ящер реликтовый, наверное.З.Ы: Оно-таки сшибло несколько шишек :-)

Ключевые слова: Зверь страх ружье охота авторская история

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