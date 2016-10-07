Обручилась с покойником

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 837 Комментарии: 5 +11 Вчера, 17:40 by

Было это давно, лет двадцать назад. Это сейчас я серьезная дама в возрасте, а тогда была молодая, симпатичная, пышногрудая блондинка, свободная, незамужняя. Работала научным сотрудником в лаборатории медицинского профиля, разрабатывающей новые кровезаменители. Даже начала писать диссертацию на тему острой смертельной кровопотери. Моделировали мы все это на собаках: выкачивали из них кровь, а потом вливали искусственную. Так что крови я совсем не боялась, даже наоборот.***И был у меня тогда близкий друг М., молодой симпатичный брюнет, тоже научный сотрудник, только в области теоретической физики, и работал он в Академии Наук.Со стороны все думали, что у нас роман – чуть ли не каждый вечер вместе проводим. Однако все было несколько иначе. Общались мы с ним не столько на почве любви, сколько на почве дружбы, да не простой, а основанной на общих интересах – а именно – пристрастию ко всему инфернальному.Днем мы продвигали советскую науку, а вечером ударялись в мистическое мракобесие (сейчас есть некий аналог этому увлечению - готы, но тогда, в девяностые, этого движения еще не было).Самым любимым нашим времяпровождением были прогулки по старинным кладбищам города. Чуть ли не каждый день после работы мы встречались и дружной рысью спешили на погост. А по пути частенько заглядывали в магазин и затоваривались бутылочкой шампанского для пущего вдохновения. Ну как без этого на могилках-то?Я, например, рассказала другу М. исторический факт о том, что Жорж Санд со своим кавалером Альфредом Мюссе тоже любили ночью на кладбище пить шампанское, причем из черепа. Ну, мы, конечно, до такого не доходили (по причине неимения черепа), но старались тоже проявить оригинальность. Бродили, уподобляясь Санд и Мюссе, в сумерках, по старинному Военному кладбищу или по Кальварии, декламируя некрофильные стихи или пересказывая мистические истории самых инфернальных авторов таких, как Эдгар По, Ховард Филипс Лавкрафт, Амброз Бирс… Короче, щекотали себе нервы загробной романтикой***Вот и в тот роковой летний вечер мы с М., прихватив бутылочку шампанского «брют», поспешили на старинное Военное Кладбище. Погода шептала, было полнолуние. Полная луна заливала своим мертвенным светом старинное кладбище.Мы посидели на одной лавочке, выпили за здоровье покойников, посидели на другой, вспомнили Шарля Бодлера, перечитали немало эпитафий, прокомментировали их. Дивный был вечер.…Наконец занесло нас в самый дальний, заброшенный уголок кладбища, где мы (как ни странно) никогда еще не бывали (хотя, казалось бы, давно обошли все). Это надо было отметить. Я постелила газетку на край полуразрушенного надгробия (дабы не запачкать черного платья) и присела. М тоже. Ну, выпили, конечно (правда, не из черепа, а из захваченных из дома стаканчиков)…И вот…***…Ярко светила луна, резкие тени ветвей падали на кресты и надгробия, в сухих травах громко трещали какие-то цикады, и душа просила инфернальности. Невольно навевались философские мысли… Типа таких, как: сидим мы тут, молодые, красивые, талантливые, а под нами, буквально рядом, под землей лежат те, кого давно уж нет средь нас, но ведь когда-то и они были! Любили, ревновали, ненавидели, одним словом - жили… Сидя на надгробной плите, я с чувством декламировала:«Я не должна любить другого, нет, не должна!Я мертвецу святыней слова обручена!»Друг мой М., флегматично внимая высокой поэзии, с чувством приложился к горлышку бутылки, и, пытаясь прислонить ее к бортику забытой могилы, заметил в пожухлой траве что-то блестящее.- Смотри, кольцо! - воскликнул он и уже протянул руку, собираясь поднять, но тут я его опередила (и этим, скажу, забегая вперед, спасла!) и схватила колечко первой.***Кольцо оказалось дешевенькой подделкой с голубым стеклышком. Но дело, конечно, было не в его ценности, а в том, что оно было найдено в столь необычной обстановке.Войдя в роль, да еще будучи подогрета шампанским, я встала, демонстративно надела колечко на безымянный палец левой руки и провозгласила:- Этим кольцом я обручаюсь с покойником сего кладбища!М. поаплодировал моей смелости и артистизму, а я продолжала цитировать, на сей раз Байрона:«Не бродить уж нам ночами,Хоть душа любви полнаИ по-прежнему лучамиСеребрит простор луна…»И за это мы выпили.…Байрон Байроном, однако же уже было за полночь, а завтра и мне, и М. надо было идти на работу, и мы потихоньку двинулись к выходу, весьма довольные романтично проведенным вечером.***…Мы уже подходили к воротам кладбища, где у древней сторожки стояла небольшая водоколонка – черный проржавевший столбик с крюком для подвешивания ведра. Похоже, она там стояла испокон веков. И тут случилось страшное…Проходя мимо колонки, я наступила на железную решетку для стока воды. На мою беду, решетка оказалась не закреплена, она перевернулась, и я, потеряв равновесие, с размаху упала грудью на острый крюк, прямо как Матросов на амбразуру… Раздался треск раздираемой материи синтетического черного платья.Поднимаясь, я недовольно воскликнула:- Вот черт, платье порвала! - прижала левую руку к груди, отняла ее и… с ужасом увидела свою окровавленную ладонь (на черном платье кровь не была видна).Разорвано было не только платье. Левая грудь была раскроена острием крюка едва ли не пополам! Удивительно, но я действительно совершенно не почувствовала боли - как я потом узнала, в этой части грудной железы очень мало нервных окончаний.Покойник покусился не только на мою руку с кольцом, но и на сердце. Меня спас бюст третьего размера – крюк вонзился как раз на уровне сердца...Я зажала рану левой рукой (на которой было надето кольцо), глубоко вдохнула и озвучила ситуацию. М. от ужаса протрезвел, но потерял дар речи. Пришлось мне взять себя в руки – недаром я работала с кровопотерей! Хорошо, что не боюсь крови, а то бы и в обморок грохнулась.- Скорую! - завопила я, но тут же сообразила, что это нереально. - Ищем такси! - по-деловому бросила я, и, подхватив ошалевшего физика-теоретика под руку, бросилась с кладбища.Пока мы бежали по темной улице в поисках такси, до меня начало доходить, что несчастный случай как-то связан с кладбищенской находкой."Вот… обручилась с покойником на свою голову!!!" - мелькнуло в моем сознании.Пока мы бежали вдоль проспекта, я окончательно пришла к выводу о причастности колечка к моему несчастному случаю и решила его выбросить. Чуть ли не на бегу я сорвала с руки окровавленное кольцо и швырнула подальше от себя. Секунду спустя я вдруг поняла, что по странному стечению обстоятельств я бросила злополучное колечко в дверь подъезда, где проживала моя приятельница Л., врач, с которой я незадолго до этого резко разорвала отношения, и она сильно переживала по этому поводу.В тот момент я про это даже не подумала, вспомнила позднее (когда узнала, что через пару дней Л. вскрыла себе вены и пыталась покончить жизнь самоубийством, но, к счастью, ее успели спасти).Как медик, я всегда страшно боялась микробов. И когда представила себе последствия соприкосновения своего шикарного бюста со ржавым крюком девяностолетней давности, да еще стоявшим все это время на погосте (и вряд ли когда-либо подвергавшимся дезинфекции)… А вдруг это кончится гангреной?! Ампутацией груди?! Моя фантазия разыгралась не на шутку. А я молодая, симпатичная, вся жизнь впереди… Ужас… Добежали мы до клиники.***В приемном отделении дежурный старенький, толстый доктор продезинфицировал рану и сказал, что может наложить швы, но у них кончилось обезболивающее средство. Так что, если я соглашусь без наркоза… Я согласилась. Доктор был восхищен моим мужеством и наложил 8 швов, а я только смеялась. Еще бы, нашим подопытным собакам и не такое выпадало.***Придя домой, я вдруг заметила флакон с таблетками (американский жутко крутой дефицитный антибиотик), который нам как медикам накануне выдали на работе в качестве гуманитарной помощи (я об этом уж и забыла). Я тут же схватила флакончик и грамотно приняла ударную дозу.***Утром я, как ни в чем не бывало, вышла на работу, никто ничего и не заметил. Антибиотик принимала еще дней пять. Потом через неделю пошла в поликлинику снимать швы. Все зажило, на удивление, быстро, без всяких осложнений.Одним словом, мне еще повезло. А ведь могло быть и по-другому…Много лет прошло, но до сих пор небольшой шрам на левой груди напоминает мне об этом жутком случае.Хочу предупредить всех читателей – никогда не берите ничего с кладбища!!!Автор: Гость.

Ключевые слова: Диссертация мистическое мракобесие загробная романтика кладбище кольцо

Другие, подобные истории: