Бог есть

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 713 Комментарии: 9 +3 Вчера, 17:06 by

Хочу поделиться своей историей из жизни о том, что бог есть. Что есть силы, которые могут и сделать нам плохо, но если верить, то ... Начну свою историю...Было это лет пять назад, пошла я с подругой в кафе (кстати, был праздник - день полиции), заходим мы в заведение, а там в центре зала красивая блондинка с бокалом красного вина в руках! А мужчины-самцы все лицезреют, хотят ее глазами, мыслями. И тут захожу я, тоже блондинка. Мужчины переключаются на меня, и та, видимо, не растерявшись, просто-напросто выливает бокал красного вина на мою белую кофточку!Я ей говорю, мол, зачем ты это демонстративно сделала, на что она мне матами отвечает: "Да пошла ты...". У нас завязывается физическая потасовка, из которой ее увозят в больницу зашивать разбитую голову, а я переоделась и продолжила свою гулянку...Но чувство совести меня не покидало, поэтому я нашла ее в социальных сетях и в виде смс-сообщения попросила у нее прощения. На что она мне ответила положительно и даже добавилась в друзья. Настал май месяц, я с каждым днем чувствую себя хуже и хуже. Недуг мой заключается в том, что я не могу сделать вдох, дышать нет возможности. Знакомые, встречающие меня, говорили, что у меня глаза как будто пустые.Я пошла к врачу, сделала всевозможные анализы, врач сказал, что прям сейчас на олимпиаду в Сочи! Все хорошо. Но тогда и там во время обследования у меня произошел случай, а значения я не придала.Пришла делать флюорографию, снимают, значит, меня, а снимок пустой! Повторяют это еще пару раз - ПУСТО! Зовут человека, стоящего в очереди, делают ему - все хорошо у него, и тут я про себя говорю (прошу заметить, я была на тот момент не крещеная): "Ну, Господи, сделай хоть что-то!", и все, снимок сделался.И вот я иду по городу на последнем, грубо говоря, вздохе, останавливается машина, а из той машины та девушка, с которой мы подрались в кафе, выглядывает, и она спрашивает меня так сразу: "Как здоровье-то?" А я отвечаю, что все нормально. Так она добавляет фразу: "СКОРО НЕ БУДЕТ!!!" И тут приходит мне мысль (а у нас край богат такими делами, как бабушки и колдуньи), что сделано на меня что-то, и сразу только помощи просить - это идти к богу!До этого мои знакомые мне все твердили, что надо идти, покреститься, и будет у меня благо, деньги и удача. На что я отвечала одно:-"МЕНЯ К БОГУ НОГИ САМИ ПРИВЕДУТ!" Вот и настал тот момент истины моей!После этого диалога с ней я прямиком побежала в храм и побеседовала с батюшкой, и на следующий день и пришла на таинство крещения. После церемонии я с каждым днем чувствовала свое улучшение, и все ПРОШЛО! В храме на службе я просила Господа, чтобы он эту девушку не наказывал, простил ее, что она делает, сама не ведает что... Но, видимо, не угодно это было Богу, мне жаль.Первое, что с ней случилось, - она попыталась свести счеты с жизнью, перерезав вены, потом у нее произошел выкидыш на 20 неделе беременности. И потом она скинулась с пятого этажа по неведомой причине( и как два года уже в земле сырой. Мне ее искренне жаль: молодая, красивая, зачем делать зло таким образом, я не понимаю. Я мысленно молюсь за ее покойНо самое главное - я пришла к Богу, он помог мне и помогает до сих пор! Я встретила хорошего человека благодаря Богу! Я теперь по-своему счастлива!Всем вам добра! Да хранит вас Господь!Автор: Люсьена.

Ключевые слова: Блондинка пустой снимок кафе смерть бог

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