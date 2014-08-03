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Истории из жизни

Бог есть

Хочу поделиться своей историей из жизни о том, что бог есть. Что есть силы, которые могут и сделать нам плохо, но если верить, то ... Начну свою историю...

Было это лет пять назад, пошла я с подругой в кафе (кстати, был праздник - день полиции), заходим мы в заведение, а там в центре зала красивая блондинка с бокалом красного вина в руках! А мужчины-самцы все лицезреют, хотят ее глазами, мыслями. И тут захожу я, тоже блондинка. Мужчины переключаются на меня, и та, видимо, не растерявшись, просто-напросто выливает бокал красного вина на мою белую кофточку!

Я ей говорю, мол, зачем ты это демонстративно сделала, на что она мне матами отвечает: "Да пошла ты...". У нас завязывается физическая потасовка, из которой ее увозят в больницу зашивать разбитую голову, а я переоделась и продолжила свою гулянку...

Но чувство совести меня не покидало, поэтому я нашла ее в социальных сетях и в виде смс-сообщения попросила у нее прощения. На что она мне ответила положительно и даже добавилась в друзья. Настал май месяц, я с каждым днем чувствую себя хуже и хуже. Недуг мой заключается в том, что я не могу сделать вдох, дышать нет возможности. Знакомые, встречающие меня, говорили, что у меня глаза как будто пустые.

Я пошла к врачу, сделала всевозможные анализы, врач сказал, что прям сейчас на олимпиаду в Сочи! Все хорошо. Но тогда и там во время обследования у меня произошел случай, а значения я не придала.

Пришла делать флюорографию, снимают, значит, меня, а снимок пустой! Повторяют это еще пару раз - ПУСТО! Зовут человека, стоящего в очереди, делают ему - все хорошо у него, и тут я про себя говорю (прошу заметить, я была на тот момент не крещеная): "Ну, Господи, сделай хоть что-то!", и все, снимок сделался.

И вот я иду по городу на последнем, грубо говоря, вздохе, останавливается машина, а из той машины та девушка, с которой мы подрались в кафе, выглядывает, и она спрашивает меня так сразу: "Как здоровье-то?" А я отвечаю, что все нормально. Так она добавляет фразу: "СКОРО НЕ БУДЕТ!!!" И тут приходит мне мысль (а у нас край богат такими делами, как бабушки и колдуньи), что сделано на меня что-то, и сразу только помощи просить - это идти к богу!

До этого мои знакомые мне все твердили, что надо идти, покреститься, и будет у меня благо, деньги и удача. На что я отвечала одно:-"МЕНЯ К БОГУ НОГИ САМИ ПРИВЕДУТ!" Вот и настал тот момент истины моей!

После этого диалога с ней я прямиком побежала в храм и побеседовала с батюшкой, и на следующий день и пришла на таинство крещения. После церемонии я с каждым днем чувствовала свое улучшение, и все ПРОШЛО! В храме на службе я просила Господа, чтобы он эту девушку не наказывал, простил ее, что она делает, сама не ведает что... Но, видимо, не угодно это было Богу, мне жаль.

Первое, что с ней случилось, - она попыталась свести счеты с жизнью, перерезав вены, потом у нее произошел выкидыш на 20 неделе беременности. И потом она скинулась с пятого этажа по неведомой причине( и как два года уже в земле сырой. Мне ее искренне жаль: молодая, красивая, зачем делать зло таким образом, я не понимаю. Я мысленно молюсь за ее покой

Но самое главное - я пришла к Богу, он помог мне и помогает до сих пор! Я встретила хорошего человека благодаря Богу! Я теперь по-своему счастлива!

Всем вам добра! Да хранит вас Господь!

Автор: Люсьена.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:06
Вчера, 17:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 713Комментарии: 9
+3

Ключевые слова: Блондинка пустой снимок кафе смерть бог

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 18:34
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7637|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
Что это было? facepalm
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Долгопят
Вчера, 19:07
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 223
Это из журнала "Смехач".Особенно мне полюбилось",..Но чувство совести меня не покидало.." и "..., снимают, значит, меня, а снимок пустой! .."- нету рёбрафффф, нету!!!!!( я уже не обращаю внимание , что изображение не выводится потерпевшему на обозрение в процессе " съёма" , так сказать..
Очень смешное повествование..редкий юмор...
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#3 написал: Гюльнара
Вчера, 20:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 137
Чувство совести - великое чувство!
Зарегистрирован: 7.10.2016
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:22
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7637|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
У меня впечатление, что Люсьена (Автор) - тролль. А данный текст - пародия на православные агитки.
Или я слишком хорошо о людях думаю?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#5 написал: Калина74
Вчера, 21:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (138|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 446
И как заключительный аккорд сего гимна православнутых: "Миром Господу помооолимсяяя" ))))) Хорошая история от наивного автора
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#6 написал: Arhip
Вчера, 21:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 79
А как она ее в соцсетях нашла интресно? Нет, есть вариант что она в больнице ее навестила, но в истории об этом ни слова. Да и то вряд ли дадут врачи информацию о ней.

Еще интересно - переоделась и продолжила гулянку. У нее комплект сменной одежды? Ну допустим. Только вот после такого ее минимум из ресторана выставить должны. Или в полицию забрать. Или она сама из полиции?
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:00
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1704|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 223
Цитата: Летяга
У меня впечатление, что Люсьена (Автор) - тролль. А данный текст - пародия на православные агитки.
Или я слишком хорошо о людях думаю?

Нет, это пародия на блондинок.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#8 написал: guerra
Вчера, 22:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 97
если это не стеб и не тролль-паста, то это просто звездец, товарищи. простите, повествование из жизни умственно-отсталой гопницы, поехавшей крышей.
Зарегистрирован: 30.08.2015
#9 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:47
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1704|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 223
Покуда я прелестна,
Ты, Боже, мой жених,
Ты любишь, как известно,
Красоток из простых.
И ты простишь монашку,
От собственных щедрот,
Что он, меня монашку,
Пощиплет и пожмёт.
Монашку молодому..
Не старому козлу,
Ведь ты и сам такому,
Был рад бы ремеслу!
Ты старцев приберая,
Суров..,Но справедлив!
При том не забывая,
Монашек, мой ретив!
Рассказ в исповедальне,
Придумал ты умно,
Ведь под кустом и в спальне,
Веду себя грешно.
Покаяшься разочек,
Пошепчешь на ушко,
А там уже дружёчек,
И снова жить легко!

Люблю тебя я- Боже,
Хожу к тебе во храм,
А дальше, что попросит,
Всё дьяволу отдам.
Ницше.
(Извиняюсь за ошибки, лень искать, написала по памяти.)
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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