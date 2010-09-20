Нехорошее место

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Трупный яд Просмотров: 1 338 Комментарии: 12 +29 Сегодня, 09:02 by

На окраине города было когда-то кладбище. Старики говорили, что там уже никто не появлялся много лет - в смысле родственники умерших. Такое вот старое было. Ну, администрация решила его снести. Пригнали технику, все срыли и увезли. Говорили, что хотели строить что-то, но тут Союз развалился и не до строительства стало. Брошенный кусок разрытой земли стал зарастать травой и кустами. И был местом аномальным, в своем роде. Все бомжи города там помирали. Перебирались туда, строили какой-нибудь шалашик или хибарку - и быстренько помирали. И двух недель там никто из них не прожил. И все старое зверье - собаки да кошаки - туда сползалось помирать, под каждым кустом по тушке лежало, в теплое время запах соответствующий был.А потом землю эту администрация продала кому-то. И владелец решил там особняк отгрохать.Мы туда пришли крышу металлочерепицей крыть, когда, естественно, стены уже стояли. И тогда уже народ, там работавший, был каким-то нервным. Поговаривали, что мерещится всякое. И лучше одному не ходить - все норовит на человека упасть, зацепиться. А то и ударить током в комнате, где вообще электрического ничего нет. Ну, мы полезли на крышу, стали опоры ставить, балки класть, стропила выставлять.В тот день начали только затягивать пленкой низ крыши, собирались начать бить обрешетку. А внизу работала другая бригада, проводили проводку перед отделкой стен. Без электричества, конечно, - крыши-то нет еще, просто провода по стенам развешивали. Ну, и мужик один, Михалыч, зашел в комнату. И не вышел оттуда. Мужики туда заглянули - пусто, нету Михалыча. Куда делся - непонятно, ни окон, ни дверей других в комнате не было. Возле единственного выхода из нее вся бригада была, как зашел - все видели, а чтоб выходил - никто не видел.Мы о подробностях позже узнали. А так прижимными досками пленку прихватываем и слышим внизу топот и крики:- Михалыч!Бегают по дому и орут, зовут его. Мы слезли, мол, что за шум у вас тут? А нам эту историйку рассказали. Мы затылки почесали - хрен его знает, чего делать-то? Вроде бы даже полицию вызывать резона нет - может, Михалыч незаметно утёк в магазин, например. За куревом. Может же такое быть - да еще как может. Потому кипиш поднимать не стали, пошли дальше работать.Михалыч не появился на следующий день. И через день. И вообще, прошла неделя, а Михалыча ни дома нет, ни у знакомых. Жена его в полицию обращалась, но менты приехали, вопросы в стиле "а когда вы его видели в последний раз? А может, он что-то говорил, собирался куда?" позадавали и уехали. Больше никакой суеты с их стороны не было.Пока через неделю Михалыч не нашелся. На участок заранее было привезено несколько камазов песка. И под одной из куч его и нашли. Начали песок на штукатурку брать - и дорылись до Михалыча, который под всей кучей и лежал, в самом низу. Кучу с одного конца срыли до половины - и на ноги его наткнулись. Поначалу на Михалыча и не подумали - куча-то еще до его пропажи лежала, дождями песок прибило, сгладило, совершенно нетронутая куча была, до того как песок брать стали. Полицию вызвали, прокуратура приехала. Установили, что, по свидетельским показаниям, куча нетронутая, песок поковыряли криминалисты - плотный, слежавшийся. Решили, что с "Камаза" прям на человека песок вывалили. А потом откопали, а это Михалыч оказался. Всех этим фактом в ступор ввел, Царство ему Небесное.Как-то все улеглось, работать надо - вышли на работу. И тут снова хрень какая-то. Подвал под домом большой, много комнат. Что там предполагалось разместить - владелец никому не докладывал, от того понятия не имею. Начал в том подвале коллег своих Михалыч окликать. Ну, голос его. Крикнет:- Саня!И тишина. Голос Михалычев, все на том сходились. Да только помер он уже. Нервы у мужиков натянулись. А потом один из них обосрался. Без всяких фигур речи, а натуральным образом - в штаны. Стоял бедняга, в узком закутке, стену штукатурил. Перед ним стена, сбоку стена, за спиной стена. И тут из-за спины, прямо в ухо, голос Михалыча:- Пошел прочь!Стали работяги-отделочники напиваться. Мерещиться им стало всякое. Мол, движется что-то в темноте, словно ходит кто-то. В одной из комнат воды целая лужа откуда-то взялась и не сохла.А потом один из работяг просто лопату взять хотел, штукатурку в ведро из тачки перекинуть. Так его тряхнуло, словно током - замертво с сапог вылетел. Тут снова полиция, разбирательство. Нам тоже голову морочили. Словно нам с крыши виднее, что внутри дома творится. После этого остатки бригады на работу выходить отказались. Пока нашлась новая бригада - мы крышу уже доделывали, успели новичкам рассказать, что тут делается, последние листы закрутили. И свалили от греха оттуда. Когда хозяин с нами рассчитывался, намекал, что ему еще гараж и баньку крыть надо будет, когда построит их тут. Ну, мы отказываться не стали. Только хрен туда пойдем, пусть других ищет.

Ключевые слова: Кладбище смерть голоса странное авторская история

Другие, подобные истории: