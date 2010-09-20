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Истории из жизни

Нехорошее место

На окраине города было когда-то кладбище. Старики говорили, что там уже никто не появлялся много лет - в смысле родственники умерших. Такое вот старое было. Ну, администрация решила его снести. Пригнали технику, все срыли и увезли. Говорили, что хотели строить что-то, но тут Союз развалился и не до строительства стало. Брошенный кусок разрытой земли стал зарастать травой и кустами. И был местом аномальным, в своем роде. Все бомжи города там помирали. Перебирались туда, строили какой-нибудь шалашик или хибарку - и быстренько помирали. И двух недель там никто из них не прожил. И все старое зверье - собаки да кошаки - туда сползалось помирать, под каждым кустом по тушке лежало, в теплое время запах соответствующий был.
А потом землю эту администрация продала кому-то. И владелец решил там особняк отгрохать.
Мы туда пришли крышу металлочерепицей крыть, когда, естественно, стены уже стояли. И тогда уже народ, там работавший, был каким-то нервным. Поговаривали, что мерещится всякое. И лучше одному не ходить - все норовит на человека упасть, зацепиться. А то и ударить током в комнате, где вообще электрического ничего нет. Ну, мы полезли на крышу, стали опоры ставить, балки класть, стропила выставлять.
В тот день начали только затягивать пленкой низ крыши, собирались начать бить обрешетку. А внизу работала другая бригада, проводили проводку перед отделкой стен. Без электричества, конечно, - крыши-то нет еще, просто провода по стенам развешивали. Ну, и мужик один, Михалыч, зашел в комнату. И не вышел оттуда. Мужики туда заглянули - пусто, нету Михалыча. Куда делся - непонятно, ни окон, ни дверей других в комнате не было. Возле единственного выхода из нее вся бригада была, как зашел - все видели, а чтоб выходил - никто не видел.
Мы о подробностях позже узнали. А так прижимными досками пленку прихватываем и слышим внизу топот и крики:
- Михалыч!
Бегают по дому и орут, зовут его. Мы слезли, мол, что за шум у вас тут? А нам эту историйку рассказали. Мы затылки почесали - хрен его знает, чего делать-то? Вроде бы даже полицию вызывать резона нет - может, Михалыч незаметно утёк в магазин, например. За куревом. Может же такое быть - да еще как может. Потому кипиш поднимать не стали, пошли дальше работать.
Михалыч не появился на следующий день. И через день. И вообще, прошла неделя, а Михалыча ни дома нет, ни у знакомых. Жена его в полицию обращалась, но менты приехали, вопросы в стиле "а когда вы его видели в последний раз? А может, он что-то говорил, собирался куда?" позадавали и уехали. Больше никакой суеты с их стороны не было.
Пока через неделю Михалыч не нашелся. На участок заранее было привезено несколько камазов песка. И под одной из куч его и нашли. Начали песок на штукатурку брать - и дорылись до Михалыча, который под всей кучей и лежал, в самом низу. Кучу с одного конца срыли до половины - и на ноги его наткнулись. Поначалу на Михалыча и не подумали - куча-то еще до его пропажи лежала, дождями песок прибило, сгладило, совершенно нетронутая куча была, до того как песок брать стали. Полицию вызвали, прокуратура приехала. Установили, что, по свидетельским показаниям, куча нетронутая, песок поковыряли криминалисты - плотный, слежавшийся. Решили, что с "Камаза" прям на человека песок вывалили. А потом откопали, а это Михалыч оказался. Всех этим фактом в ступор ввел, Царство ему Небесное.
Как-то все улеглось, работать надо - вышли на работу. И тут снова хрень какая-то. Подвал под домом большой, много комнат. Что там предполагалось разместить - владелец никому не докладывал, от того понятия не имею. Начал в том подвале коллег своих Михалыч окликать. Ну, голос его. Крикнет:
- Саня!
И тишина. Голос Михалычев, все на том сходились. Да только помер он уже. Нервы у мужиков натянулись. А потом один из них обосрался. Без всяких фигур речи, а натуральным образом - в штаны. Стоял бедняга, в узком закутке, стену штукатурил. Перед ним стена, сбоку стена, за спиной стена. И тут из-за спины, прямо в ухо, голос Михалыча:
- Пошел прочь!
Стали работяги-отделочники напиваться. Мерещиться им стало всякое. Мол, движется что-то в темноте, словно ходит кто-то. В одной из комнат воды целая лужа откуда-то взялась и не сохла.
А потом один из работяг просто лопату взять хотел, штукатурку в ведро из тачки перекинуть. Так его тряхнуло, словно током - замертво с сапог вылетел. Тут снова полиция, разбирательство. Нам тоже голову морочили. Словно нам с крыши виднее, что внутри дома творится. После этого остатки бригады на работу выходить отказались. Пока нашлась новая бригада - мы крышу уже доделывали, успели новичкам рассказать, что тут делается, последние листы закрутили. И свалили от греха оттуда. Когда хозяин с нами рассчитывался, намекал, что ему еще гараж и баньку крыть надо будет, когда построит их тут. Ну, мы отказываться не стали. Только хрен туда пойдем, пусть других ищет.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:02 by Трупный ядПросмотров: 1 338Комментарии: 12
+29

Ключевые слова: Кладбище смерть голоса странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: dinka
Сегодня, 12:57
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 671
Неужто правда?
+
Зарегистрирован: 20.09.2010
  
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 13:19
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 659
Действительно нехорошее место.+
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#3 написал: Morskaya Pehota
Сегодня, 13:36
0
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Комментариев: 452
Такую историю только в Ералаш)
Зарегистрирован: 2.09.2013
 
#4 написал: Татушка
Сегодня, 14:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Мда... Жалко конечно рабочих, но они , которые живы остались, разъедутся и думать забудут об этом месте! А вот хозяину этого дома, на этой земле жить придется... Вот уж кому явно не позавидуешь))) За историю плюс конечно!!!
Зарегистрирован: 16.07.2017
#5 написал: Okotaen
Сегодня, 14:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 196
Как-то не по себе после прочтения истории стало, реально, чертовщина там. Как, интересно, хозяин строящегося особняка, всё ещё в нашем мире или переселился в другой вслед за Михалычем?.. crying
Зарегистрирован: 18.01.2010
#6 написал: Элиния
Сегодня, 14:26
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 138
Цитата: Okotaen
Как, интересно, хозяин строящегося особняка, всё ещё в нашем мире или переселился в другой вслед за Михалычем

Может там какая Баба-Яга, участочек прикупила. Неужели не знал хозяин сего участка, что здесь кладбище было, да еще и когда фундамент копали... неужто не наткнулись на кости, а запах соответствующий, как сказано в тексте. Не думаю, что все убрали. Так что из разряда творческие, по-моему.
Зарегистрирован: 5.05.2017
#7 написал: Жудит
Сегодня, 15:17
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 127
Хорошая история, автору спасибо.
Зарегистрирован: 17.11.2013
#8 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:14
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Публикаций: 2
Комментариев: 241
Такую историю Черноброву продать можно, с координатами-то)))
Вот бы его так нашли. В песке-то.)
Автор, а мусора-то должны были так вас всех там опросить, что вы бы еще заикались немножко, если бы не сели. Как они у себя там отчеты напишут-то? Пропал и телепортировался в слежавшийся песок?
Зарегистрирован: 25.10.2016
#9 написал: kusi
Сегодня, 17:39
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 409
История жесть! +
А вот хозяину этого дома, на этой земле жить придется... Вот уж кому явно не позавидуешь

Да он по моему дискомфорта не чувствует совершенно)в планах гараж и банька))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#10 написал: Talisha
Сегодня, 17:47
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Репутация: (949|0)
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Комментариев: 2 142
Да уж, какая жизнь будет потом в этом особнячке...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#11 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:17
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Репутация: (1632|-1)
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Ну В.Черноброва не стоит приплетать, не стало его с полгода назад, а вот то, что менты ни на кого не навесили свеженький труп, когда под боком пара бригад подходящих кандидатов и хозяин стоительства тут же - это и правда мистика.
Не могут они просто так дело закрыть, когда на стройплощадке труп образовался, даже за несчастный случай крайнего назначат.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#12 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 18:48
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Публикаций: 14
Комментариев: 71
Не знаю, как насчет мистики, но в нашем городе совершенно реально срыли кладбище и на его месте собирались стоить высотки. Место в черте города, земля дорогая..
Кладбище закрыто в 41-м году, там еще мемориал был павшим в Первую мировую.
Выкопали останки и повыкидывали их вокруг, вот идешь, а на земле -кости валяются.
Было много возмущений, жалобы в прокуратуру писали и еще куда-то.
При этом парочка местных депутатов рьяно так остаивали снос кладбища. Вероятно, совсем-совсем бескорыстно laughing
Но в итоге там ничего так и не построили. Зато памятники снесли почти все, захоронения в основном там и остались.
Вот не знаю, есть ли там привидения.
Зарегистрирован: 23.04.2014
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