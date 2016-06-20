"Я заберу твою дочь"

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:16

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Шарлотта Корде Просмотров: 915 Комментарии: 8 +12 Вчера, 13:16 by

Эту историю много лет назад мне рассказала знакомая моей мамы, женщина по имени Гюльнара.Жила она в другом городе, а работала, как и многие в те годы, челночницей. В одной из таких поездок она познакомилась с мамой, подружилась и впоследствии часто бывала у нас в гостях, когда приезжала в гости.Внешность у Гюльнары была необычной. Характерные славянские черты лица сочетались со смуглой, желтоватой кожей и слегка раскосыми черными глазами. Ей было, вероятно, лет 45, но волосы были абсолютно седыми, точно у древней старушки. Она была абсолютно непьющей, довольно большая редкость в те годы.Об этой женщине ходили всевозможные слухи. Злые языки уверяли, что она была алкоголичкой, которая "зашилась", а также выдумывали про нее разные истории, якобы она кого-то убила спьяну, сидела в тюрьме и тому подобное. Но все сходились на том, что в ее жизни была какая-то драма.Позже я узнала, что все это злостная клевета, Гюльнара - трезвенница от рождения, желтоватый цвет кожи - природный, но, тем не менее, в жизни ее действительно случилась трагедия.Постепенно оттаяв, она начала рассказывать о себе. И вот то, что она поведала.Мама ее была китаянкой, безумно влюбившейся в русского солдата. Настолько, что сбежала от семьи, бывшей против этого брака, и позже переехала в СССР. А имя и не русское, и не китайское - Гюльнара - она выбрала для своей дочки потому, что оно ей очень понравилось.Когда-то у Гюльнары была старшая сестра, которая мечтала, как и многие женщины, о семье и браке. Но неожиданно совсем молодая сестра заболела какой-то легочной болезнью и скончалась, так и не осуществив мечты.Прошло много лет, Гюльнара побывала замужем, но неудачно, одна воспитывала дочь. Свою девочку она просто обожала, та была очень умной и хорошо училась.Когда ее дочери было девять лет, Гюльнаре приснился страшный сон. Как будто к ней пришла давно покойная сестра и начала хвастаться, что на том свете вышла замуж и родила ребенка. Гюльнара попросила познакомить ее с семьей, и тут умершая сестра неожиданно подвела к ней ее же, Гюльнарину, дочку Аню.- Так ведь это моя! - возмутилась женщина во сне.- Ну уж нет! - ответила сестра. - Теперь моя будет. Я заберу твою дочь!Гюльнара проснулась, не на шутку испуганная этим сном.День прошел так, как и обычно, но к вечеру у девочки вдруг поднялась температура. Вспомнив про сон, мать не на шутку занервничала.В это время поликлиника уже не работала, но неподалеку находилась больница. Схватив дочь, Гюльнара побежала туда.Встретила ее какая-то злая и заспанная медсестра. Врача на месте не оказалось.Взяв девочку, медсестра сделала ей какой-то укол и ушла.Почти сразу же после этого дочка громко застонала, ей явно стало плохо. Испуганная Гюльнара начала звать на помощь, но никто не приходил. Девочка скончалась на руках у матери до того, как медсестра вернулась.Страшный сон сбылся...Убитой горем матери было не до расследования. Похоронив дочь, она попыталась отвлечься работой. Но год спустя неожиданно встретила другую медсестру из той же больницы, которую немного знала раньше. Та уволилась как раз в разгар событий и о дальнейшем не знала.Первое, о чем спросила старая знакомая, было: посадили ли ту медсестру, что делала укол?Только тогда Гюльнара поняла, что дочь ее скончалась от ошибки медработницы, что все в больнице знали об этом уже на следующий день и обсуждали, но решили своих не выдавать, а потому дело замяли. На всякий случай, однако, ту медсестру уволили.Разъяренная женщина решила разобраться с обидчицей. Выяснила, где та живет, и отправилась туда. Как она объясняла, хотела сначала поговорить, может, даже оттаскать за волосы, но убивать не собиралась.Бывшая медсестра проживала в маленьком частном домике на окраине. Был вечер, но свет внутри не горел. Гюльнара решила подкараулить хозяйку на пороге, спряталась у двери и стала ждать.Через некоторое время, однако, ждать ей надоело, и она замерзла. Так что Гюльнара поднялась на крыльцо и потрогала дверь.Дверь поддалась легко, оказалось, она была открыта. Женщина тихонько вошла внутрь, решив, что раз ей так повезло, караулить внутри.Сделав пару шагов, она обо что-то споткнулась... Что-то лежало на полу... Женщина щелкнула выключателем. То, что она увидела, заставило ее оцепенеть от ужаса. На полу, в луже застывшей крови, лежал труп той самой бывшей медсестры.Обезумев от ужаса, Гюльнара кинулась наутек.Ей не повезло, соседи видели странную женщину и сообщили милиции. Гюльнару арестовали.Однако выяснилось, что убил бывшую медсестру ее сожитель спьяну, и произошло это намного раньше, чем "мстительница" пришла.Сожитель был пойман и во всем признался и, в общем, Гюльнару отпустили в конце концов.Но эта история стоила ей здоровья и загубленной репутации. После пережитого у нее быстро поседели волосы, а слухи вокруг нее так и продолжали циркулировать.Вдобавок всю свою жизнь она так и мучилась сомнениями. Забрала ли ее ребенка сестра, как грозилась во сне, или его погубила она сама, слепо поверив в дурное предзнаменование? Ведь если бы в тот день она не побежала в больницу, ребенок остался бы жив.Но этого ей никто так и не сказал.

Ключевые слова: Сон предупреждение врачебная ошибка месть смерть авторская история

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