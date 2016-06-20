Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

"Я заберу твою дочь"

Эту историю много лет назад мне рассказала знакомая моей мамы, женщина по имени Гюльнара.

Жила она в другом городе, а работала, как и многие в те годы, челночницей. В одной из таких поездок она познакомилась с мамой, подружилась и впоследствии часто бывала у нас в гостях, когда приезжала в гости.

Внешность у Гюльнары была необычной. Характерные славянские черты лица сочетались со смуглой, желтоватой кожей и слегка раскосыми черными глазами. Ей было, вероятно, лет 45, но волосы были абсолютно седыми, точно у древней старушки. Она была абсолютно непьющей, довольно большая редкость в те годы.

Об этой женщине ходили всевозможные слухи. Злые языки уверяли, что она была алкоголичкой, которая "зашилась", а также выдумывали про нее разные истории, якобы она кого-то убила спьяну, сидела в тюрьме и тому подобное. Но все сходились на том, что в ее жизни была какая-то драма.

Позже я узнала, что все это злостная клевета, Гюльнара - трезвенница от рождения, желтоватый цвет кожи - природный, но, тем не менее, в жизни ее действительно случилась трагедия.
Постепенно оттаяв, она начала рассказывать о себе. И вот то, что она поведала.

Мама ее была китаянкой, безумно влюбившейся в русского солдата. Настолько, что сбежала от семьи, бывшей против этого брака, и позже переехала в СССР. А имя и не русское, и не китайское - Гюльнара - она выбрала для своей дочки потому, что оно ей очень понравилось.
Когда-то у Гюльнары была старшая сестра, которая мечтала, как и многие женщины, о семье и браке. Но неожиданно совсем молодая сестра заболела какой-то легочной болезнью и скончалась, так и не осуществив мечты.

Прошло много лет, Гюльнара побывала замужем, но неудачно, одна воспитывала дочь. Свою девочку она просто обожала, та была очень умной и хорошо училась.
Когда ее дочери было девять лет, Гюльнаре приснился страшный сон. Как будто к ней пришла давно покойная сестра и начала хвастаться, что на том свете вышла замуж и родила ребенка. Гюльнара попросила познакомить ее с семьей, и тут умершая сестра неожиданно подвела к ней ее же, Гюльнарину, дочку Аню.
- Так ведь это моя! - возмутилась женщина во сне.
- Ну уж нет! - ответила сестра. - Теперь моя будет. Я заберу твою дочь!
Гюльнара проснулась, не на шутку испуганная этим сном.

День прошел так, как и обычно, но к вечеру у девочки вдруг поднялась температура. Вспомнив про сон, мать не на шутку занервничала.
В это время поликлиника уже не работала, но неподалеку находилась больница. Схватив дочь, Гюльнара побежала туда.

Встретила ее какая-то злая и заспанная медсестра. Врача на месте не оказалось.
Взяв девочку, медсестра сделала ей какой-то укол и ушла.
Почти сразу же после этого дочка громко застонала, ей явно стало плохо. Испуганная Гюльнара начала звать на помощь, но никто не приходил. Девочка скончалась на руках у матери до того, как медсестра вернулась.
Страшный сон сбылся...

Убитой горем матери было не до расследования. Похоронив дочь, она попыталась отвлечься работой. Но год спустя неожиданно встретила другую медсестру из той же больницы, которую немного знала раньше. Та уволилась как раз в разгар событий и о дальнейшем не знала.
Первое, о чем спросила старая знакомая, было: посадили ли ту медсестру, что делала укол?
Только тогда Гюльнара поняла, что дочь ее скончалась от ошибки медработницы, что все в больнице знали об этом уже на следующий день и обсуждали, но решили своих не выдавать, а потому дело замяли. На всякий случай, однако, ту медсестру уволили.

Разъяренная женщина решила разобраться с обидчицей. Выяснила, где та живет, и отправилась туда. Как она объясняла, хотела сначала поговорить, может, даже оттаскать за волосы, но убивать не собиралась.
Бывшая медсестра проживала в маленьком частном домике на окраине. Был вечер, но свет внутри не горел. Гюльнара решила подкараулить хозяйку на пороге, спряталась у двери и стала ждать.
Через некоторое время, однако, ждать ей надоело, и она замерзла. Так что Гюльнара поднялась на крыльцо и потрогала дверь.
Дверь поддалась легко, оказалось, она была открыта. Женщина тихонько вошла внутрь, решив, что раз ей так повезло, караулить внутри.
Сделав пару шагов, она обо что-то споткнулась... Что-то лежало на полу... Женщина щелкнула выключателем. То, что она увидела, заставило ее оцепенеть от ужаса. На полу, в луже застывшей крови, лежал труп той самой бывшей медсестры.
Обезумев от ужаса, Гюльнара кинулась наутек.

Ей не повезло, соседи видели странную женщину и сообщили милиции. Гюльнару арестовали.
Однако выяснилось, что убил бывшую медсестру ее сожитель спьяну, и произошло это намного раньше, чем "мстительница" пришла.
Сожитель был пойман и во всем признался и, в общем, Гюльнару отпустили в конце концов.

Но эта история стоила ей здоровья и загубленной репутации. После пережитого у нее быстро поседели волосы, а слухи вокруг нее так и продолжали циркулировать.
Вдобавок всю свою жизнь она так и мучилась сомнениями. Забрала ли ее ребенка сестра, как грозилась во сне, или его погубила она сама, слепо поверив в дурное предзнаменование? Ведь если бы в тот день она не побежала в больницу, ребенок остался бы жив.
Но этого ей никто так и не сказал.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:16
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел
Вчера, 13:16 by Шарлотта КордеПросмотров: 915Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Сон предупреждение врачебная ошибка месть смерть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ана аю
Вчера, 13:41
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (946|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 052
Ужас какой! Теперь мучается женщина от всех этих вопросов. А как мед.сестра могла сделать инъекцию без осмотра и разрешения врача? Казуистика какая-то. Сейчас, конечно, скажут, что в нашей стране всё возможно. Но мед.сёстры, которые вот так халатно относятся к своим обязанностям, обычно лишний раз свою опу от стула не оторвут, не то, чтобы укол воткнуть.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#2 написал: Lynx
Вчера, 13:43
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2570|0)
Публикаций: 259
Комментариев: 1 576
Цитата: ана аю
Ужас какой! Теперь мучается женщина от всех этих вопросов. А как мед.сестра могла сделать инъекцию без осмотра и разрешения врача? Казуистика какая-то. Сейчас, конечно, скажут, что в нашей стране всё возможно. Но мед.сёстры, которые вот так халатно относятся к своим обязанностям, обычно лишний раз свою опу от стула не оторвут, не то, чтобы укол воткнуть.


У меня друг погиб из-за халатности. Лег с пневмонией. Вкололи то лекарство, на которое у него была аллергическая реакция, об этом было написано, но... Дело тоже замяли.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#3 написал: Talisha
Вчера, 15:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (947|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 129
Может быть, не побеги она в больницу, дочь дома умерла бы всё равно. Время пришло её, видимо, а сестра просто сообщила об этом во сне.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 16:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 33
Комментариев: 401
Страшная судьба,но и не стоило так близко принимать к сердцу приснившийся сон.Возможно тогда и судьба бы миновала этот порог страха за дочь. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#5 написал: Минди
Вчера, 17:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 531
Ох уж эти наши больницы disappointed Из-за врачебной ошибки погиб ребенок моей сестры. Когда моя бабушка попала в стационар, вечером у нее поднялось давление. Я пошла на пост и попросила медсестру измерить его . Эта "звезда" сидела за столом и непринужденно читала ориффлеймовский журнальчик. Услышав мою робкую просьбу, она пришла в ярось. Я услышала в свой адрес много чего"хорошего". Давление мерить эта мразь так и не пошла. В других сменах там были правда прекрасные девочки- медсестры. Но как говориться в семье не без урода. Надеюсь, эти ..уки будут гореть в аду долго и упорно! rage Плюс за историю.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#6 написал: Зонтик
Вчера, 18:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 15
Комментариев: 50
По-настоящему страшное в этой истории даже не то, что покойная сестра приснилась и сказала, что заберет дочь. Самое страшное - поступок этой медсестры. Не зря же говорят, что страшнее человека зверя нет. Никакие призраки и сущности не сравнятся с человеком в его озлобленности.
Истории без сомнения +++
Зарегистрирован: 20.04.2017
#7 написал: Arhip
Вчера, 18:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 41
Цитата: ана аю
А как мед.сестра могла сделать инъекцию без осмотра и разрешения врача?


Врачи тоже не лучше. Я в детстве разбил подбородок, начала гнить кость, пошло заражение крови. Температура под 40. Три раза вызывали скорую и три раза ставили диагноз - Грипп! Что-то кололи и уезжали. Потом уже дед, бывший КГБ-шник, по своим связям каких-то своих военных врачей вызвонил. Вот они уже разобрались что к чему и в больницу отправили. Еле откачали.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#8 написал: LudaM
Вчера, 22:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 309
А мне кажется так и суждено было быть, осталась бы дома - умерла бы дома, и тогда мать казнилась бы, почему не повезла в больницу... Жалко
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.