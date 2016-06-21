Когда гроб сошелся

"Чтобы гадание было успешным, прежде всего надо уяснить себе, что предсказать будущее невозможно, поскольку оно не определено. Невозможность эта полная и абсолютная. Единственное, что можно сделать, — это правильно истолковать то, что уже существует, но пока малозаметно. Любовники тянутся друг к другу задолго до своего первого поцелуя. Убийство зреет в приметах дружбы. Карцинома, которая на рентгеновском снимке кажется приставшей пылинкой, означает смерть. Многие кажущиеся случайности подготавливаются всем ходом событий".

Майкл Суэнвик.

Lynx Просмотров: 564 Комментарии: 6 +9 Вчера, 21:57 by

Здравствуйте, дорогие читатели. Хочу с вами поделиться историей, в которой нет явной мистики, ее не так много, но мне кажется, что в тех совпадениях, о которых я расскажу, все же что-то есть. Просто совпадения, накручивание себя или же предсказания - судить вам.Около года назад занялась индийским раскладом. Кто не знает, расскажу, что это карты-квадратики с разрезанными картинками. Какие картинки при раскладе совпадают, то и должно случиться, либо просто скрытая от глаз жизненная ситуация, к которой нужно приглядеться.Оговорюсь, что карты я не покупала, а сделала сама. Кропотливо и, так сказать, с любовью. Аккуратно нарисовала все картинки, ровно все разрезала и убрала в конвертик. Часто не гадаю, просто для себя, когда сомнение гложет и просто себя успокоить, либо друзьям "раскинуть" и маме. Даже муж иногда спрашивает, а вроде как во все это не верил, пока все выпавшее не начинало сбываться.Все бы это казалось баловством, любопытством, просто развлечением, но вот произошла еще пара таких "совпадений", только более серьезных.Бывшая коллега, с которой хорошо общаемся до сих пор, попросила, мол, разложи-ка мне, может, что карты подскажут."Помедитировала" я над ее фотографией, перемешала свои карты, разложила. И смотрю - половинки гроба сошлись. Ну, думаю, здравствуйте, приехали.К слову, тогда я только-только начала эти карты раскладывать и в обозначениях не очень, потому с этим гробом успокоила ее, мол, не переживай. Гроб - не прямо натурально смерть, просто нервы, болезнь, настроиться надо на лучшее. С этими словами и закончила.А буквально через два дня она пишет мне: "Юль, у меня дедушка умер. Две недели назад только встречались с ним. Вчера созванивались с мамой, он нас домой в гости ждал. Все так неожиданно случилось. Я все еще не верю".Припомнила она мне еще тот гроб, а я решила толкование пересмотреть. Перерыла интернет, посравнивала и поняла, что значение у меня неправильное было. Гроб этот приносит известие о скоропостижной смерти, смерти внезапной. Но это так, если кратко. Потом я уже переписала толкования и в дальнейшем "читала" значения внимательное.С коллегой еще поговорили, сошлись на том, что просто, может, случайность... совпадение. Просто да, так совпало.Со временем я про это позабыла, да и гадаю я, повторю, очень редко.Очень редко, но, как говорится, метко.Собиралась домой на Урал. Хотела на поезде, так как самолетов дико боялась, но выходных дали мало. Двое суток пути туда, двое суток обратно... Не вариант, короче говоря, и я все же осмелилась купить авиабилеты - желание увидеться с близкими значительно перевесило страх.Неделя до отлета, я сама не своя. Мужу начинаю ныть, что, может, я и дома посижу, может, билеты сдать. Думала, что не выдержу при взлете, и сердце мое провалится в район пятой точки.Ходила-ходила, ходила-ходила, косилась на свой конвертик. Вздохнула и решила разложить себе карты на дорогу. И, да, по закону жанра, ничего хорошего там я не увидела. В середине красовался гроб. Сошелся сразу - переворачивать не пришлось. "Ну вот, - думаю про себя с усмешкой, - помру скоропостижно, придет тебе, Вадим (муж), весточка с местных новостей".Вы не подумайте, что я ересь тогда думала и сильно накручивала, просто свои страхи преодолеть очень трудно. Особенно, если на встрече с твоим страхом только ты один.Но слетала я хорошо и, к своему удивлению, обнаружила, что летать очень здорово, оказывается. Мягкая посадка, мягкий взлет - хорошо, но перебороть свой страх - просто непередаваемое ощущение.И о том гадании, конечно, я опять позабыла. Позабыла, да ненадолго.У мужа недавно был день рождения. Работает он на заводе, а это вам не офис. Всем известно, что мужики в цехах любят по любому поводу проставиться и выпить за встречу, здоровье и тому подобное.Вот и в этот раз муж для коллег закупился, накрыл им в маленькой кафешке (находится на территории завода. Завод большой, судостроительный).С ним мы договаривались, что он посидит немного, а потом домой пойдет.Все бы ничего, но ближе к вечеру я начала нервничать. Все прибрала, на стол накрыла, время позднее уже, а в обещанное время его нет дома, телефон молчит. Я ему смс бесплатные скидываю, молчит. У меня как-то дурно внезапно на душе стало, я давай к соседям долбиться, телефон выпросила, чтобы позвонить.Набираю, руки трясутся. Еще думаю про себя, что я сильно разнервничалась, день рождения ведь. А когда муж ответил, я, сама от себя не ожидая, выпалила, что сию минуту жду домой. Вместо поздравлений столько ругани вылила на него и сбросила вызов.Потом уже извинялась перед ним, мол, не знаю, что нашло на меня, а он и говорит: "Да все нормально, я просто с Вовой там договаривался, завтра поеду к нему - надо помочь дрова расколоть".Поговорили, да и забыли. Соседей пригласили. День рождения отпраздновали, а ночью звонок от того самого Вовы. Муж отвечает, а вместо Вовы жена его говорит:- Вадим привет, а Вовы больше нет.- В каком смысле? - муж понять ничего не может, а я тоже - сижу и вслушиваюсь.- В прямом! Умер Вова!- Как умер?! Ты пошутила сейчас?!- Какие шутки, Вадим? Нет его, понимаешь! Поезд сбил! Насмерть! На перегоне сейчас стоим, а тебе, Вадим, спасибо большое!И трубку бросила.Муж телефон из рук выронил, сидит в ступоре. Я тоже, понять ничего не можем.Оказывается, когда Вадим с работы ушел, банкет имел продолжение до состояния нестояния. В прямом смысле. А Вове тому скинулись на такси до самого дома (он на электричке добирался), так из такси он у вокзала решил выскочить. Сел на электричку, но в электричке его переклинило, и он вышел на три остановки раньше и ничего лучше не придумал, как идти до перегона прямо по путям. Два товарных поезда, шедшие мимо не в одно время, его не задели, но вот два пассажирских пошли в одно время с обеих сторон, и Вову затянуло под поезд. Скончался мгновенно - его просто разорвало.Для меня это было так неожиданно, я не могла поверить, так как вроде недавно мы с мужем и с ним сидели в кафе, да и Вадим так с ним сдружился, столько было планов, а тут вот так... обрубилось все в один миг.Вспомнила я гроб тот в раскладе, думала, что все пройдет, а вот опять "совпало". "Совпало" ужасно, неожиданно и страшно.Вадим себя винит, что сам его не проводил, а я виню себя, что, может, не накричала бы, то... хотя... может, предчувствие было. А с другой стороны, что случилось, того не исправишь уже никак, но в таких ситуациях всегда начинаешь думать, мол, а если бы я... то, может быть...Думала над предсказаниями карт. Много чего совпадало. Гроб выскакивал и у другой подруги, а через некоторое время она сообщила мне, что от остановки сердца скончалась ее соседка-бабушка, которая была ей родней матери. Подруга просто зашла на чай и нашла уже мертвой.Но не только плохое воплощалось в жизнь, было и хорошее, но это хорошее мы запоминаем редко, только страшные события глубоко и надолго врезаются в память.Просто случайностями это назвать трудно... Постоянная череда совпадений? Настрой мыслей на такую волну? Или же карты, сделанные своими руками, в которых ты, может, вложил частицу себя, предсказывают ход событий?Если да, то все это напоминает хитросплетения жизни - исход ты знаешь, но не понимаешь, откуда ждать, потому присматриваешься и подготавливаешься, так сказать, или вовсе забываешь об этом, а итог все равно один.Сама я этот итог сформулировать не могу, потому скажу словами с эпиграфа - перед тобой раскрывают завесу настоящего. Тебе кажется, что это будущее, но это не так. Это настоящее, оно уже идет, схватывается цепочкой событий, которые пока кажутся случайностью, а карты дают возможность лишь присмотреться.Такая вот история. Извините за сумбурность, может, просто под конец правильно не смогла сформулировать - мысли роятся в голове. Но все остальное рассказала так, как было, а верить в те "совпадения" или нет - решать вам.

Ключевые слова: Гадание предсказание расклад карты гроб смерть авторская история

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