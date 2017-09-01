История из моей жизни о необъяснимом происшествии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 357 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 08:07 by

Когда я родилась, моя бабушка уже умерла, и эту историю мне рассказывали родители и тётушки.Бабушка Маша (папина мама) была тихой женой и матерью семерых детей. Она усердно хозяйствовала на своем подворье, как и другие крестьяне в послевоенной (50-е годы) деревне. Можно было прокормиться только своим хозяйством, и поэтому держали птицу, скотину, обрабатывали сады, огороды. Вставали рано, ложились поздно, работали много.Так вот морозным утром на Святки (уточняю, так как она потом рассказывала, что сначала не испугалась, потому что подумала, что это ряженные со вчерашнего еще гуляют) бабуля вышла за ворота с ведрами и коромыслом, чтобы принести воды и напоить скотину. Знаете, такое зимнее утро, когда уже не темно, но еще и не совсем рассветало. К ней откуда ни возьмись подходит незнакомый (что уже странно, в деревне, где все друг друга знают) мужчина в длинном пальто с высоко поднятым воротником и надвинутой шапке и спрашивает вкрадчиво: "За водой собралась?" Она, разумеется, отвечает утвердительно. На что мужчина говорит: "Ну, пойдем, я тебя провожу", затем берет её под локоток и дальше, как в дурном сне: о чем он ей говорил, о чем спрашивал, что она ему отвечала, Маша ничего не вспомнила потом, рассказывала только, что ноги её как будто не касались земли, пока они двигались к колодцу, держал он её за локоть властно и жестко, и сама не своя она даже не сопротивлялась.Очнулась от лютого холода и, оглядевшись, увидела себя, сидевшей на обледенелой доске у колодца с опущенными вниз ногами... Как она туда попала, куда делся незнакомец, ощущение руки которого она все еще чувствовала на своем предплечье... Один колодец находится рядом с домом в 20 метрах, второй далеко (на котором она себя "обнаружила"), на другом конце улицы...Что это было? Что за нечисть хотела утопить женщину в колодце?Надо сказать, что бабуля была человеком верующим, очень добрым и отзывчивым, все, говорят, её любили, и слова дурного не слышали от нее, даже детей своих многочисленных пальцем не трогала и голос не повышала - опять же, как родственники и односельчане рассказывают. Вот такая история.Автор: Юлия Сонина.

Ключевые слова: Бабушка деревня незнакомый мужчина колодец страх ужас

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