Деревенские истории. Неспокойные 90-е

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Вчера, 19:22

Причина: Стилистика автора сохранена

Geogirl Просмотров: 590 Комментарии: 5 +17 Вчера, 19:22 by

Еще одна небольшая история про мое село.90е годы – неспокойное и непростое время для нашей страны, недаром это время называют лихим. В советское время село было большим, процветающим, а вот с наступлением нового времени пришло в упадок хозяйство, молодежь стала подаваться в города на заработки, приезжаю в деревню только в отпуск, чтобы помочь с хозяйством. А надо сказать, что практически у всех жителей была и птица, и скотина, огороды. Жили небогато, но дружно.И вот к одной женщине приезжал отдохнуть ее сын Вася (имя изменено). Он, в отличии от большинства, стал состоятельным, «крутым» как тогда говорили, а говоря по-простому – бандитом, «крышевал» какие-то палатки в городе.Приезжал в село и ходил важный: с цепью на шее, хамил еще вчерашним друзьям.И вот повадился он приезжать регулярно с «братвой», пили много, отдыхали, пугали своим видом местных. Да и кто его мог приструнить? Вся молодежь в городе все время, в селе одни старики да дети, ну еще немного подростков, а тут здоровые лбы. Отремонтировал он дом своей матери, стал приезжать пару раз в месяц, и каждый приезд: это дебоши.Не стал исключением и тот памятный день.Приехал со своими друзьями на машинах, взяли много еды, много выпивки. Поехали на поляну (место то красивое, рядом река, лес!), но к вечеру не вернулись, не вернулись и к утру. Мать Васьки-бандюги (так его местные за глаза называли) стала волноваться, да никто не захотел с ней пойти и поискать сына с его непутевой компанией. Но к вечеру сжалились над женщиной, пошли с ней две соседки и мой дедушка Иван. Нашли они полянку со следами пиршества: сор, грязь, много пустых бутылок и объедков, а самих дебоширов не нашли, хотя машины стоят. Решили, что непутевые где-то продолжили свой банкет. Но и на следующий день никто не вернулся.Тут уж всполошились, сообщили в милицию, собрали поисковый отряд. Дебоширов нашли спустя три дня, в лесу. Одного мертвого, а еще трое потеряли разум, их сразу же в областную больницу отправили. Милиция никак не могла получить вразумительный ответ. Все трое говорили одно: увидели у магазина девчонок из соседской деревни, позвали с собой. Девчонки с ними посидели, выпили, а потом стали отказывать бандитам в близости. А разве «конкретный пацан» отказ принимает? Стали применять силу, да девчонки убежали в лес. Дебоширы за ними. Поймали, совершили над девушками нехорошее дело, а дальше…Вот выслушав вторую часть истории, милиционер и отправил всех троих в больницу с мягкими стенами.Далее рассказ Васи:«Ну, мы девкам денег предложили, чтобы реветь перестали, как вдруг туман какой-то спустился, лес потемнел. А как исчез - смотрю и девок нет нигде, только я с мужиками. Хотели уже к машине пойти, а тут вышел какой-то хрыч старый. Сам плюгавый, старый, а стал нас упрекать: что, мол, вы наделали окаянные?! Как смели тут девок насиловать?! А в городе что творите?!» Ну, я и ударил деда по лбу, а ему ничего не сделалось! Захохотал он жутко, не как человек! Сначала басом, а потом все звонче, тоньше, и громко-громко! Хохочет, а лицо у него стало уже не человеческая, морда стала как у пса или лисы, вытянулась, глаза уже черные совсем, зрачков нету! В лесу тишина, а эта тварь смеяться закончила, и говорит голосом каким-то странным: «Ну, молодежь, делов наделали, теперь ответите мне за все!»Гроза началась, темно как ночью, а из-за деревьев на нас с мужиками побежали какие-то твари непонятные, мелкие как дети, лохматые, а руки длинные, тонкие, с когтями. Вместо лиц морды как у зверей, пасти большие, с зубами. Мы от них в рассыпную, а они бегут, догоняют. Петьку схватили, стали драть его когтями. Я убежал, но всю ночь за мной гонялись, потом упал, не помню, что было».Такими и нашли дебоширов, все расцарапанные, с ранами. Тот, кто умер, как показало вскрытие, умер от разрыва сердца, а остальные отделались ранами.Оставили их лечиться в больнице надолго, врач поставил всем белую горячку. Выбор-то был небольшой: или в дурдоме сидеть или идти в тюрьму за изнасилование. Но какие-то их «городские друзья» «дали на лапу», и всех троих просто подлечили в больнице и отпустили.Когда вышли из больницы уже в рэкет не вернулись. Один вскоре умер, второй уехал куда-то в Сибирь к родственникам, а Вася-бандюга вернулся в село. Только другим совсем. Стал тихим, прощения у всех просил. Так и живет там до сих пор, занимается сельским хозяйством, помогает старикам. Если у стариков нет родственников, то кому денег даст, кому молока принесет, а кому-то участок вспашет. Дела у него хорошо пошли, сейчас он фермер.Больше слова от него дурного не слышали, наоборот, купил книг для школы, а несколько лет назад женился на местной девушке. Семьям пострадавших девушек он помогает постоянно: участок вспахать, скотину купить. Он, когда вернулся, в ногах у них валялся, прощения просил. Кстати, женился как раз на той девушке, которую обесчестил. Уж как она его простить смогла, я не знаю. Но живут дружно. Вроде исправился мужик, своими поступками пытается вину загладить.Я сама его знаю, вежливый, спокойный, непьющий мужчина.Местные говорят, что наказал их тогда сам Хозяин леса, за дело наказал.

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