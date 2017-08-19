Тетя Люба
Эта мистическая история произошла со мной и подругой Наташкой в начале 1995 года, когда мы были еще совсем юными девчонками, только что справившими совершеннолетие. Она заставила нас поверить в жизнь души после смерти и неразрывную ее связь с некогда любимыми людьми.
На 5-й день нового 1995 года в семье Наташки случилось несчастье – умерла ее горячо любимая мама. Для нас, ее подруг, она была советчицей по всем вопросам, и просто, доброй тетей Любой.
Как большинство мужчин нашей необъятной страны, папа не смог справиться с горем и впал в запой, результатом которого стала госпитализация в клинику под зоркий глаз Наташкиной бабушки, работавшей там санитаркой.
Подруга осталась одна в пустой двухкомнатной квартире, где все напоминало о несчастье, свалившемся на ее некогда дружную и веселую семью. Мне, как самому близкому на тот момент человеку, было предложено переехать и пожить у нее, хотя бы до 40 дня с той скорбной даты, когда душа окончательно покидает нашу бренную землю.
До 9 дней наша жизнь проходила спокойно. Вернувшись с работы, мы первым делом шли в комнату тети Любы, зажигали лампадку, и Наташка подолгу разговаривала с фотографией мамы. В ночь на 10 день произошел жуткий и неподдающийся объяснению случай. Поздно вечером, когда мы уже собирались ложиться спать, дверь в комнату тети Любы с грохотом распахнулась, и послышался стук упавшего предмета.
Вбежав, мы увидели, что любимица Наташкиной мамы, собачка породы чихуахуа по кличке Жюлька, вертится и прыгает на диване, радостно повизгивая и ласкаясь к кому-то видимому только ей. В этот момент в квартире начал мигать свет и погасла лампадка, будто бы кто-то специально задул ее. Упавшим предметом оказался портрет тети Любы.
Дикий ужас охватил нас с подругой. Держась за руки и дрожа от страха, мы пробрались к столику и попытались зажечь лампадку вновь, но каждый раз, как только пламя загоралось, невидимая сила задувала его.
В панике, хватая теплые вещи на бегу, мы выбежали из страшной квартиры, но погуляв некоторое время на морозе и продрогнув до костей, решили покориться судьбе, сделать вид, что ничего не произошло, вернуться и лечь спать.
Дома уже все утихло. Раздевшись, мы улеглись в Наташкиной комнате, но сон не шел. Подруга начала вспоминать, какая замечательная была ее мама. И тут в коридоре раздались шаги. Кто-то подошел к двери и затаился. От ужаса мы не могли не только говорить, но и дышать, ожидая, что в комнату войдет некто ужасный. Однако ничего не происходило. Наташка вновь завела разговор о тете Любе, и вновь послышалась гулкая поступь. Тогда подруга предположила, что мама не желает, чтобы она говорила о ней и дает это понять. Действительно, больше мы не вспоминали покойную, и звук шагов прекратился.
Все это продолжалось до 40 дня. Ночью дверь распахивалась, гасла лампадка, падал портрет, мигал свет, а Жулька радостно резвилась. Нас это уже не пугало, ведь мы знали, что это душа тети Любы не может оставить свою любимую семью. Однако приятели, заглядывавшие пару раз на огонек, в страхе убегали.
Ровно в 40 день последний раз погасло пламя лампадки, со страшным грохотом обвалилась полка в коридоре и все стихло. Тетя Люба ушла навсегда.
Так мы подумали, однако ошиблись. Новый виток событий произошел через 2 года. Наташкин отец женился вновь и привел новую жену в квартиру, где когда-то была хозяйкой тетя Люба.
Отношения с мачехой у подруги не сложились сразу. Отец встал на сторону новой жены, а Наташкина жизнь стала невыносимой. Вскоре ее и вовсе выжили из отчего дома. Через некоторое время все стали замечать, что мачеха моей подруги стала сдавать, побледнела и осунулась.
Наташкин отец в то время устроился охранником на завод и часто дежурил по ночам. Как-то раз, вернувшись с работы, он застал новую жену, сидящей на полу. В квартире, несмотря на белый день, горел свет, а женщина плакала и тряслась от ужаса. Она поведала страшную историю.
Оказывается, каждую ночь, как только муж уходит на дежурство, в квартире начинали происходить мистические вещи: отчетливо слышались шаги, падали вещи, по углам раздавался стук. Но в ту ночь было ужаснее всего. Женщина услышала сильный грохот в Наташкиной комнате и поспешила посмотреть, что произошло, но в коридоре ее сбила с ног огромная свинья, сразу же растворившаяся в воздухе. Каждый раз, как только Наташкина мачеха пыталась подойти к дверям, свинья появлялась вновь. Бедная женщина зажалась в уголок и так просидела до прихода супруга.
Когда они вместе зашли в Наташкину комнату, там все было раскидано по полу; даже книжные полки, накрепко прибитые к стенам, были вырваны какой-то неведомой силой. Залезть в квартиру никто посторонний не мог, ведь квартира располагалась на 5 этаже.
Боясь за здоровье новой супруги, Наташкин отец квартиру спешно продал и уехал. Больше о тете Любе слышно не было.
Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 06:25
Сегодня, 06:24 by TiTaN_2017Просмотров: 439Комментарии: 3
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