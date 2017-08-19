Тетя Люба

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 06:25

TiTaN_2017 Просмотров: 439 Комментарии: 3 +14 Сегодня, 06:24 by

Эта мистическая история произошла со мной и подругой Наташкой в начале 1995 года, когда мы были еще совсем юными девчонками, только что справившими совершеннолетие. Она заставила нас поверить в жизнь души после смерти и неразрывную ее связь с некогда любимыми людьми.На 5-й день нового 1995 года в семье Наташки случилось несчастье – умерла ее горячо любимая мама. Для нас, ее подруг, она была советчицей по всем вопросам, и просто, доброй тетей Любой.Как большинство мужчин нашей необъятной страны, папа не смог справиться с горем и впал в запой, результатом которого стала госпитализация в клинику под зоркий глаз Наташкиной бабушки, работавшей там санитаркой.Подруга осталась одна в пустой двухкомнатной квартире, где все напоминало о несчастье, свалившемся на ее некогда дружную и веселую семью. Мне, как самому близкому на тот момент человеку, было предложено переехать и пожить у нее, хотя бы до 40 дня с той скорбной даты, когда душа окончательно покидает нашу бренную землю.До 9 дней наша жизнь проходила спокойно. Вернувшись с работы, мы первым делом шли в комнату тети Любы, зажигали лампадку, и Наташка подолгу разговаривала с фотографией мамы. В ночь на 10 день произошел жуткий и неподдающийся объяснению случай. Поздно вечером, когда мы уже собирались ложиться спать, дверь в комнату тети Любы с грохотом распахнулась, и послышался стук упавшего предмета.Вбежав, мы увидели, что любимица Наташкиной мамы, собачка породы чихуахуа по кличке Жюлька, вертится и прыгает на диване, радостно повизгивая и ласкаясь к кому-то видимому только ей. В этот момент в квартире начал мигать свет и погасла лампадка, будто бы кто-то специально задул ее. Упавшим предметом оказался портрет тети Любы.Дикий ужас охватил нас с подругой. Держась за руки и дрожа от страха, мы пробрались к столику и попытались зажечь лампадку вновь, но каждый раз, как только пламя загоралось, невидимая сила задувала его.В панике, хватая теплые вещи на бегу, мы выбежали из страшной квартиры, но погуляв некоторое время на морозе и продрогнув до костей, решили покориться судьбе, сделать вид, что ничего не произошло, вернуться и лечь спать.Дома уже все утихло. Раздевшись, мы улеглись в Наташкиной комнате, но сон не шел. Подруга начала вспоминать, какая замечательная была ее мама. И тут в коридоре раздались шаги. Кто-то подошел к двери и затаился. От ужаса мы не могли не только говорить, но и дышать, ожидая, что в комнату войдет некто ужасный. Однако ничего не происходило. Наташка вновь завела разговор о тете Любе, и вновь послышалась гулкая поступь. Тогда подруга предположила, что мама не желает, чтобы она говорила о ней и дает это понять. Действительно, больше мы не вспоминали покойную, и звук шагов прекратился.Все это продолжалось до 40 дня. Ночью дверь распахивалась, гасла лампадка, падал портрет, мигал свет, а Жулька радостно резвилась. Нас это уже не пугало, ведь мы знали, что это душа тети Любы не может оставить свою любимую семью. Однако приятели, заглядывавшие пару раз на огонек, в страхе убегали.Ровно в 40 день последний раз погасло пламя лампадки, со страшным грохотом обвалилась полка в коридоре и все стихло. Тетя Люба ушла навсегда.Так мы подумали, однако ошиблись. Новый виток событий произошел через 2 года. Наташкин отец женился вновь и привел новую жену в квартиру, где когда-то была хозяйкой тетя Люба.Отношения с мачехой у подруги не сложились сразу. Отец встал на сторону новой жены, а Наташкина жизнь стала невыносимой. Вскоре ее и вовсе выжили из отчего дома. Через некоторое время все стали замечать, что мачеха моей подруги стала сдавать, побледнела и осунулась.Наташкин отец в то время устроился охранником на завод и часто дежурил по ночам. Как-то раз, вернувшись с работы, он застал новую жену, сидящей на полу. В квартире, несмотря на белый день, горел свет, а женщина плакала и тряслась от ужаса. Она поведала страшную историю.Оказывается, каждую ночь, как только муж уходит на дежурство, в квартире начинали происходить мистические вещи: отчетливо слышались шаги, падали вещи, по углам раздавался стук. Но в ту ночь было ужаснее всего. Женщина услышала сильный грохот в Наташкиной комнате и поспешила посмотреть, что произошло, но в коридоре ее сбила с ног огромная свинья, сразу же растворившаяся в воздухе. Каждый раз, как только Наташкина мачеха пыталась подойти к дверям, свинья появлялась вновь. Бедная женщина зажалась в уголок и так просидела до прихода супруга.Когда они вместе зашли в Наташкину комнату, там все было раскидано по полу; даже книжные полки, накрепко прибитые к стенам, были вырваны какой-то неведомой силой. Залезть в квартиру никто посторонний не мог, ведь квартира располагалась на 5 этаже.Боясь за здоровье новой супруги, Наташкин отец квартиру спешно продал и уехал. Больше о тете Любе слышно не было.

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