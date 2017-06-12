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Истории из жизни

Две истории о встречах со странными существами от матроса из Севастополя

Две истории о встречах со странными существами от матроса из Севастополя

Эти истории лет двадцать назад рассказывал матрос рыболовецкого сейнера Евгений Мерейко из Севастополя.

— Дважды в жизни я сталкивался с нечистой силой. В мае 1989 года вышел однажды вечером на балкон. Там стоял узкий диванчик. Я прилег на него. Лежу себе, покуриваю папироску. Вдруг вижу — невесть откуда появилась на балконе какая-та пакость передо мной. Торчит ерундовина какая-то! Тварь ростом метра полтора, не выше!

Вся она была черного цвета и блестела, как лакированная. Руки, ноги, туловище более-менее похожи на человеческие. А вот зато голова… Бр-р-р! Вместо нормальной головы высится над плечами гладкий высокий колпак, похожий на огурец.

А в руках у этого уродца — некий крохотный ящичек, непонятный предмет, тоже весь черный и блестящий.

Тварюга направляет предмет на меня и давай водить им из стороны в сторону. Ну, тут я с ходу сообразил: облучает она меня! Вскинулся я на диванчике и в полный голос от всей души послал матом тварюгу куда подальше. Тварь сгинула.

Или еще один случай. На сей раз — в августе 1991 года. Оттарабанив одиннадцать месяцев подряд на борту сейнера, вернулся я на берег с моря сильно утомленный. Вернувшись же, для начала насмерть переругался, как и положено, со своей очередной возлюбленной, миловавшейся в мое отсутствие с другим хахалем. Прогнал ее из дома. Включил телевизор, прилег на тахту.

Лежу, курю, заново прокручиваю в голове все этапы скандала с этой сучкой… Вдруг работающий телевизор принялся издавать какой-то неприятный писк. "Ну, и черт с тобой, - думаю. - Пищи. Мне сейчас не до тебя…"

Тут что-то сверкнуло под потолком. Я пригляделся и ахнул. Болтается в воздухе рядом с люстрой какая-то летающая хреновина. Бестолково мечется под потолком туда-сюда штуковина неопределенной формы, сияющая голубым светом.

Отдаленно она походила на початок кукурузы. Хотел я вскочить с тахты и, сорвав с тела рубашку, поймать хреновину рубашкой как сачком. Легко было захотеть — оказалось невозможным сделать это. Не могу пошевелиться! Лежу дурак дураком, как колода.

А тем временем голубая светящаяся нечисть безнаказанно порхает в свое удовольствие под потолком. Ну, а телевизор уже не пищит, а истошно воет, точно поросенок, которого собираются резать. И вдруг «початок» исчез. Телевизор в ту же секунду перестал завывать.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41 by TiTaN_2017Просмотров: 756Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Матрос высокий колпак початок кукурузы страх

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Комментарии

#1 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 13:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Ловите мой первый плюс wink истории, конечно, невероятные, но от того не менее интересные. Спасибо!
Зарегистрирован: 12.06.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:09
+5
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 232
Очень тяжелая и насыщенная жизнь у этого матроса)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Sergio2121
Сегодня, 16:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Цитата: Tigger power
Очень тяжелая и насыщенная жизнь у этого матроса)) +

Пить меньше надо матросу)))
Зарегистрирован: 16.06.2017
#4 написал: Летяга
Сегодня, 17:21
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7363|-1)
Публикаций: 166
Комментариев: 5 704
Цитата: Sergio2121
Пить меньше надо матросу)))

Опередили, однако!
И ещё фраза малопонятная:
матрос рыболовецкого сейнера Евгений Мерейко из Севастополя.

Евгений Мерейко - это матрос или сейнер? Учитывая нашу любовь к названиям "в честь"))
Но плюс всё же поставлю, я знаю, как непросто нарыть в сети что-то действительно стоящее crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#5 написал: az.ecmb
Сегодня, 19:47
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1593|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 021
Цитата: Летяга
Евгений Мерейко - это матрос или сейнер?

Как и Крузенштерн - человек и пароход©

А в руках у этого уродца — некий крохотный ящичек, непонятный предмет, тоже весь черный и блестящий.
Тварюга направляет предмет на меня и давай водить им из стороны в сторону. Ну, тут я с ходу сообразил: облучает она меня!

Вообще существуют проверенные народные средства от таких атак. Например,
©Ложкин
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#6 написал: Молния
Сегодня, 20:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 44
А почему черный лакированный сразу облучал? Может, просто изучал, сканировал? А его матом... recourse
А вообще, история наводит на мысль о каком-то психическом расстройстве.
Зарегистрирован: 30.05.2015
#7 написал: FataMorgana
Сегодня, 20:39
0
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Публикаций: 113
Комментариев: 2 451
Необыкновенные, конечно, случаи у этого матроса...
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
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