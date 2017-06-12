Две истории о встречах со странными существами от матроса из Севастополя

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:41

TiTaN_2017 Просмотров: 756 Комментарии: 7 +12 Сегодня, 13:41 by

Эти истории лет двадцать назад рассказывал матрос рыболовецкого сейнера Евгений Мерейко из Севастополя.— Дважды в жизни я сталкивался с нечистой силой. В мае 1989 года вышел однажды вечером на балкон. Там стоял узкий диванчик. Я прилег на него. Лежу себе, покуриваю папироску. Вдруг вижу — невесть откуда появилась на балконе какая-та пакость передо мной. Торчит ерундовина какая-то! Тварь ростом метра полтора, не выше!Вся она была черного цвета и блестела, как лакированная. Руки, ноги, туловище более-менее похожи на человеческие. А вот зато голова… Бр-р-р! Вместо нормальной головы высится над плечами гладкий высокий колпак, похожий на огурец.Тварюга направляет предмет на меня и давай водить им из стороны в сторону. Ну, тут я с ходу сообразил: облучает она меня! Вскинулся я на диванчике и в полный голос от всей души послал матом тварюгу куда подальше. Тварь сгинула.Или еще один случай. На сей раз — в августе 1991 года. Оттарабанив одиннадцать месяцев подряд на борту сейнера, вернулся я на берег с моря сильно утомленный. Вернувшись же, для начала насмерть переругался, как и положено, со своей очередной возлюбленной, миловавшейся в мое отсутствие с другим хахалем. Прогнал ее из дома. Включил телевизор, прилег на тахту.Лежу, курю, заново прокручиваю в голове все этапы скандала с этой сучкой… Вдруг работающий телевизор принялся издавать какой-то неприятный писк. "Ну, и черт с тобой, - думаю. - Пищи. Мне сейчас не до тебя…"Тут что-то сверкнуло под потолком. Я пригляделся и ахнул. Болтается в воздухе рядом с люстрой какая-то летающая хреновина. Бестолково мечется под потолком туда-сюда штуковина неопределенной формы, сияющая голубым светом.А тем временем голубая светящаяся нечисть безнаказанно порхает в свое удовольствие под потолком. Ну, а телевизор уже не пищит, а истошно воет, точно поросенок, которого собираются резать. И вдруг «початок» исчез. Телевизор в ту же секунду перестал завывать.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Матрос высокий колпак початок кукурузы страх

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