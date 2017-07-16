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Истории из жизни

Дусин оберег

Вот уже несколько месяцев я помогаю Дусе заполнять жалобы, заявления, штурмую офисы чиновников. Она детдомовская, не успевшая выпорхнуть из своего учреждения и получить хоть какое-то образование. Тут же родила, да ещё и без мужа, а теперь слоняется по съемным квартирам и добрым людям, клянча порой кусок хлеба. Мучая себя и ребёнка. Многие крутят пальцем у виска и называют её дурой и меня заодно - за то, что ей помогаю. Она уже давно не пытается оправдываться, а я не могу каждому рассказывать ту мистическую и трагическую историю, которая с ней произошла и привела к данным последствиям.

Дусе было едва 17 лет, когда она познакомилась с вором-карманником Митькой. Митьке уже было слегка за 30, неоднократно судимый, ничего за душой. Но Митька её пригрел, дал любовь и ласку, а заодно спас от изнасилования. Этого всего хватило, чтобы стать кумиром для молодой девушки. На волне чувств и отсутствия соответствующих знаний Дуся забеременела. По глупости она сначала не верила, надеялась, что само рассосется, потом боялась признаться любимому. И когда они кинулись, то аборт делать было поздно. Оба, конечно, понимали, что не потянут, самим негде жить, а аборт - это единственное верное решение.
И тогда кто-то подсказал им, что можно сделать вызывающие роды на 6 месяце беременности. Правда, не всякий врач возьмется, к тому же она несовершеннолетняя. Но Митька нашел через знакомых нужного врача, только до него надо было ехать в незнакомый посёлок. Они выехали вовремя, но по пути сломались. Пришлось добираться пешком. Добрались до посёлка поздно ночью. Звонить и проситься к кому–либо поздно. Все спят. Они бродили по улицам, пока не увидели в одном доме свет и открытую парадную дверь.
Митька оставил Дусю и велел его ждать, а сам решительно зашел в незнакомый дом. Через 5 минут он вышел и позвал свою подругу. Он успел со всеми уже перезнакомиться и стать «своим». Хозяева оказались людьми приветливыми, к тому же они справляли чей-то день рождения. Хозяйка - милая женщина, она щедро угощала голодного Митьку фирменными грибами с картошкой. Дуся тоже хотела есть, но её вдруг стали мучить позывы к рвоте. Девушка извинилась и выбежала на улицу. Затем за двор, потому что не хотела наследить у столь приветливых людей. Рвота пошла за рвотой, хотя её всю беременность ни разу не рвало. Хозяйка стояла за калиткой и звала Дусю, обещав, что даст тазик для этих целей, ничего страшного, только пусть зайдет за калитку, им неудобно оставлять беременную девушку за двором.

Через некоторое время рвота все-таки прекратилась, хотя Дуся так и не поняла, чем её могло рвать, с утра она почти не ела. Но только она попыталась сделать шаг к калитке, как ребенок изнутри стал яростно бить её ногами, по почкам и яичникам. Да так больно, что в глазах потемнело. Дуся согнулась и стала корчиться от боли, попросила женщину позвать Митьку. Ей было так больно, никогда ещё ребёнок так не бился. В этот момент она почувствовала, что теряет сознание - хроническая анемия, недоедание, рвота сделали свое дело. Дуся медленно опустилась на колени и тут же отключилась.

Очнулась она на рассвете. Незнакомые люди били её по лицу. Голова по-прежнему кружилась, обессиленная девушка искала глазами Митьку. Он должен быть где-то рядом, он не мог её бросить. И увидела, как из того дома выносят на носилках кого-то закрытого белой простыней. Участковый рассказал, что тело Митьки нашли в этом доме в собственной рвоте и с застывшим в ужасе взгляде. Причина смерти: отравление ядовитыми сырыми грибами, который он, по всей видимости, съел добровольно. Но то, что Митька вырос в деревне и умел отличать ядовитые грибы от съедобных, вписывать в протокол не захотели. К тому же это был не первый случай. В том доме жила семья, которая попала в секту сатанистов. Они совершили массовое самоубийство, отравившись грибами, считая, что этим самым обретают бессмертие.

С тех пор в доме находят тела случайно забравшихся бродяг. Что заставляет их есть ядовитые грибы - никто не знает. И откуда там постоянно появляются эти грибы? В таких неприспособленных условиях растут сами по себе не только на полу, но и на потолке и стенах дома. Этого тоже никто понять и объяснить не может. Местные дом обходят пятой дорогой. Некоторые утверждают, что иногда там горит свет, выходит хозяйка дома и зовет к себе гости отведать её фирменную картошку с грибами…

Дуся потеряла любимого и едва сама чуть не погибла. Она поняла, что её спас ребёнок, который ещё в утробе увидел и понял то, чего они не смогли. Она оставила малыша, не смогла убить того, кто спас ей жизнь. К тому же это память о любимом человеке.
Надеюсь, что скоро Дуся получит свои квадратные метры, сына определят в садик, она выйдет на работу и перестанет нуждаться. А люди когда-нибудь научатся не судить и не показывать пальцем, не зная всей правды, которую требовать и знать не всегда уместно.
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Вчера, 15:35 by LynxПросмотров: 1 199Комментарии: 3
+27

Ключевые слова: Девушка беременность дом деревня грибы отрава спасение

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Комментарии

#1 написал: Татушка
Вчера, 16:37
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
Вот это история!!! Сплошная мистика!! flushed Мне очень понравилось! Спасибо автор! Несомненно плюсище!
Зарегистрирован: 16.07.2017
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 19:41
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 020
Вот это поворот событий, как удивительно. Повезло девчонке - выжила, дай Бог, чтоб у неё всё сложилось, хочется верить в светлое будущее, особенно после такого пережитого. Жестоко. спасибо, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#3 написал: Калина74
Вчера, 23:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 438
Хоть бы всё хорошо сложилось у этой девочки, храни её Господь и её ребёночка. И огромное спасибо добрым людям, которые жалеют этих двух сирот и помогают им. Истории огромный плюс
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
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