Светлая Пасха, черный платок

Lynx Просмотров: 843 Комментарии: 5 +14 Вчера, 14:49 by

Уже много сказано и написано о необъяснимых явлениях в нашей жизни. Очень бы хотелось в них верить, ведь они свидетельствуют, что смерти нет, – и это радостно осознавать.С 1985 по 1991 годы я жила в прекрасном городе Кентау в Чимкентской области, это Южный Казахстан. Уехала туда по рекомендации врачей, сменила климат, благо в то время это сделать было довольно просто, – у меня была астма.Дома в России остались мама, сестра и брат, всё было относительно благополучно, никто не болел и на здоровье не жаловался. Когда астма отступила, я стала планировать возвращение в Россию. И тут мне приснился странный сон.Будто бы мне приносят телеграмму: «Умерла мама». И подпись: «Вера». Я проснулась вся в слезах, села писать мамочке письмо. Просила её рассказать, как дела, настаивала, чтобы она берегла себя, а то мне снится что-то нехорошее, – и описала ей свой сон. Сейчас думаю: может, не надо было этого делать?То письмо я отправила не сразу и буквально через день увидела следующий сон. Будто я приехала домой и пришла в церковь. Недалеко стоит мама, но меня не видит. Я подхожу к церковной тётушке – была у нас одна такая – и говорю ей: «Мария Ивановна, а почему мама меня не видит?». Тётушка подводит меня к маме и обращается к ней: «Шура, смотри, вот Люба твоя приехала».Мамочка поворачивается и смотрит на меня так странно. «Ой, Люба, – говорит, – а я тебя и не узнала! В прошлый раз ты была в белом платочке, а сейчас в чёрном». А в храме-то самый разгар Пасхи, всё украшено, народ освящает куличи и яйца.До сих пор не знаю, почему я тогда собралась срочно переезжать на родину прямо среди учебного года, не сдав летнюю сессию (я училась заочно и работала методистом Дома пионеров). Что-то меня толкнуло на внезапный отъезд, может, эти сны или какое-то предчувствие.В общем, сорвалась и приехала домой на 8 Марта. А 10 апреля вдруг умерла мама, не болея. Правда, перед этим она перенесла грипп, но он был обычный – шмыгала носом, горло побаливало, как у всех, таблетку выпьет – и здорова. А потом внезапно подскочила температура.В понедельник мы привезли её на «скорой» в больницу, там и диагностировали грипп. Дома во вторник к вечеру у мамочки снова подскочила температура. Мы опять отвезли её на «скорой» в больницу. На этот раз маму госпитализировали.На следующий день брат поехал к ней, чтобы отвезти всё необходимое, заходит в приёмный покой, вызывает маму, а ему и говорят: крепитесь, Гришин, ваша мама умерла. Осложнение после гриппа, отёк лёгкого – почти мгновенная смерть.Это сейчас я описываю сухими словами всё пережитое, а тогда для всех нас мамин уход стал таким шоком, было такое безысходное горе, что кричали криком. Наша мамочка никогда ничем не болела, вела здоровый образ жизни, всю жизнь проработала воспитателем детского сада, каждое утро делала зарядку и нас заставляла, ходила на лыжах зимой на многие километры, а летом регулярно плавала в реке. И вдруг такая нелепая быстрая смерть!Уже много позже, перебирая старые бумаги, я наткнулась на свои письма к маме и в одном из них прочла о тех двух снах, о которых уже совсем забыла. И тут меня осенило: Пасха, чёрный платок… Мама же умерла на третий день Пасхи, вот я и была в чёрном платке на Светлую седмицу!Сколько лет нет с нами нашей дорогой мамы, а вспомнишь – будто это горе вчера случилось. Нет, время плохой лекарь. Но я часто думаю о тех снах – что это было? Предупреждение, вещий сон, или просто всё так совпало? Один Бог знает.

Ключевые слова: Предупреждение мама болезнь вещие сны смерть

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