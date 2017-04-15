Пеньюар

Lynx Просмотров: 370 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 19:03 by

Жили тогда с мужем и маленькими детьми на съемной квартире. Дочь долго от груди не могла отлучить, уже почти два годика ей исполнилось, но без груди не засыпала. Только потом, уже спящую, в кроватку относила. И ночью, мамина-мамина дочка, перед сном только меня признавала, даже к отцу на ручки идти не хотела именно тогда, капризничала. А в другое время с удовольствием играла с ним. Пока не заснет, я даже душ принять не могла.И как-то зимним вечером, около полуночи, проснулась от сильного плача. Подбежала к кроватке, беру на руки ребенка, а она прямо меня отталкивает, громко плачет, тянется к отцу. При попытках взять ее и приласкать орет еще громче. Со словами: " Ты не мама, а бабайка! Уходи, не трогай меня!", обнимает отца и смотрит на меня. Вроде успокоилась. Хочу ее приласкать, убаюкать, а у нее опять истерика. Она только начала разговаривать, а тут отчетливо требует, чтобы я отошла, не подходила к ним, что я не ее мама, что я волк. И это все кричит, захлебываясь слезами. А так она очень спокойный ребенок. Всю ночь спала с папой, прижавшись к нему.А утром спокойный и веселый ребенок, все как ни в чем не бывало, а я - любимая мама. Разговаривали с мужем и решили, что сон ей приснился страшный.Следующую ночь сценарий повторяется. Теперь моя малышка агрессивно лягается и отталкивает меня пуще прежнего. И опять я не мама, а бабайка и волк. Опять спит с папой. Он даже встать и поговорить со мной не мог, настолько она в него вцепилась. Утром, днем и вечером все нормально.Думаем, в чем же дело? Третий вечер тоже неспокойный. Муж даже ее в кроватку не стал укладывать, положил с собой рядом. Только после того, как она заснула, я легла сбоку. Опять около 12 часов сильный горький плач: "Где моя мама?". Мы вдвоем склонились над ней, в один голос твердим, что мама здесь. Шестилетний братик проснулся, тоже ее успокаивает. Так она и его от меня отталкивает и, захлебываясь слезами, твердит, что я не мама, я волк и бабайка. Требует, чтобы я отдала ее маму. И чтобы сын ко мне не подходил.Вышла я на кухню, муж за мной. А братик ее утешает, что-то рассказывает, напевает, она и плакать перестала, уже засыпать начала.И тут муж посмотрел на меня и спрашивает, в чем это я. Ага, на третий день заметил. А в новом пеньюаре я. Мне на свадьбу кто-то из родственников подарил. Красивый, нарядный, качество отменное. Тогда такие вещи только с рук у спекулянтов можно было купить. Синтетика, но очень телу приятный. И мы предположили, что она меня в обновке не узнает. Сняла я его, переоделась в старую ночнушку и легла рядом с доченькой, та даже не пошевелилась. Сладко проспала до самого утра, и больше такого у нас никогда не было. Но и пеньюар этот я больше не надевала, потом передарила. На выходных поехали в село, рассказала свекрови эту историю. Она сразу повела детей к бабушке, которая деток лечила. Та пошептала, помолилась подула. Свекровь рассказала, что дочка все время зевала. И что это было?

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