Зубная фея

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:58

Ernesta Просмотров: 532 Комментарии: 10 +8 Сегодня, 16:57 by

Может, история и не такая страшная, но зато в ступор меня отправила надолго.Одна странность, происходящая со мной с самого детства, получила неожиданное объяснение буквально месяц назад. Случайный разговор, ничем не примечательный трёп о жизни и болячках, буквально ураганом разметал мои устоявшиеся представления об окружающих, вернее, окружавших в прошлом меня людях.Но обо всём по порядку.Моё безоблачное детство пришлось на 80-е годы прошлого века. Самые знаковые вещи для каждого ребёнка того времени - это кино за 10 копеек, мороженое за 8 (пломбир подороже был, мы как-то больше молочным мороженым обходились), пирожное "Картошка" за 22 копейки и... детский зубной врач.Адская бормашина так завывала в недрах кабинета, что лично у меня начинались судороги всего тела от страха. Боль и ещё раз боль - вот что означало посещение зубного детского врача.С нами тогда не возились, не сюсюкали и не озадачивались такими вещами, как обезболивание перед лечением. Такого понятия, по-моему, и не было, для детей по крайней мере.Я редко пользовалась услугами тётки в белом халате с бормашиной наперевес, но и тех посещений моему папане хватало надолго.В лучшем случае я при первой же возможности, как папа зазевался, сбегала на автобусную остановку. Меня догоняли и тащили волоком обратно в поликлинику. И так много раз подряд.В худшем случае я пинала всех подряд, да побольнее, и обещала цапнуть зубную врачиху за палец. Обычно со мной долго возились, зачастую домой мы с папой возвращались ни с чем.Последний раз мне лечили зуб таким макаром лет в восемь. А потом я про зубы забыла совершенно. Нет, в них иногда появлялись дырки, но боли не было совершенно, и бормашина больше меня не пугала.С возрастом я стала наблюдательней и заметила, что дело неладно. Например, могла отвалиться половина зуба, а боли никакой. И очередной дантист, округлив глаза, сообщал:- А нерва нет, он сам омертвел...Постепенно такие дела меня стали напрягать, ведь я и знать не знала, когда в очередной раз ожидать сюрприз с зубами, ведь если ничего не болит, то как-то забывается, что надо сходить на плановое обследование.Этой зимой, когда у меня отломался практически весь зуб, да ещё и на видном месте, я разозлилась не на шутку, а когда от зубного услышала всё то же, что нерва-то нет, он самоустранился. Вот тут-то мне стало совсем нехорошо.Вся в расстроенных чувствах (денег, опять же, сумму немаленькую придётся выложить) я позвонила по скайпу своему отцу, чтобы кому-то душу излить. Но вот папочкины откровения меня повергли в шок:- А я знаю, что это, - папа начал нервно хихикать.- А ну, давай выкладывай, а то, может, я чего не знаю?- Помнишь один год, тебе лет 8-9 было, мы в Волгоград поехали в отпуск, и так совпало, что бабка твоя, моя мать, там тоже была, Томку проведать (Томка - это сестра моего отца) приезжала?- И что? Где тут логика? Причём тут бабка и мои зубы?- Так моя мать тебе зубы и заговорила, чтобы не болели. Мы же перед поездкой в поликлинику ходили, и ты врача за палец укусила. Зуб тебе делать отказались. А когда я с матерью о жизни говорил, то и сказал про то, что тебя к стоматологу затащить невозможно, одни проблемы и позорища не оберёшься. Вот бабка и заговорила тебе зубную боль, только мне ничего не сказала. Я, честно, ничего не знал. Мать обычно согласия спрашивала и предупреждала, что каждые полгода надо к зубному проверяться ходить, - папаня ещё похихикал нервно и добавил. - Бабка-то твоя много разного умела, вон, Томке чего сделала, у матери своей спроси. А зубы тебе теперь придётся 2 раза в год проверять, а то так совсем без зубов останешься.У нас в семье было официальных две ведьмы, это все знают, но вот про мать своего отца я первый раз услышала. Вернее, слухи кой-какие шли, но почему-то я на них внимания не обращала.С мамой я тоже поговорила, чего же такого бабка с собственной дочерью сделала. Мама моя с золовкой дружна очень была, поэтому все подробности и рассказала.Но это уже в следующей истории.

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