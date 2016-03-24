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Истории из жизни

Зубная фея

Вот типичный зубной кабинет 80-х годов

Может, история и не такая страшная, но зато в ступор меня отправила надолго.
Одна странность, происходящая со мной с самого детства, получила неожиданное объяснение буквально месяц назад. Случайный разговор, ничем не примечательный трёп о жизни и болячках, буквально ураганом разметал мои устоявшиеся представления об окружающих, вернее, окружавших в прошлом меня людях.
Но обо всём по порядку.

Моё безоблачное детство пришлось на 80-е годы прошлого века. Самые знаковые вещи для каждого ребёнка того времени - это кино за 10 копеек, мороженое за 8 (пломбир подороже был, мы как-то больше молочным мороженым обходились), пирожное "Картошка" за 22 копейки и... детский зубной врач.
Адская бормашина так завывала в недрах кабинета, что лично у меня начинались судороги всего тела от страха. Боль и ещё раз боль - вот что означало посещение зубного детского врача.
С нами тогда не возились, не сюсюкали и не озадачивались такими вещами, как обезболивание перед лечением. Такого понятия, по-моему, и не было, для детей по крайней мере.
Я редко пользовалась услугами тётки в белом халате с бормашиной наперевес, но и тех посещений моему папане хватало надолго.
В лучшем случае я при первой же возможности, как папа зазевался, сбегала на автобусную остановку. Меня догоняли и тащили волоком обратно в поликлинику. И так много раз подряд.
В худшем случае я пинала всех подряд, да побольнее, и обещала цапнуть зубную врачиху за палец. Обычно со мной долго возились, зачастую домой мы с папой возвращались ни с чем.
Последний раз мне лечили зуб таким макаром лет в восемь. А потом я про зубы забыла совершенно. Нет, в них иногда появлялись дырки, но боли не было совершенно, и бормашина больше меня не пугала.
С возрастом я стала наблюдательней и заметила, что дело неладно. Например, могла отвалиться половина зуба, а боли никакой. И очередной дантист, округлив глаза, сообщал:
- А нерва нет, он сам омертвел...
Постепенно такие дела меня стали напрягать, ведь я и знать не знала, когда в очередной раз ожидать сюрприз с зубами, ведь если ничего не болит, то как-то забывается, что надо сходить на плановое обследование.

Этой зимой, когда у меня отломался практически весь зуб, да ещё и на видном месте, я разозлилась не на шутку, а когда от зубного услышала всё то же, что нерва-то нет, он самоустранился. Вот тут-то мне стало совсем нехорошо.
Вся в расстроенных чувствах (денег, опять же, сумму немаленькую придётся выложить) я позвонила по скайпу своему отцу, чтобы кому-то душу излить. Но вот папочкины откровения меня повергли в шок:
- А я знаю, что это, - папа начал нервно хихикать.
- А ну, давай выкладывай, а то, может, я чего не знаю?
- Помнишь один год, тебе лет 8-9 было, мы в Волгоград поехали в отпуск, и так совпало, что бабка твоя, моя мать, там тоже была, Томку проведать (Томка - это сестра моего отца) приезжала?
- И что? Где тут логика? Причём тут бабка и мои зубы?
- Так моя мать тебе зубы и заговорила, чтобы не болели. Мы же перед поездкой в поликлинику ходили, и ты врача за палец укусила. Зуб тебе делать отказались. А когда я с матерью о жизни говорил, то и сказал про то, что тебя к стоматологу затащить невозможно, одни проблемы и позорища не оберёшься. Вот бабка и заговорила тебе зубную боль, только мне ничего не сказала. Я, честно, ничего не знал. Мать обычно согласия спрашивала и предупреждала, что каждые полгода надо к зубному проверяться ходить, - папаня ещё похихикал нервно и добавил. - Бабка-то твоя много разного умела, вон, Томке чего сделала, у матери своей спроси. А зубы тебе теперь придётся 2 раза в год проверять, а то так совсем без зубов останешься.

У нас в семье было официальных две ведьмы, это все знают, но вот про мать своего отца я первый раз услышала. Вернее, слухи кой-какие шли, но почему-то я на них внимания не обращала.
С мамой я тоже поговорила, чего же такого бабка с собственной дочерью сделала. Мама моя с золовкой дружна очень была, поэтому все подробности и рассказала.
Но это уже в следующей истории.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:57 by ErnestaПросмотров: 532Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Боль зубной врач папа поликлиника заговор авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 17:23
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Комментариев: 651
ААА!!!! Хочу тоже с таким человеком познакомиться, который зубы от боли умеет заговаривать, а до сих пор до обморока стоматологического кабинета боюсь joy
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: Lynx
Сегодня, 17:24
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Публикаций: 156
Комментариев: 1 176
Цитата: alex.kuzmenko2017
ААА!!!! Хочу тоже с таким человеком познакомиться, который зубы от боли умеет заговаривать, а до сих пор до обморока стоматологического кабинета боюсь joy

Тады без зубов останешься. Я сама хожу, когда совсем сильно заболит. А так меня фиг затащишь.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 17:27
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Комментариев: 564
ООООООООООой как я раааааааааддддддддд!!! наконец-то история от Эрнесточки!! yaaah
посмотрела на фотку и сразу глаз задержался на красной веревке, наверняка которой привязывали руки к подлокотникам кресла :) или за шею к подголовнику scream joy
а вообще, описанные Автором ужасы стоматологии так же присутствовали и в моем детстве (тоже 80-тые) - это трудно забываемая часть жизни. Помню мне коренной жевательный зуб рвали на живую, без наркоза!!. Вся школа слышала мой ор, все стены и стекла в рамах дрожали.

Спасибо за историю. Опять не без юмора - улыбнулась не раз!
+

ЗЫ: а зубки беречь надо!
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 17:39
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Комментариев: 651
Цитата: Pmariam
Я сама хожу, когда совсем сильно заболит. А так меня фиг затащишь.

О, так я не один такой??)))

Упс, цитировал Lynx, а получилось что Pmariam....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#5 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:47
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Улыбнуло. И вспомнилось: "Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу"
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 18:47
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az.ecmb
Вот спасибо) а я все думала, что они туда так долго укладывают)))

Ну бабуля молодец, хоть бы временный какой заговор сделала) так действительно без зубов остаться можно. Воспоминания нахлынули: школа, стоим трясемся крупной дрожью у стены около мед.кабинета, сбежать никак - галстуки снимут(позор!), слышится адское жужжание и крики))) А мороженое молочное сейчас не сыщешь, везде один пломбир. Плюс)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:42
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Круто! Жду продолжения. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#8 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:28
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Интересная свеохспособность в животном мире это то, что слонов зубы отрастают, несколько раз в жизни, интересно, они у них болят? Вот бы заговорить зубы, чтобы сами выпадали и сразу выростали новые и без боли.+
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#9 написал: Ernesta
Сегодня, 21:26
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Комментариев: 789
Цитата: alex.kuzmenko2017
ААА!!!! Хочу тоже с таким человеком познакомиться, который зубы от боли умеет заговаривать, а до сих пор до обморока стоматологического кабинета боюсь

Думаю, лучше не надо. Мой папа отказался от такой услуги, а вот его сёстры согласились и у них тоже зубы не болели, как папаня сказал. На самом деле это очень неудобно и большие растртаты денежные. Вот мне мой зуб, что зимой отломался, в 800 евро обошёлся.

Цитата: Pmariam
ООООООООООой как я раааааааааддддддддд!!! наконец-то история от Эрнесточки!!

И я рада видеть и слышать вас.

Цитата: Pmariam
посмотрела на фотку и сразу глаз задержался на красной веревке, наверняка которой привязывали руки к подлокотникам кресла :) или за шею к подголовнику

Это на канатик такой хороший похоже больше, чтоб привязал так привязал...

Цитата: Pmariam
Помню мне коренной жевательный зуб рвали на живую, без наркоза!!. Вся школа слышала мой ор, все стены и стекла в рамах дрожали.

А это совершенно ужасно! Драть зуб в живую? Я такого не испытала, но даже представить страшно как это было.... Сочувствую.

Цитата: Tigger power
Ну бабуля молодец, хоть бы временный какой заговор сделала


Похоже заговор пожизненный. Бабка умерла 5 лет назад, а зубы болеть так и не начали.(((


Цитата: Ksenya078
Круто! Жду продолжения


Будет.

Цитата: Серебряная пуля
Вот бы заговорить зубы, чтобы сами выпадали и сразу выростали новые и без боли.+


Если б новые зубы вырaстали на месте старых я бы только "за" была, но не вырастают.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#10 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 21:30
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Публикаций: 10
Комментариев: 651
отломался, в 800 евро обошёлся.
В Россию приезжайте, у нас дешевле)))
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