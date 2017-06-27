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Истории из жизни

Необъяснимые явления в жизни

В молодости мы с мужем и маленькой дочкой жили в небольшой квартирке. Она состояла из небольшого коридорчика и вытянутой комнаты. Прямо напротив двери стояло трюмо, а слева стояла наша кровать. Когда лежишь на кровати, то можешь видеть входную дверь из коридорчика.
Однажды муж был в командировке, и я, уложив дочку, легла сама. Не спалось. Я лежала и думала о своём, как вдруг в зеркале трюмо заметила движение - от двери к трюмо бежала белая болонка.
На меня напал ступор - откуда она взялась? Потом меня осенило - приехал муж и привёз "сюрприз". Собачка добежала до середины комнаты и, повернувшись, убежала назад. Я вскочила и кинулась к двери - она была закрыта изнутри на крючок. Меня охватил такой ужас, что я не спала до утра.

2 февраля 2000 года я, занимаясь домашними делами, услышала стук в коридорное окно. Звук был как от стука ногтем. Я удивилась - ведь есть звонок! Вышла и вижу: на окне со стороны улицы сидит белый голубь и клювом стучит в стекло. У меня возникло нехорошее предчувствие и не напрасно. Поздно вечером наш сын покончил собой.
На третий день к вечеру пришли родственницы помочь готовить на поминки. Мы все занимались каждый своим делом, а старенькая слепая мама "путалась" у всех под ногами. Я несколько раз просила её пойти в свою комнату. И вот, после очередной просьбы, она разозлилась и послала нас к чёрту.
Она вышла в прихожую, и тут мы услышали страшный грохот. Мы кинулись к маме в комнату и увидели такую картину: поперёк кровати лежала мама с испуганным лицом, а тяжёлый металлический карниз лежал на столе, где стояла посуда, приготовленная для поминок. Мама сказала, что её кто-то кинул, а карниз упал сам. Мы проверили - крепление было цело, а чтобы снять карниз, надо приложить усилие. Когда подняли его, то оказалось, что посуда вся целая.

В 2001 году дочка попала в реанимацию с тяжёлым отравлением. Она была в коме и её кормили через зонд. Каждый день мы привозили ей питание.
В тот день мы с мужем с утра ездили по делам. Дома оставались моя мама и десятилетняя внучка. Вернувшись, я приготовила дочке еду, и мы, взяв внучку, поехали в больницу. Вдруг, сидя сзади, внучка сказала: "А ко мне мама приходила!".
Муж остановил машину, и мы стали расспрашивать, мол, как это было? Она говорит: "Я сидела в зале на диване, и вдруг из прихожей выглянула мама и помахала мне рукой. На ней был халат, который ты ей подарила. Я встала посмотреть, куда делась мама, но в прихожей никого не было".
Приехав в больницу, мы узнали, что дочь ночью умерла, и врачи ничего не смогли сделать...
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Сегодня, 17:53 by LynxПросмотров: 437Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Самоубийство поминки реанимация призрак смерть

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:09
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Комментариев: 164
Очень мне жаль, когда уходят молодыми. + истории
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:54
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Публикаций: 0
Комментариев: 164
Но кто то уже минус сунул! Нет не правильно это! Должно быть так: один плюс соответствует двум минусам + = - -. Это же очевидно, плюс состоит из двух скрещенных минусов.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:27
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Комментариев: 1 132
В первой истории хотелось бы узнать было ли что-то после появления собачки, а вот последующие две очень трагичны к сожалению, но полны мистики.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Слай
Сегодня, 19:27
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 181
Минусами\плюсами люди выражают своё отношение к прочитанному, но эти арифметические знаки не делают историю менее или более интересной. =) Мне понравилась, плюсанул.

Комментировать в теме мне не чего, потому как дилем нету. Просто набор случаев.
Автору советую окинуть взглядом прошлое. Когда умирают дети, это страшное горе, но не исключена причина-следственная связь с каким нибудь событием...
Зарегистрирован: 17.02.2014
#5 написал: Elena-lvs
Сегодня, 20:52
+1
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Репутация: (152|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 656
Ну да, комментить такие истории не очень охота...Жалко ГГ, потерять двоих детей это врагу не пожелаешь recourse
+Спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
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