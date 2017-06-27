Необъяснимые явления в жизни

Lynx Просмотров: 437 Комментарии: 5 +14 Сегодня, 17:53 by

В молодости мы с мужем и маленькой дочкой жили в небольшой квартирке. Она состояла из небольшого коридорчика и вытянутой комнаты. Прямо напротив двери стояло трюмо, а слева стояла наша кровать. Когда лежишь на кровати, то можешь видеть входную дверь из коридорчика.Однажды муж был в командировке, и я, уложив дочку, легла сама. Не спалось. Я лежала и думала о своём, как вдруг в зеркале трюмо заметила движение - от двери к трюмо бежала белая болонка.На меня напал ступор - откуда она взялась? Потом меня осенило - приехал муж и привёз "сюрприз". Собачка добежала до середины комнаты и, повернувшись, убежала назад. Я вскочила и кинулась к двери - она была закрыта изнутри на крючок. Меня охватил такой ужас, что я не спала до утра.2 февраля 2000 года я, занимаясь домашними делами, услышала стук в коридорное окно. Звук был как от стука ногтем. Я удивилась - ведь есть звонок! Вышла и вижу: на окне со стороны улицы сидит белый голубь и клювом стучит в стекло. У меня возникло нехорошее предчувствие и не напрасно. Поздно вечером наш сын покончил собой.На третий день к вечеру пришли родственницы помочь готовить на поминки. Мы все занимались каждый своим делом, а старенькая слепая мама "путалась" у всех под ногами. Я несколько раз просила её пойти в свою комнату. И вот, после очередной просьбы, она разозлилась и послала нас к чёрту.Она вышла в прихожую, и тут мы услышали страшный грохот. Мы кинулись к маме в комнату и увидели такую картину: поперёк кровати лежала мама с испуганным лицом, а тяжёлый металлический карниз лежал на столе, где стояла посуда, приготовленная для поминок. Мама сказала, что её кто-то кинул, а карниз упал сам. Мы проверили - крепление было цело, а чтобы снять карниз, надо приложить усилие. Когда подняли его, то оказалось, что посуда вся целая.В 2001 году дочка попала в реанимацию с тяжёлым отравлением. Она была в коме и её кормили через зонд. Каждый день мы привозили ей питание.В тот день мы с мужем с утра ездили по делам. Дома оставались моя мама и десятилетняя внучка. Вернувшись, я приготовила дочке еду, и мы, взяв внучку, поехали в больницу. Вдруг, сидя сзади, внучка сказала: "А ко мне мама приходила!".Муж остановил машину, и мы стали расспрашивать, мол, как это было? Она говорит: "Я сидела в зале на диване, и вдруг из прихожей выглянула мама и помахала мне рукой. На ней был халат, который ты ей подарила. Я встала посмотреть, куда делась мама, но в прихожей никого не было".Приехав в больницу, мы узнали, что дочь ночью умерла, и врачи ничего не смогли сделать...

Ключевые слова: Самоубийство поминки реанимация призрак смерть

Другие, подобные истории: