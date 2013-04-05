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Истории из жизни

Домовой или нечто иное?

Не сказать что я особо верю в паранормальные явления, но порой и мне доводилось с ними сталкиваться на жизненном пути. Произошло это осенью 2015 года, когда я спустя семь лет вернулась к бабушке и стала у неё жить. Тогда она как раз начала делать ремонт в прихожей, вся извелась, изнервничалась, и требовалась не только моральная поддержка. В общем, я помогала ей как могла, и, действительно, жить в квартире тогда было крайне неудобно.

С самого моего детства, как себя помню, в прихожей всегда висело большое зеркало в полный рост, с красивой деревянной узорчатой рамой. Не замечала никогда за ним ничего необычного, разве что раньше опасалась ночью в него заглядывать, если вдруг пройду мимо на кухню или в туалет. Ну, оно и понятно - ребёнку страшно, казалось бы, ничего необычного.

Из-за ремонта образовывались кучи мусора, и не только строительного, который приходилось также выбрасывать самостоятельно. Всё что не убрали шабашники - убирала я, и для этого позвала подругу. В зеркале отпала надобность, так как снесли стену, на которой оно висело, и мы отнесли его на помойку. Подруга моя суеверная, поэтому несли осторожно, чтобы не разбить. Донесли, аккуратно поставили и удалились. На следующий день зеркало пропало - кто-то "приютил", как и множество выброшенных нами целых вещей (в том числе и огромного пыльного плюшевого медведя), ибо разобрали множество хлама и решили от него отказаться. Упомянула зеркало, так как это могло повлиять на дальнейшие события.

Когда доделали ремонт, и всё, наконец, успокоилось, от хлама избавились - я начала спать неспокойно. По ночам всегда казалось, что в дальнем самом тёмном углу моей комнаты что-то есть. Тёмное, будто тень, но ощутимое, словно живое. Я всегда чувствую на себе чужие взгляды, и в ту пору каждую ночь ощущала, что именно из того угла нечто таращится на меня. Объяснить я это не могла, с головой проблем тоже не было (на профосмотрах и паре других платных медосмотрах честно работали только психотерапевты, невропатологи и наркологи), но тень вызывала беспокойство. Вскоре начали сниться весьма реалистичные кошмары, и в каждом из них меня убивали, отчего я и просыпалась, всё ещё продолжая чувствовать физическую боль. Самым ярким из "болевых" сновидений для меня является побег от какого-то человека в лесу, который в итоге проткнул меня штырём насквозь. После пробуждения грудь болела ещё минуту, но благо не слишком сильно. Самым мерзким сном - странное насекомое, немного похожее на саранчу, заползшее в моё ухо, которое каждый раз доставали и убивали, а оно оказывалось там снова и снова. Никогда не испытывала неприязни к насекомым, но после этого ещё пару месяцев избегала всех членистоногих и жужжащих.

В мою комнату перестали заходить кошки (их две), и спать было крипово даже в соседних комнатах. Я это терпела, если не ошибаюсь, месяца четыре с хвостом, но после решила рискнуть и однажды подошла ночью к тому углу и встала, смотря на кровать. Я тогда разозлилась, скорее из-за усталости, и смогла это сделать, хотя раньше боялась. И ничего. Не ощутила ни страха, ни присутствия. Оно исчезло, и чёрт знает почему. Я тогда списала это на результат стресса после ремонта (проблем с этим было море). Кошки снова начали посещать мою комнату.

Дня через два-три, а может, чуть больше, я проснулась рано утром. Выходной, на работу не надо. Слышу, как бабушка собирается куда-то, ходит туда-сюда, разговаривает с кошками. Я всегда закрывала дверь на ночь и не пускала животных к себе, так как им необходимо регулярно куда-то ходить, а спать с открытой дверью мне не комфортно. Я пролежала, наверное, около получаса и накрылась пледом с головой. И вдруг слышу и чувствую, что на кровать кто-то запрыгнул, точно кошка. Сначала обошёл меня и залез ко мне на грудь, начал обнюхивать. В этот момент меня сковал ужас. Наши кошки никогда так не делали и по груди не топтались. Но по манерам точно напоминало животное. Взяв себя в руки, я резко скинула плед. И ничего. В комнате никого не было, кроме меня, так как если бы это была какая-нибудь из наших кошек - свалилась бы с кровати. А тут пустота. Думала, может, сонный паралич. Хотя уже не спала и проснулась достаточно давно.

Испугалась я тогда знатно, волновалась дня два, но никому, кроме подруги, не рассказывала. Спустя неделю я сидела на своей кровати играя в рпг, свесив ноги вниз, и вдруг чувствую, что о мои ноги кошка трётся, как они обычно это делают, ходя туда-обратно, оставляя свой запах. Шерсть короткая, но мягкая-мягкая, нежная. Я, не подумав, крикнула кошкам не щекотать меня, но услышала за спиной шипение. Обернувшись, увидела своего кота за моей спиной всего взъерошенного, с распушенным хвостом и бабушкину кошку в дверях с вытаращенными на меня глазами. В этот момент "котик" под кроватью снова нежно обтёрся о мои ноги. Я бежала из комнаты вместе с кошаками и долго туда не заходила.

Не выдержав, рассказала всё бабушке, та, естественно, забеспокоилась. Но рассказала, что тоже чувствовала себя в последнее время тревожно, и раньше, когда я совсем маленькая была, часто резко вырубался свет, кто-то за спиной словно пробегал, пропадали вещи, которые порой и не появлялись вовсе. А то выброшенное зеркало висело на стене ещё до того, как бабушка купила квартиру в молодости. И часто замечала, что ночью, когда мимо него пройдёт, в зеркале отражалась какая-то тень, очень похожая на чуть размытый человеческий силуэт.

Сейчас я переехала и не живу с семьёй, но часто с ними общаюсь, вижусь. До сих пор бабушка рассказывает, как иногда ночью слышит чьи-то шаги за дверью или кошачье мяуканье, когда все кошки спят с ней, у неё в кровати.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:02 by Мина ФранкПросмотров: 268Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Домовой тень нечно квартира ночь сонный паралич зеркало ремонт авторская история

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Комментарии

#1 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 09:51
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Наверное у вашей бабушки за долгое время жило много кошек. Наверняка кто-то из них умирал... Может это кошачий призрак?))
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#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:40
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Комментариев: 906
Выкинули зеркало, а возможно в него домовой заглядывал - причёску поправить или ещё чего.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
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