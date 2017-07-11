Йоханн

Lynx Просмотров: 235 Комментарии: 2 +8 Вчера, 23:40 by

История не моя, а одной знакомой. В свое время этот рассказ на нее произвел большое впечатление, она его даже в тетрадку записала.Знакомая (Наталья) в середине 90-х училась в Германии.Как-то летом на каникулы она отправилась путешествовать по стране. Особенно интересны ей были маленькие города, там чувствовался особый шарм. Как-то в одном пригороде Мюнхена снимала она комнату в доме у одной пожилой женщины. Там и услышала эту историю.Однажды вечером Наталья и Рут сидели и разговаривали обо всем, в том числе и о паранормальном — духах, ясновидении и так далее. На что Рут вдруг сказала ей:— Знаешь, в свое время жил у нас в деревне один человек, если бы мои братья и отец послушали бы его, то и бед бы столько не было!В общем, с детства Йоханн был довольно странным. Часто мог подолгу сидеть и смотреть в одну точку, разговаривать сам с собой. Мог подойти к любому и сказать, что произойдет с ними в скором времени (что так и случалось). Мать из-за этого в основном держала сына дома, на улице он появлялся редко. И, как следствие, стал он «мальчиком для битья» для местных мальчишек, в числе которых были и братья Рут, Лотар и Вильгельм. Их родители, Вардл и Гельмут, безуспешно пытались с этим бороться. Объясняли, что так нельзя себя вести, наказывали — все без толку. Если Йоханн появлялся на улице, над ним тут же начинали смеяться, обзывать, кидаться камнями……Началась Вторая Мировая. Отца и братьев Рут призвали. Мать незадолго до этого встретила Йоханна. Он ей сказал, что никто из них с войны не вернется. Что ее мужа Гельмута смерть настигнет в воздухе, старшего сына Лотара — на земле, младшего Вильгельма — тоже на земле, но придет за ним с моря. Тогда никто не понял смысла последней фразы. Конечно, ни Лотар, ни Вильгельм даже и слушать это не стали, в очередной раз сказав, что этот Йоханн просто сумасшедший.Все трое ушли на войну… В 1941 Рут с матерью получили 2 телеграммы. Сначала сообщалось о гибели Гельмута. Он был летчиком, участвовал в бомбардировке Лондона, и в одном бою его самолет был сбит англичанами. Действительно, смерть настигла его в воздухе.Через пару месяцев пришло известие о том, что Лотар погиб под Москвой! Сбылись уже 2 предсказания Йоханна! Оставался только Вильгельм, который в это время находился в оккупированном Париже, где было относительно спокойно! Вардл и Рут были уже готовы поверить во что угодно. Они приходили к Йоханну, уговаривали его простить их и помочь. Но нет — он только сказал, что видит смерть, выходящую из моря! Помочь он ним отказался, сказав, что фашисты должны получить то, что заслужили, нет им прощения……В 1944-м году, получили они телеграмму о том, что Вильгельм был застрелен при освобождении Парижа, его дивизия попала в окружение англичан и американцев.Все трое не вернулись с войны. Все сбылось, как и говорил Йоханн. Только что он подразумевал под смертью, выходящей из моря? Может, высадку союзников в Нормандии?Вот такая история произошла в одной немецкой деревне. Изложила как смогла, постаралась кратко.

Ключевые слова: Мальчик предсказания немцы война фашисты самолет письмо смерть

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