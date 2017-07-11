Кольцо на перекрестке

Lynx Просмотров: 110 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 02:19 by

Началась эта история в начале девяностых. Мой брат женился. На свадьбе присутствовали все родственники, в их числе и мой дядя с женой. А надо сказать, что эта семья нам жутко завидовала, считала, что мы незаслуженно хорошо живём… Ну, каждому воздается по делам их…Так вот, когда начались всякие конкурсы, тётя активно в них участвовала, но учитывая, что она, видимо, уже немного перебрала с алкоголем, не совсем адекватно себя повела. На что ей сделали замечание, она обиделась (или водка) и ушла…Не прошло и часа, как в зал, где проходило торжество, зашла какая-то старушка и попросила еды. В таких случаях нельзя отказывать, но на порог пускать нельзя, примета такая. А просто нужно собрать еды и вынести ей, что и хотели сделать, но бабка, не обращая ни на кого внимания, пошла в центр стола, где сидели молодые. Подошла и ткнула пальцем сначала в один салат, потом в другой и в третий… И, развернувшись, спокойно пошла к выходу. Все в шоке! И тут крёстная невесты к ней подошла и говорит: «Что, колдовать вздумала?!». На что бабка спокойно отвечает: «Думаешь, ты сильней меня?». И дико захохотала. Свидетелей этой сцены куча народу, все в недоумении. Старуха спокойно прошла к выходу, крестная кинулась за ней, но на ровном месте упала, разбила подбородок и локоть. Ну, никто мистического на тот момент ничего не подумал, мало ли, сумасшедшая какая-то, а крестная упала - так это ж свадьба, все выпивши. Но настроение, конечно, испортилось, невеста жутко расстроилась, даже плакала.Прошло где-то полгода, выяснилось, что крёстная разводится, а у них есть трое детей, и жили они до этого хорошо. Что случилось - никто толком объяснить не мог. В итоге развелись. Может, совпадение… Брат же мой с женой жили хорошо, через девять месяцев у них родилась красавица-дочка, все успокоилось, жизнь пошла своим чередом.Прошло девять лет, учителя стали говорить родителям девочки, чтобы обратили внимание, что она стала как-то неаккуратно писать, строчки ползли вверх, посоветовали сходить к врачу, мало ли, зрение падает. Что они и сделали. Её обследовали и, ничего не сказав толком, отправили в областной центр на томографию. Когда обследование было законченно, вышел врач и спросил у невестки, есть ли у них ещё дети. На что она сказала, мол, да, сын маленький. Ну, врач и говорит, что девочка со дня на день умрёт, у нее опухоль мозга, неоперабельная, находится прямо на стволе. Никто вам не сможет помочь, даже за границей, очень тяжёлый случай. Сказал, что проживет минимум три дня, максимум полгода, не больше, мол, готовьтесь.Родители в шоке, верить не хотелось, они ездили и в Москву, и по бабкам, гадалкам, экстрасенсам. В итоге она умерла ровно через полгода… Но когда она могла ещё разговаривать, рассказала, что она как-то стояла на перекрестке на светофоре (шла из школы), к ней подошла какая-то бабка, погладила по голове и спросила, хочет ли она быть счастливой, на что ребенок сказал, конечно же, «да». Бабка дала ей кольцо и сказала закопать его в землю, но никому рассказывать и тем более показывать нельзя, иначе ничего не выйдет.Мы были в шоке, спросили, взяла ли она это кольцо, она сказала, что взяла, но как бы мы ни просили её показать, куда она его закопала, она не говорила ни в какую.А дело в том, что у невесткиной бабушки была дача рядом с кладбищем, через небольшое поле. На том поле ещё никого не хоронили, кладбище за забором, девчонка эта часто летом там гостила. И мы думаем, что на этом поле она его и закопала. Дело в том, что когда она умерла, это кладбище расширилось, стали хоронить уже на этом поле. Её похоронили там же, получилось, что её могила оказалась ровно напротив этой дачи, хоть черту проводи.Мы и думаем, что она вышла из домика, и не пойдет же она далеко, ну и пошла на это поле напротив дома, да и закопала. А теперь в том месте, где это кольцо, её могила. Хотя, когда она заболела, ещё на этом поле не хоронили, никто даже не предполагал её там хоронить, да и все надеялись на чудо, что она выздоровеет.Может, совпадение это всё: и бабка на свадьбе, и старуха на перекрёстке, и кольцо. Кто его знает... Брат до сих пор считает, что это все просто стечение обстоятельств, он не верит во все это. Когда я спрашиваю про кольцо, которое ей дали на перекрёстке, он говорит, что она это выдумала. Но я не верю в такие совпадения, навряд ли ребёнок мог такое придумать.А тетка эта, стоя на похоронах, нисколько не скорбела, стояла с полуулыбкой. Хотя плакал чуть ли не весь город. Она, кстати, жива до сих пор.

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