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Истории из жизни

Реанимация

Доброго времени суток, уважаемые 4сторовцы!

Давно читаю истории и вот решила вынести на ваш честный суд свою. История случилась лично со мной. Пишу впервые, поэтому заранее прошу прощения за нескладность написанного. Итак, произошло это несколько лет назад. Может быть, мистики и ужаса в истории нет, но для меня это было самым жутким кошмаром за всю жизнь!

Декабрь месяц. После снегопада, как и полагается, многие горожане пробуют себя в роли первопроходцев, протаптывая тропинки. Вот и в этот злополучный день таким первопроходцем была я. Раннее зимнее утро. Выйдя из дома, я поплелась по заснеженному, еще не чищенному двору на автобусную остановку. И надо же было так случиться, что, почти дойдя до остановки, я поскальзываюсь и крайне неудачно падаю левым боком на снежно-ледяной кусок, как будто специально кем-то оставленный сбоку тропинки. Ну, упала и упала... Больно... А вот на следующий день мне стало жутко плохо: бок болел, дышать тяжело, левая рука практически не поднимается. Вызвала скорую. Диагноз: разрыв селезенки с вытеканием крови в брюшную полость в количестве 2,5!!!! литра!!!! Срочная операция, которая длилась 3,5 часа, т.к. я худенькая, и пришлось разрезать меня чуть ли не от низа живота до ребер. Молодой человек, который все это время ожидал возле операционной, говорит, что беспрестанно молился и просил Бога: "Господи, только не забирай её у меня!".

Никогда не пожелаю никому такое испытать! Тебе вспарывают живот, копошатся там руками, втыкают кучу трубок, отравляют наркозом и лекарствами. Знаете, что люди чувствуют и видят в реанимации?

Ты очухиваешься в белой КРУГЛОЙ комнате, где помимо тебя еще кроватей 15 стоят. Свет яркий. Руки привязаны ремнями к кровати. Холодно. Дышать из-за трубок невозможно. Задыхаешься… начинаешь дергаться и мычать, чтоб хоть кто-то пришел к тебе на помощь! А никого нет… И вокруг тебя такие же несчастные: кто хрипит, кто стонет, кто пытается вырваться из ремней...

Но самое страшное в реанимации не это! Самое жуткое - это тени! Их несколько. Они, словно живые, постоянно перемещаются по стенам от кровати к кровати. Мимо чьей-то кровати проплывают, а над чьей-то задерживаются на какое-то время. И это постоянное ощущение, что на тебя смотрят! Когда они двинулись к моей кровати, я закрыла глаза и на секунду ощутила, будто исчезли все звуки вокруг! Знаете, будто в воду погружаешься, а потом "выныриваешь"...

Потом, когда я рассказала своему молодому человеку о том, что со мной произошло, он не счел мой рассказ наркозным бредом, а сказал: "Это смерти ходили".

Не знаю, что это было, но я никогда не забуду это ощущение дикого ужаса и беспомощности! Мало кто осознает, что нахождение в реанимации — это весточка от Бога о том, что надо подготовиться к возможному переходу в мир иной.

Еще раз прошу прощения, если написано сумбурно, жду объективной критики.

Большое спасибо за внимание!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11 by КрокозяблаПросмотров: 759Комментарии: 15
+18

Ключевые слова: Реанимация тени ужас страх операция авторская история

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Комментарии

#1 написал: Марья
Сегодня, 12:23
+4
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Публикаций: 1
Комментариев: 22
У меня было 4 наркоза и 2 реанимации. Что хочется сказать? Это непередаваемые ощущения.
Не знаю, как у вас, но в больницах, в которых была я, маски и трубки, а также ремни снимали до реанимации.
Лично я склоняюсь все-таки к действию наркоза.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:35
+1
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 247
Реанимация жутковатое местечко, конечно. Но может всё же такой "отходняк" от наркоза. Да ещё такая кровопотеря. Что даже верится с трудом в возможность выкарабкаться.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#3 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 12:36
+2
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Публикаций: 9
Комментариев: 349
Да уж....жуткие ощущения....

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Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: зелёное яблочко
Реанимация жутковатое местечко, конечно. Но может всё же такой "отходняк" от наркоза. Да ещё такая кровопотеря. Что даже верится с трудом в возможность выкарабкаться.

Мне однажды цыганка нагадала по юности, что я умру в 27 лет. И это случилось именно в тот год, когда мне исполнилось 27 лет! Может совпадение, а может не пришло еще мое время....
Зарегистрирован: 26.07.2017
#5 написал: Доктор Ник
Сегодня, 13:06
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 27
"Задыхаешься… начинаешь дергаться и мычать, чтоб хоть кто-то пришел к тебе на помощь! А никого нет…

Самое жуткое - это тени! Их несколько. Они, словно живые, постоянно перемещаются по стенам от кровати к кровати. Мимо чьей-то кровати проплывают, а над чьей-то задерживаются на какое-то время. И это постоянное ощущение, что на тебя смотрят! Когда они двинулись к моей кровати, я закрыла глаза и на секунду ощутила, будто исчезли все звуки вокруг!"


На самом деле,все то что вы описали,это всего лишь действия персонала.У большинства людей,кто находится в больнице(в том числе и в реанимации)складывается ощущение что они одни,к ним ни кто не подходит.На самом деле это не так.ежеминутно ведется очень большая работа по сохранению жизни и улучшению состояния здоровья."Если врач не подошел-значит я ему не нужен,про меня забыли"-думает среднестатистический пациент .На самом деле во многих случаях присутствие врачей у постели больного вовсе и не обязательно- их задача знакомится с результатами анализов,заключениями обследований и назначать адекватное лечение.

"Мало кто осознает, что нахождение в реанимации — это весточка от Бога о том, что надо подготовиться к возможному переходу в мир иной"-не согласен в корне. Каждый постоперационный больной нуждается на какое то время в непрерывном наблюдении и в интенсивных терапевтических мероприятиях,и все это могут вам организовать только в условиях реанимации.

Не пугайтесь и не болейте!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#6 написал: Марья
Сегодня, 13:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 22
Полностью согласна с Доктором Ником.
Второй мой "отходняк" от наркоза случился так: я почувствовала, что я жива. Но было темно, как-будто что-то закрывало глаза, но очень плотно, никакого света не проникало. Но в то же время я ощущала чье-то присутствие рядом со мной. Сразу поняла, что дышать тяжело (трубка) и руки не двигаются (пристегнуты). Но при этом пальцем могу чуть-чуть потрогать что-то - и понимаю, что это что-то - металлическое. Начала постукивать ногтями по этой металлической трубке (на тот момент у меня были нарощенные длиннющие ногти ))) звук получался громкий и звонкий - ну мне может так казалось). И голос рядом спросил, как мне показалось с усмешкой: "Ну что? Трубку вытащить что-ли? Морзянку тут выбиваешь лежишь" ))) После этого - ничего не помню. Оказывается это все было - в операционной, после операции меня приводили в чувство. А очнулась снова - в реанимации уже.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#7 написал: OlgaFF
Сегодня, 13:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 217
Тоже была реанимации. Темперь был дома за 40, морозило. Наклонилась с кровати и папе говорю: "Пап, а под кроватью старуха ходит." И отключилась. Пришла в себя привязанная по рукам и ногам в больнице. Стала звать маму, приходит медсестра, говорит пена у меня из-за рта была и судороги, вот и привязали. Отек головного мозга, вот и глюки. Я три дня не могла прийти в себя, казалось вечность прошла, пока я в бессознанке. лежала.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#8 написал: Доктор Ник
Сегодня, 13:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 27
Цитата: Марья
Полностью согласна с Доктором Ником.
Второй мой "отходняк" от наркоза случился так: я почувствовала, что я жива. Но было темно, как-будто что-то закрывало глаза, но очень плотно, никакого света не проникало. Но в то же время я ощущала чье-то присутствие рядом со мной. Сразу поняла, что дышать тяжело (трубка) и руки не двигаются (пристегнуты). Но при этом пальцем могу чуть-чуть потрогать что-то - и понимаю, что это что-то - металлическое. Начала постукивать ногтями по этой металлической трубке (на тот момент у меня были нарощенные длиннющие ногти ))) звук получался громкий и звонкий - ну мне может так казалось). И голос рядом спросил, как мне показалось с усмешкой: "Ну что? Трубку вытащить что-ли? Морзянку тут выбиваешь лежишь" ))) После этого - ничего не помню. Оказывается это все было - в операционной, после операции меня приводили в чувство. А очнулась снова - в реанимации уже.

Наркоз -есть седация,а выход из седативного состояния как пробуждение,только долгое:мы когда просыпаемся у нас на какие-то секунды темно перед глазами и ощущается некоторая дезориентация.По выходу из наркоза такое состояние растагиваеться(в зависимости от анестезии) от 3 -х до 6-ти часов.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#9 написал: акжана
Сегодня, 14:21
+2
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Комментариев: 996
Допускаю, что после операции. когда организм пережил сильнейший стресс на эмоциональной волне "между жизнью и смертью" человек иногда видит запредельное.
Меня же больше волновало переживание и даже отчаяние автора после операции: "Руки привязаны ремнями к кровати. Холодно. Дышать из-за трубок невозможно. Задыхаешься… начинаешь дергаться и мычать, чтоб хоть кто-то пришел к тебе на помощь! А никого нет". Довольно тяжелая картина для обычного человека Бог миловал - никогда не была в реанимации и надеюсь этого "счастья" не случиться.
Автору здоровья и пусть реанимация будет далеко в прошлом. ПЛЮС!+++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#10 написал: Доктор Ник
Сегодня, 14:30
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"Руки привязаны ремнями к кровати. Холодно. Дышать из-за трубок невозможно. Задыхаешься… начинаешь дергаться и мычать, чтоб хоть кто-то пришел к тебе на помощь! А никого нет". Именно так,как и описывает автор.Согласно инструкции все больные в условиях реанимации фиксируются(привязаны),температура должна быть на 1-2 градуса ниже обычной;
если основные жизненные функции(дыхание,сердцебиение,артериальное давление) начинают угнетаться,то об этом моментально информирует аппаратура ; ни один пациент в реанимации без внимания не находится.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#11 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:08
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Комментариев: 84
Возможно Вы действительно видели что-то за предельное, я думаю " на грани" возможно. Но доказать не чем, можно только размышлять о том что это было.
А у врачей работа такая - успокаивать пациента и настраивать на позитив! Мало ли что привидилось!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#12 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:01
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Комментариев: 942
А не чего тут критиковать, думаю, что у каждого по-разному проходят ощущения во время и после наркоза, всякое может казаться. Главное, что успешно все обошлось. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#13 написал: Вареньевна
Сегодня, 18:16
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Двоякое ощущение. Может и наркоз. А может и правда тени были. Ведь в реанимации, к сожалению, наверное часто умирают?
Здоровья вам, автор.
Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#14 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 20:04
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Публикаций: 16
Комментариев: 751
Вот тоже лежал в реанимации (после гнойного перетонита((, в памятное для всех жителей СССР число 19.08.1991г.....
Всего лишь три человека в блоке было (блок на трёх и расчитан был), и мед-сёстры-братья постоянно курсировали между коек.... И уж ремней на руках точно не было....
... Кстати, спасибо тем врачам (да и всем остальным), что в ТАКОЕ время, не смотря ни на что, меня с того света вытащили....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#15 написал: Elena-lvs
Сегодня, 20:05
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Публикаций: 65
Комментариев: 1 619
Тоже склоняюсь к действию наркоза! И не такое людям мерещилось...
История меня и без мистики напугала...Надо же так упасть!!! И операция и реанимация...жуть!!!
Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
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