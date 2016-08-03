Реанимация

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:11

Крокозябла Просмотров: 759 Комментарии: 15 +18 Сегодня, 12:11 by

Доброго времени суток, уважаемые 4сторовцы!Давно читаю истории и вот решила вынести на ваш честный суд свою. История случилась лично со мной. Пишу впервые, поэтому заранее прошу прощения за нескладность написанного. Итак, произошло это несколько лет назад. Может быть, мистики и ужаса в истории нет, но для меня это было самым жутким кошмаром за всю жизнь!Декабрь месяц. После снегопада, как и полагается, многие горожане пробуют себя в роли первопроходцев, протаптывая тропинки. Вот и в этот злополучный день таким первопроходцем была я. Раннее зимнее утро. Выйдя из дома, я поплелась по заснеженному, еще не чищенному двору на автобусную остановку. И надо же было так случиться, что, почти дойдя до остановки, я поскальзываюсь и крайне неудачно падаю левым боком на снежно-ледяной кусок, как будто специально кем-то оставленный сбоку тропинки. Ну, упала и упала... Больно... А вот на следующий день мне стало жутко плохо: бок болел, дышать тяжело, левая рука практически не поднимается. Вызвала скорую. Диагноз: разрыв селезенки с вытеканием крови в брюшную полость в количестве 2,5!!!! литра!!!! Срочная операция, которая длилась 3,5 часа, т.к. я худенькая, и пришлось разрезать меня чуть ли не от низа живота до ребер. Молодой человек, который все это время ожидал возле операционной, говорит, что беспрестанно молился и просил Бога: "Господи, только не забирай её у меня!".Никогда не пожелаю никому такое испытать! Тебе вспарывают живот, копошатся там руками, втыкают кучу трубок, отравляют наркозом и лекарствами. Знаете, что люди чувствуют и видят в реанимации?Ты очухиваешься в белой КРУГЛОЙ комнате, где помимо тебя еще кроватей 15 стоят. Свет яркий. Руки привязаны ремнями к кровати. Холодно. Дышать из-за трубок невозможно. Задыхаешься… начинаешь дергаться и мычать, чтоб хоть кто-то пришел к тебе на помощь! А никого нет… И вокруг тебя такие же несчастные: кто хрипит, кто стонет, кто пытается вырваться из ремней...Но самое страшное в реанимации не это! Самое жуткое - это тени! Их несколько. Они, словно живые, постоянно перемещаются по стенам от кровати к кровати. Мимо чьей-то кровати проплывают, а над чьей-то задерживаются на какое-то время. И это постоянное ощущение, что на тебя смотрят! Когда они двинулись к моей кровати, я закрыла глаза и на секунду ощутила, будто исчезли все звуки вокруг! Знаете, будто в воду погружаешься, а потом "выныриваешь"...Потом, когда я рассказала своему молодому человеку о том, что со мной произошло, он не счел мой рассказ наркозным бредом, а сказал: "Это смерти ходили".Не знаю, что это было, но я никогда не забуду это ощущение дикого ужаса и беспомощности! Мало кто осознает, что нахождение в реанимации — это весточка от Бога о том, что надо подготовиться к возможному переходу в мир иной.Еще раз прошу прощения, если написано сумбурно, жду объективной критики.Большое спасибо за внимание!

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