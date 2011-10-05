Поездец

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Dragony Просмотров: 244 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 15:59 by

Один мой знакомый работает в метро, он-то и рассказал мне эту легенду однажды за чашечкой пива.Работники метро, особенно путевые обходчики, видят много странного и таинственного. Громадными крысами уже никого не удивить, то и дело обнаруженными странными окровавленными обрывками одежды - тоже. Иногда видят в подземельях и призраков, но таким рассказам давно никто не верит, списывая на богатое воображение очевидцев.Но скрывается в самых старых тоннелях нечто странное и необъяснимое, довольно жуткое. Увидеть его можно между тремя и четырьмя часами ночи, обычно за отметкой в 200 метров. Ироничные работники метро прозвали это явление "Поездец", высмеивая это нечто, чтобы меньше бояться неизвестного. А бояться, пожалуй, есть чего!Когда метро закрывается, поезда перестают ходить, и контактный рельс обесточивается, чтобы путевые обходчики могли безопасно передвигаться по рельсам. Поэтому никакие поезда не двигаются по тоннелям во время работы тоннельных команд. Однако не раз видели путевые обходчики, как в глубине тоннеля возникает яркий свет фары, очень похожий на фару старого поезда или паровоза, издавая характерный шум едущего поезда. Нечто стремительно несётся на людей, заставляя их отпрыгивать в сторону с рельсов. Тот, кто замешкается, не уйдя с пути Поездеца, пропадает. Исчезает, словно сквозь землю проваливается. Тот, кто просто отпрыгнул с рельсов и прижался к стене или нырнул в боковое ответвление тоннеля, зачастую полностью теряет память о произошедшем. Лишь если отойти с пути Поездеца и закрыть глаза, можно запомнить его появление. Однако, само собой, увидеть, куда пропал с путей замешкавшийся коллега, таким образом совершенно невозможно!Всё это путевые обходчики выяснили эмпирическим путём. Проще говоря, в каждой группе работников метро так или иначе оказывались люди, ведущие себя по-разному при встрече с тоннельным нечто: кто-то в страхе замирал на месте и исчезал потом без следа; кто-то отпрыгивал и закрывал глаза, а кто-то оставался с открытыми глазами и видел всё происходящее, но терял об этом память. В ходе обсуждений и разговоров выяснилось, как лучше всего себя вести при встрече с Поездецом.Но есть и ещё один способ избавиться от Поездеца, сохранив память о встрече с ним и оставшись невредимым. Способ этот обнаружил один молодой парень, который на момент встречи с тоннельным "монстром" работал в метро всего с месяц. Вроде бы звали парня Сашей, но этого уже никто не помнит.Он слышал легенды о Поездеце, но не верил им, насмехаясь над коллегами. Однако однажды он тоже столкнулся с этим то ли призраком, то ли непонятным существом. Завидев в тоннеле свет фары приближающегося поезда, парень испугался и сделал нечто совершенно неожиданное: он поднял свой фонарь над головой и с диким криком "задавлю!" побежал навстречу Поездецу. Тоннельное нечто исчезло, не "доехав" до молодого работника метро метров пять, словно бы испугалось. В свете своего фонаря Саша даже смог рассмотреть Поездец. Он сохранил память об этой встрече и рассказал коллегам, что видел. А видел он, что за горящей фарой, похожей при ближайшем рассмотрении на глаз, скрывалось нечто тёмное, словно дым, ставший плотным и, вероятно, физически ощутимым.Идиотский поступок молодого путепроходчика стал неплохим рецептом, и им время от времени стали пользоваться те, кто посмелее да побезбашеннее. Кто-то даже пытался подбежать таким макаром к Поездецу поближе, чтобы рассмотреть таинственное существо. Однако ничего, кроме уже рассказанного Сашей, никто не заметил. Поездец продолжал исчезать не ближе, чем за пять метров до бегущего ему навстречу человека.Путевые обходчики всё равно иногда исчезали и продолжают исчезают из-за Поездеца, но происходит это очень редко, и метрошное руководство скрывает такие случаи.Кем или чем является Поездец, никто не знает. Поезд-призрак это? Или некое таинственное древнее существо, живущее под землёй? Куда пропадают путевые обходчики, попавшиеся на пути следования Поездеца?Много загадок и вопросов...А вы как думаете, чем может быть тоннельное нечто?

Ключевые слова: Поезд-призрак метро легенда непонятное тоннель исчезновения авторская история

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