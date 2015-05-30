Аромат из ниоткуда

TiTaN_2017 Просмотров: 341 Комментарии: 3 +10 Сегодня, 14:50 by

Случилось это недели три назад, и мне любопытно, что об этом скажут другие люди.Однажды вечером я припозднился с прогулкой с собакой, гуляли мы действительно поздно — время близилось к полуночи. Вот наматываем мы с Риком наш привычный круг, и я чувствую на своих щеках и шее дуновения, притом, что ветра нигде больше не ощущается, кусты вокруг не колышатся. Потом мне показалось, что в общем стало холоднее, как будто я в тумане хожу, хотя тумана и в помине не было. Но температура-то, влажность и прочие погодные условия меняются, что на это внимание обращать, верно?Однако странное чувство не уходило, прохлада постепенно превращалась в холод, хотя по логике в свои права вступала тёплая летняя ночь после жаркого летнего дня. Внезапно я ощутил запах, совершенно неуместный на довольно открытом месте, в обрамлении нескольких чахлых кустиков. Это был аромат женских духов, который я не перепутаю ни с чем. Между тем Рик прекратил рыскать там и сям, подошёл ко мне, затем остановился, посмотрел прямо перед собой в воздух и приветливо завилял хвостом, ласково поскуливая. Это продолжалось секунд 30-40, затем Рик снова деловито затрусил в сторону, и холод, пронизывающий до костей, исчез. Ночь опять стала тёплой. Духи я узнал сразу по характерному запаху гвоздики, мне он всегда напоминал о Новом годе. Ими пользовались бабушка и мама. Несмотря на то, что мне их запах очень нравился, жена категорически отказывалась их носить, мол, они слишком грубые. Это были единственные духи, которые носила моя тёща, умершая с месяц до этого, по этому парфюму ещё в коридоре можно было догадаться о том, что она пришла нас навестить и прочее. И Рик вёл себя так, как будто он увидел кого-то не только знакомого, но близкого, однако я ничего не видел, только чувствовал!Вернулся домой я в ступоре. Рассказал о том, что случилось на прогулке, жене. Она сказала, что сначала не хотела мне говорить, но, раз уж я упомянул запах, она его тоже почувствовала — за день до этого, когда пришла из детского сада с детьми. Запах витал в нашей квартире, тонкий, но явный.— Я тогда ещё подумала, ну откуда он, мамины вещи я ведь пока не разбирала и ничего к нам не носила! — зарыдала она.Говорит, что близняшки тоже учуяли и запрыгали:— Ой, пряниками и бабушкой пахнет!Когда я вынимаю разогревшуюся еду из микроволновки, всегда оставляю дверцу печки приоткрытой — терпеть не могу есть под шум. Тогда (а было это дня через 3-4 после памятной прогулки) только отвернулся к столу с тарелкой, как слышу — хлоп и печка закрылась. Сами знаете, надо приложить некое усилие, так просто сама дверца не закроется. А в комнате пахнуло пряной, но одновременно холодной волной. Несовместимое, казалось бы, сочетание, но, тем не менее, так и было. Меня едва можно ли назвать сверхчувствительным, но я буквально ощутил: она здесь. Она пришла проведать и посмотреть, как поживает родня. Хотите верьте, хотите - нет, но я понял, что надо наконец расставить все точки над «i», и, набрав воздуха, обратился к тёще по имени-отчеству, сказал, что я всегда её уважал, я люблю её дочь и наших детей и сделаю всё для их счастья и благополучия, мы скорбим о потере такого человека, как она, но надо жить дальше, как положено. Не помню, что ещё я там наговорил, говорил как на духу, чувствуя, что всё серьёзно и надо быть откровенным. По окончании моей «речи» (должно быть, со стороны я смотрелся пациентом психбольницы) я понял: она успокоилась и ушла. Запах действительно больше не появлялся, и тёща больше ничем о себе пока не напоминает.Автор: Акведук

Ключевые слова: Духи теща аромат звук собака

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