На охоте

TiTaN_2017 Просмотров: 174 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 20:42 by

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Рассказ этот мне поведал мой дядя, хотя я и сам отношусь к сей истории скептично, но все же нахожу ее интересной. Случилось это три года назад, на дворе стояла середина октября, погода была пасмурной, мелкий дождь противно моросил уже третий день подряд - самое время для охоты на уток. Вообще я редко охотился и уезжал в тайгу только ради отдыха от городской суеты и работы. Впереди были выходные, в пятничный вечер я собрал все необходимое погрузил в машину, и отправился в путь.Спустя час я добрался до деревушки где раньше жили мои родители, дом в котором я вырос пустовал уже долгое время с той поры когда отец с матерью перебрались жить в город. Продавать его я не торопился, так как ездил туда, хоть и редко, для охоты и рыбалки. В доме из мебели стояла лишь кровать и старый резной стол, но это было всё равно лучше чем спать в машине.Вещи выгружать не стал прихватив с собой ватный матрас и плед я открыл калитку и прошел в ограду, все было как и прежде. В голове всплыли воспоминания из детства, вызвав на лице грустную улыбку. Зайдя в дом, я расстелил матрас на кровати, снял ботинки и завалился на него прямо в одежде и, закутавшись в плед, почти сразу провалился в сон.Будильник на телефоне раздался знакомой мелодией ровно в пять утра, сонный мозг еще не соображал, и сначала я подумал, что я дома в городе и что нужно просыпаться и топать на работу, но через секунду это сомнение отпало после того, как я открыл глаза.Ткнув на кнопку "отключить", я приятно потянулся, поднялся с кровати и принялся надевать ботинки, спать уже совсем не хотелось. За окном было темно, я оделся закрыл дом на замок и направился к стоящей за оградой машине.Добираться до места, где я охотился нужно было еще двенадцать километров, десять на машине до болота и еще два пешком. Дорога была относительно хорошей, грязно правда, но нигде "сидеть" не пришлось, ещё бы, проверенная "НИВА" меня никогда не подводила.Моросящий дождик постепенно перешел в мокрый снег, который поначалу таял сразу как падал на землю, но вскоре начал застилать все, светясь ослепляющей белизной. Добравшись до болота, я отогнал машину подальше в чащу леса, чтобы её не было видно, так как местные, которые так же охотились в этих местах и свободно могли что нибудь снять с машины, или вообще угнать.Я сложил в рюкзак еду, патроны старый походный котелок, спички и спальник, закинул ружье на плечо, надел на ноги "бродни" и потопал в сторону озера.Спустя полчаса я был на месте, на берегу озера стояла небольшая охотничья избушка, когда я подошел к ней заметил на свежем снегу следы, которые обычно оставляют коровы или кони, в общем крупного скота. Но они были странными будто корова ходила только на двух ногах. Я сослался на то, что, видимо, здесь прошел лось и не обратил на это пристального внимания. Прошел в избушку, оставил рюкзак, прихватив только патронташ и ружье, направился к пристани, где стояли лодки, столкнул одну из них в воду и залез в нее. Удобно усевшись, оттолкнулся веслом от дна и поплыл к другому берегу, на котором виднелись заросли пожелтевшего камыша...Охота сегодня не шла, дичи практически не было лишь изредка пролетали небольшие табуны уток, но на расстояние выстрела не подлетал ни один. Время близилось к вечеру, весь вымокший и проголодавшийся, в не самом хорошем расположении духа, я поплыл обратно.Я затопил железную печку, и спустя несколько минут уже отогревался сидя рядом с ней, наслаждаясь приятным теплом, которое проникало под одежду и от которого по коже пробегали приятные мурашки. Набрал в котелок воды и поставил на печь. На столе зажег свечку, и принялся нарезать колбасу и хлеб, достал тушенку, аккуратно разложив все на газетке, я снова уселся рядом с печкой.Я даже немного задремал и вдруг в дверь неожиданно постучали, от неожиданности я подпрыгнул на месте, и схватился за стоящее рядом ружье, так как слышал байки местных мужиков что медведи не брезгуют лазить по избушкам в поисках пищи. Но страхи мои развеял низкий мужской голос из за двери:- Можно войти?Сообразив, что это охотник или рыбак, я отставил ружье и открыл двери.Передо мной стоял бородатый дед, в темно-зеленом брезентовом плаще до пола, а на голову был накинут капюшон, лицо у него было худощавое и морщинистое, на вид ему было лет шестьдесят. Взгляд такой пронизывающий, как будто он смотрел сквозь меня, от этого мне даже стало как-то не по себе.- Я заплутал тут малость, избушку не могу найти свою, темень, хоть глаза выколи, переночевать пустишь?- Да, конечно, - начал я и отступил в сторону.Он прошел и уселся на табурет, стоящий рядом со столом.- У меня тут как раз вода закипает, чай пить будем. От этих слов дед посмотрел на меня уже совсем другим взглядом, а на его губах проскользнула еле заметная улыбка.Я снял котелок с печи и закинул в него пару чайных пакетиков, протер старые эмалированные кружки и налил в них чай. Усевшись за стол, я начал расспрашивать его, откуда он, на что он отвечал, что в основном живет в избушке в лесу, приглядывает, чтобы не рубили лес и не мусорили.Я размешал сахар и протянул ему чайную ложку и случайно уронил её на пол, а дед как вошел так до сих пор сидел в капюшоне, почему-то я на это не обратил внимания и что ему стоило бы объяснить правила поведения за столом, но тут меня будто окатили кипятком. Нагнувшись за ложкой я увидел что у деда вместо ног самые настоящие копыта, как у лошади или у коровы, я как сидел так и сорвался с низкого старта к двери, обернувшись я увидел, что дед смотрит на меня с широкой улыбкой на лице, а в глазах вдруг вспыхнул зеленый огонек и затем погас. Я резко обернулся, чтобы бежать прочь, но неловко ударился об дверной косяк головой и потерял сознание.Когда я очнулся, в избушке уже было темно, свеча догорела до конца, я подумал, что все мне это приснилось но когда включил фонарик то увидел лежащую на полу чайную ложку, а на столе стояла чашка с недопитым чаем. После спрашивал у местных стариков, может, кто то сталкивался с подобным, и один мне рассказал, что это был леший или по другому "хранитель леса".Ах да, и забыл сказать, что когда я вернулся к машине в багажнике стоял старый деревянный ящик, который до краев был наполнен клюквой, быть может, это была плата за гостеприимство?..