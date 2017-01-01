Что это значит?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Lietwood Просмотров: 148 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 00:07 by

Это было внезапно и мучительно. Это затягивало и оставляло густой тягостный отпечаток по утрам. Но это было.Пару лет назад мне стали сниться люди. Ну, и что же тут странного? - скажете вы.Эти люди были мне незнакомы, я не видела их прежде, не встречала в толпе. Это были просто люди. Абсолютно разные. Всегда по одному. Каждый из них являлся мне в каком-то чёрном пространстве, без движения; пальцы были сложены в жесте проповеди (жест, изображаемый на иконах). Они просто смотрели.Первым был старик. Пронзительные впалые глаза, морщинистый. Седой. За ним - вереница прочих. Последней я видела маленькую девочку, не по годам серьёзную и светловолосую. Казалось, она плакала.Эти сны заставляли меня вскакивать в поту, кричать во сне. Я не понимала, что это значит. Будучи давно разуверовавшейся в высших силах, пересилив себя, я пошла в церковь, но и там не получила ответа...Прошло время, сны перестали меня волновать. И как-то я пошла с мужем на кладбище, к его отцу. Пока шли, рассматривала фото на памятниках, размышляла, кем были эти люди. Идти надо было долго, кладбище большое.И вдруг меня будто что-то остановило. Я встала как вкопанная у могилы, и, казалось, слышно было, как встают дыбом волосы на голове - с памятника на меня смотрел старик из моего сна. Тот самый первый старик. Священнослужитель. Отец Александр. Я не могла видеть его раньше, на этом кладбище я была впервые, да и умер он задолго до моего рождения...Вопросов больше, чем ответов. Мне часто снились вещие сны, часто вокруг меня падали иконы и шипели свечи, я все могла объяснить, пусть притянуто, но могла. Эти же люди для меня до сих пор загадка.

Ключевые слова: Священник сон кладбище вещий авторская история

Другие, подобные истории: