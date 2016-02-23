Сероглазый король

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:44

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Ленивица Просмотров: 110 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 01:34 by

С мужем мы жили хорошо. Даже слишком хорошо. Почти никогда не ссорились, а если и препирались, то оба быстро отходили.В тот год нашему браку исполнилось 25 лет. Отметили, как полагается, сделали себе подарок - купили небольшой дом с участком в Подмосковье. Домик был несколько ветхий, но надо было знать моего мужа - на все руки мастера!В общем, стал он на хозяйство ездить все выходные, вне зависимости от сезона. Я же это место не то что не любила, но меня особо туда не тянуло. Это он деревенский, а я - городская. Мне и в Москве было хорошо.Так минула зима, весна, наступило лето. Муж радостно потирал руки - вот, самое время ехать на дачу! Воздух, природа, скоро грибы и ягоды. Рыбалка!Я его энтузиазма не разделяла, так что пока на дачу он ездил один. Сотовых телефонов тогда не было. Если получалось, то звонил с почты, если нет -куковала я одна до обеда воскресенья.В этот раз уехал и не позвонил. Ну, думаю, ладно. Не смог. Но прошла суббота, воскресенье наступило. Утро, день, вечер. Мужа нет. Тут мне стало страшно. В понедельник отпросилась с работы и поехала на дачу. Там его и нашла. Выглядело всё так, что, спускаясь в погреб, он оступился и ударился виском о железную полку. Которую сам же и повесил. Что я тогда пережила - не буду описывать. Просто скажу, что была в анабиозе несколько месяцев.Жизнь стала серой. Ничего не радовало. На работу я ходить не могла. Ушла. И стало меня тянуть в этот дом. В целом, логично было. Очень многое там было сделано моим мужем, его заботливыми руками, которые больше меня не обнимут... В общем, несмотря на наступление холодов и отсутствие удобств, я перебралась на дачу. Полку ту злосчастную в порыве злости хотела вырвать с корнем. Но не смогла. Крепкой оказалась.Через неделю после моего переезда стала я замечать странности: то вещи мои переложены, то сигареты пропали.А как-то утром проснулась оттого, что кто-то гремел ковшиками для воды. Я воду в ведрах с колодца приносила, а наливала ее в чайник или просто пила из ковшика-черпака. И вот услышала я тот звук, как этот самый ковшик кто-то взял, а затем на место повесил - загремел его пластмассовый корпус о деревянную стену. Стало сначала жутко, а потом у меня началась истерика. Мне так себя стало жалко, что я еще молодая, а счастье у меня злой рок украл. И в сердцах я произнесла: "Кто бы ты ни был, хватит меня пугать! Мне холодно и одиноко. Пожалей меня! Разве не видишь, как мне плохо?!". Я не заметила, как заснула.Снится мне сон, что стою я в своем домике. А на кухне сидит мужчина. Лица я не вижу. Но понимаю, что у него очень выразительные серые глаза. Но взгляд такой холодный. Да и весь его облик какой-то стальной. Смотрел он на меня, смотрел, а потом и говорит: "Ладно. Ты женщина красивая. Ты мне нравишься. Хоть я и привык один жить и гостей к себе не звал, тебе можно. Буду мужем твоим новым". На этом я проснулась.Стал мне сниться мой незнакомец. Не каждый день, но раз в неделю точно с ним сон был. То по лугу гуляли, то ехали куда-то, то любовью занимались. Мне вроде и стыдно было, а вроде как во сне. Мало ли, что приснится. Прозвала я его за его глаза "Сероглазым королем". Любила тогда стихи Ахматовой, вот и на ум пришло.Наступила зима. Стало на даче жить совсем сложно. Боль моя немного притупилась, и решила я переехать к себе в город. Новый год отмечала у брата. Там познакомилась с мужчиной. С красивыми серыми глазами. Но другими, тёплыми, мягкими. Я сказала, что вдова. Он сказал, что подождёт. Стал в гости приезжать ко мне. То поможет по хозяйству, то вечер скрасит.Сероглазый король мне сниться перестал. Подумала я тогда, что вот, знак судьбы был мне дан. Что друга нового встречу. Но, оказалось, ошиблась.По весне поехали мы с Володей (так моего нынешнего спутника звали) на дачу. Легли спать. Снится мне сон, что сидит мой Сероглазый король. Очень недовольный. "Я, - говорит, - тебя в дом пустил, обогрел, а ты мне такая-сякая изменила. Ну, получишь у меня сполна. И ты, и твой кобелёк". И начинает с меня одежду срывать. Я борюсь, хочу убежать. Но силы не равны. В общем, во сне он меня изнасиловал. Проснулась в холодном поту. Смотрю, мой Володя тоже напряженный и немного испуганный. Сначала отнекивался, мол, просто спал плохо на новом месте. А потом рассказал, что ночью его кто-то душил. И никак он этого кого-то не мог спихнуть. Вроде и чувствует тяжесть на груди, на шее. А какой-то столбняк на него напал. Только молитву когда вспомнил, которой его бабушка учила, тогда вроде и полегчало.Конечно, я испугалась. О домовых и духах злых знала понаслышке. Во время той-то истерики я больше с собой говорила, а не с кем-то. Но решила подождать еще одну ночь. На этот раз нас обоих душили, причём было ощущение, что наши тела ещё друг о друга сплющивает. Так я и до сего дня не поняла, что это было. То ли сон, то ли явь. Но на этот раз отпустило нас только с петухами. Бледный Володя быстро покидал наши вещи в сумку, я наскоро запахнулась в шубу, и мы рванули из дома, как будто он горел. Даже, по-моему, его и не закрыли. Больше я туда не возвращалась. Попросила брата продать. Что он с большим трудом, но всё же сделал.Через 9 месяцев я родила мальчика. С красивыми серыми глазами, как у папы. Только вот... у какого папы - я не знаю. Иногда так посмотрит, что взглядом спину прожигает. Обернёшься к нему, а как будто не ребёнок смотрит, а тот, с дачи. Сероглазый король.

Ключевые слова: Домовой незнакомка удушение мужчина авторская история

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