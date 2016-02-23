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Истории из жизни / Сны

Яичница

Хочу рассказать историю из моего далекого детства.
Я помню себя с очень раннего возраста - лет с двух. Когда это все началось, мне было примерно 3-4 года. Болезнь моя в переводе на простой язык называлась просто: припадки. Я внезапно краснела, лицо наливалось кровью, тело сводило судорогой, хотя сознание теряла редко. Припадки причин и определенной периодичности не имели. Могли повторяться несколько раз в день, могли не беспокоить неделями. Родители таскали меня по врачам, колдунам, знахаркам и святым местам. Если от кого-то из них и была помощь, то ненадолго.
Но еще было то, чего я никому не рассказывала.

С тех пор, как начались припадки, мне снился один и тот же кошмарный сон.
Грязная желто-белая студенистая субстанция, очертаниями напоминающая карикатуру на человеческое тело. Была она примерно с меня ростом, но по ширине превосходила раза в три. И еще у этой твари было лицо. Мутное, постоянно меняющееся, женское лицо. Я называла ее Яичница.
Появлялась она всегда на открытом пространстве: на улице, во дворе, в саду, и никогда в помещении. Она подкрадывалась ко мне всегда незаметно, сзади, вырастая внезапно, словно из-под земли. Передвигалась по земле ползком, и предугадать направление ее движения мне было очень сложно. Как теперь понимаю, она делала какие-то обманные движения, сбивающие с толку трехлетнего ребенка.

Не знаю, сколько прошло времени с первого кошмара, но сновидения стали осознанные. Первое, что я делала, оказавшись во сне на улице, это озиралась вокруг, пытаясь найти какую-нибудь палку или хотя бы камень. Затем бежала стремглав в дом. Убегать невооруженной было опасно, так как это удавалось не всегда. Случалось, она отрезала мне путь к укрытию, неожиданно выползая вперед из-за спины.

Что ей было от меня нужно, я никогда выяснить не пыталась, так же, как и не пыталась заговорить с ней. Единственное, в чем я была убеждена, что ни в коем случае нельзя подпускать ее к себе близко. Била я ее отчаянно, любыми подручными средствами. Драться она не умела и была труслива (а может, просто играла со мной, уклоняясь от моих неумелых ударов и упиваясь моим отчаянием).
Обычно хватало одного меткого броска камнем или удара палкой, чтобы она растеклась по земле и, пузырясь, просочилась сквозь нее. Это было такое же мерзкое зрелище, как и она сама.

Боялась ли я ее? Нет, скорее, она вызывала во мне бесконечное чувство гадливости и омерзения. Отвратительно было даже находится рядом с этой тварью, а не то что прикасаться к ней.
Я никому не жаловалась, словами это невозможно объяснить, но всегда было ощущение, что кроме меня, мне никто не поможет. Тогда я знала про нее что-то важное, и ее визитам было какое-то объяснение. Теперь уже не вспомнить...

В тот день, засыпая, я знала, что сегодня она придет в последний раз. И понимала, что игры кончились, теперь битва будет всерьез.
В ту ночь она довела меня до изнеможения, ускользая от ударов, завивалась вокруг меня спиралью, и я впервые почувствовала прикосновение ее липкого холодного тела к своим рукам. Чувствуя, что сейчас потеряю сознание от отвращения, я ударила изо всех сил и, наконец, попала. Она распласталась по земле и запузырилась, как обычно, начала разделяться на два цвета – грязно-белый и мутно-желтый, каждый исчезал по отдельности.
Обычно я не досматривала до конца, как она исчезает, а бросалась наутек или просыпалась. А в этот раз я принялась колотить палкой по этой липкой смеси, не давая ей разделиться, пока она не стала черной, смешавшись с дорожной пылью. И осталась лежать неподвижно.

Я проснулась с криком: «Я убила Яичницу! Яичница больше никогда не придет!», до икоты напугав маму.
Наверное, я действительно убила ее, так как больше никогда не видела этот сон, и припадки прекратились сами собой.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:55
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 18:55 by ninikkaПросмотров: 191Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Яичница цвет припадки страх нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 19:02
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2168|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 398
Похоже очень на паразитирующую нечисть, которая присасывается, хватаясь за отрицательные эмоции и начинает питаться. Я читала про нее, вроде Ламия (или очень похожее с этим имя у этой нечисти, могу ошибиться, плохо помню потому что), даже описание ваше схоже с тем, что я видела как-то в нете.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:12
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1874|2)
Публикаций: 122
Комментариев: 2 836
Молодец, что справилась с ней! +
Сны - и правда ужасающие.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#3 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:14
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (225|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 428
Судя по описанию, вы очень метко ее назвали.
В моем детстве у меня тоже были странные незримые "друзья ". Когда я что -то теряла, закрывала глаза, а они крутили меня волчком. Когда останавливалась- значит туда надо идти, там пропажа.
Ни одного мяча нн потеряла в кустах малины и лопухах в детстве ) правда я была уверена чт так и надо вещи искать smile , а взрослые только суетятся, вместо того чтоб покружиться и найти разом.
Плюс!
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 19:28
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Онлайн
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Публикаций: 11
Комментариев: 2 155
Круто , Автор! Огромный плюс!!!!!Каждый раз убеждаюсь - сны не всегда игры нашего усталого разума.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:33
+1
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Комментариев: 872
Жуткая яичница, с избавлением).+
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:46
+1
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Оу. Какая удивительная история. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#7 написал: Вареньевна
Сегодня, 19:57
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Классная история. Плюс.
Обажаю яичницу, теперь, боюсь, отвернет.
Автор, вам дополнительный плюс. За выдержку и самообладание.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
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